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36歲月儲4萬元　想買多層樓收租　3年後可變出300萬？

個人增值 08:00 2023/11/03

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有讀者月儲4萬元，希望3年後儲夠300萬元，買多層樓收租，可以怎樣實行？

最近香港樓價持續向下調整，作為投資產品，物業似乎未必是最好選擇。不過，「買樓收租」這概念仍深深植根在香港人的心中，今次有讀者月儲4萬元，希望3年後儲夠300萬元，買多層樓收租，可以怎樣實行？看看龔成是如何回應︰

 

讀者︰

本人和太太各36歲，上年剛剛買樓尚有430萬貸款供29年，月入大概10萬，洗費不多，就算扣除供樓後，每月仍有4萬流動資金作投資，再加現金90萬。

想在3年後儲夠3百萬買多一層樓收租，到時應該做多少按揭？如果不做按揭可行嗎？

本人唔識投資，想問下有咩投資組合可以加快達成目標，謝謝！

個案重點︰

  • 36歲，已婚
  • 擁自住物業
  • 月入$10萬，月儲$40000
  • 擁現金$90萬

重點目標︰

  • 利用投資加快財富滾存
  • 3年後，買一層$300萬物業收租
  • 按揭成數問題

 

龔成︰

我先做一些假設，而稍後再考慮是否需要調整，如果投資上進取少少，假設你爭取到每年平均回報為12%（連股息再投資）。你每月投資$40000 + 90萬現金，3年後大約會增值至$300萬。

以這個做前題，你3年後的確有機會，完全不做按揭都能買到一層$300萬的物業收租，但有機會要注意：

1）3年只算得上係一個中短期時間。最終實際回報，可能會較為波動，風險會較高，到時是否一定能取得這個回報，未知。

2）從資產配置角度，你現時已經有一個物業，如果你咁短時間，又在增持有一個新物業。除左成個組合會好偏重物業之餘，太短期內買2個物業，都會受較高價格波動性風險。一般2個物業，買入時間最好相隔一個週期，大5-8年左右。

因此，3年後買物業，未必是最好的策略，如果你真的想買收租樓，建議你隔遠少少年期，例如同第一層物業相差8年，就能減少同一週期買樓，面對相同週期樓價波動的風險。

另外，建議你做5成按揭，就算你到時有足夠的現金，也不建議全部現金用盡去買樓，適當地進行按揭都是重要的。

由於金管局規定，收租物業最多只能做5成按揭，因此，你到時可考慮做這成數的按揭，餘下的資金，可考慮投資股票或其他類的增值工具。因為留一定的現金，去進行投資，比起不做按揭，能更有效運用你的資金。

這刻，我建議你按部就班，透過月供或分注模式去買入優質股，去為自已資產作增值，但不用規定要3年後買樓，到你累積到一定金額，足夠你買入第二個物業之餘，都可以留下若干優質股增值才出手，會較理想。即是到時，部分留股票，部分則買樓。

你可以視乎數年後你的財務情況，以及到時樓市情況去決定是否買樓，香港樓最大升幅的年代相信已過去，你不一定追求收租樓，好多其他工具都可以考慮，因為你已經有自住物業，買第二層樓的逼切性就不會太大。

你本身已有物業，所以，在財富組合考慮股票去平衡配置，當見到樓市有較大的下跌才買，如果無下跌或只是小跌，就未必急著投資。

現時在財富增值方面，以你36歲，可以選擇一些「平穩增值股」+「潛力股」作投資目標。以現時大市合理區狀況，你可以考慮用部份儲蓄，進行月供或分注投資股票，你可以每月先用一半儲蓄，另一半就先儲起的策略。

若你投資知識不高，可先較集中在平穩增長類股，至於潛力股，只宜小注，到你提高投資知識後，才慢慢增加翻潛力股比例。

【本文獲龔成授權轉載】

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