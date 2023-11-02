「工作生活平衡」滿意度　新加坡富裕一族亞太區最低

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外電引述私人銀行Lombard Odier的調查顯示，與亞太地區其他地區的有錢人相比，新加坡的高淨值人群對當前工作與生活平衡（Work life balance）的滿意度最低。
Lombard Odier的這份調查於5至6月份期間，詢問了新加坡、香港、日本、泰國、菲律賓、台灣和澳大利亞460多名高淨值人士。
新加坡可投資財富超過100萬美元的人群中，只有30%的人對自己工作與生活的平衡感到滿意，這一比例在亞太區高淨值人群中最低。
泰國以72.7%的比例位居榜首，其次是澳洲及菲律賓。香港富裕一族對工作與生活平衡的滿意度，高於日本、台灣及新加坡。
報導指，新加坡這些百萬富豪之所以不滿意，主要因工作時間。26%的新加坡調查對象表示經常加班。根據倫敦靈活工作空間公司The Instant Group的研究，亞太地區的10個地方中，新加坡工作時間最長，每周有45個小時。
不過根據Lombard Odier的報告，有觀點認為年輕一代或將擺脫「工作就是生活/生活就是工作」的思想意識。
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