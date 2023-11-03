中國除外的新興市場ETF　規模首次超越中國ETF

▲ MSCI新興市場（中國除外）ETF的規模，首次大於MSCI中國ETF。

即使有投資者近日採取「人棄我取」的策略，買入中國股票，但客觀的數據顯示，外資仍在逃離中國市場，連MSCI新興市場（中國除外）ETF的規模，亦首次大於MSCI中國ETF。

彭博數據顯示，安碩MSCI新興市場（中國除外）ETF的總資產在上月底超越安碩MSCI中國ETF，前者目前有68億美元，由2020年底的只有1.64億美元大幅增加；而後者由今年1月的高峰，下跌至最新的64億美元。

彭博指，這顯示中國作為亞洲首選投資目的地之地位受到影響，這是繼外國基金連續三個月撤離中國股票之後，又一個里程碑證實中國在全球資金池中影響力減弱。由於北京方面恢復信心的努力成效有限，人們對投資中國的懷疑日益加劇。

外資連續3個月拋售中國股票

10月份，海外基金拋售了價值448億元人民幣的內地股票，並已是連續三個月淨沽出，合共流出規模達到創紀錄的1,720億元人民幣，有可能使今年的資金流入出現負值。 如果這種情況發生，這將是自2016年底啟動深港通以來，滬深股通機制首次出現年度資金外流。

滙豐︰外資兩個月淨沽出1600億 A股情緒已近「低潮極限」 存在機會

領航全面撤出內地

與此同時，彭博報導，全球最大的資產管理公司之一領航（Vanguard）最新與所有駐上海員工簽署遣散協議，包括領航上海總部總經理羅登攀（Luo Dengpan），預計明年初將結束上海辦公室。領航曾經申請內地的公募基金牌照，但兩年前放棄計劃，雖然也曾與螞蟻集團成立合資公司「幫你投」，但領航上月已宣布出售所持的49%股份。

相關文章︰

美資重投中國股票？這基金沽出日股獲利 指「內房存在機會」

美銀︰中國處於「黎明前的黑暗」 似足十年前 L型經濟未完

「長勝將軍」劉國傑：投資中國不看宏觀數據 經濟愈差愈要入市

＝＝＝＝＝

想自己砌高息股組合，低風險兼月月有息收？立即免費下載《香港經濟日報》App取經