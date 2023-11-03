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美國理財KOL的15個慳錢習慣　由帶飯返工、戒網購做起

個人增值 08:30 2023/11/03

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美國理財KOL Dave Ramsey分享15個慳錢習慣，由帶飯返工、戒掉網購做起，助你達到理財目標。

美國電台節目主持人拉姆西三世（Dave Ramsey）擅長提供理財建議，他在節目中經常談論如何減少債務、為緊急情況儲蓄和積累財富。他認為一些人士即使如何勤奮賺錢投資也總是「不夠使」，並非完全出於他們揮霍金錢購買奢侈品，而是一些日常生活中的普通習慣，也可能在不知不覺間逐少蠶食大家的銀行結存。

外媒GOBankingRates歸納Dave Ramsey分享的15個慳錢習慣，它們可能有助你減省無謂小開支，以慳大筆錢，朝理財目標更進一步。

1. 購買耐用品

一些家庭會定期購買用完即棄的「一次性」日用品如紙巾、樽裝水和密實袋，一年下來花費不少。

Dave Ramsey建議採購耐用品作代替，包括手帕、便攜水瓶和有蓋的塑膠容器，方便重複清洗和使用。

2. 購買「雜嘜」商品

很多沒有牌子或俗稱「雜嘜」的不知名品牌，用起上來通常和名牌商品沒有兩樣。

Ramsey直言，購買名牌代表消費者為了與普通牌子差不多的質素支付更多費用。名牌只是貴在包裝和名稱，它們由於在行銷上花了更多錢，售價必須更高。

他建議大家從主食、藥物、垃圾袋、清潔用品和紙製品方面入手，發掘不起眼的「雜嘜」，可能會有意外驚喜。

3. 取消沒用到的訂閱服務和會籍

你可能訂閱了不止一項電視影音串流服務，Ramsey建議只選擇一項保留，其餘全部取消。

然後，評估你的其他種類的訂閱服務或會員資格，詢問自己是否每一項都有為你的人生添加價值、或以某種方式改變了你的人生。如果沒有，便果斷取消。

4. 節約能源

Ramsey建議縮短沖涼時間、改用凍水洗衫和離開房間時熄燈等等。你會驚訝這些微小改變積累起來，可以慳大筆水電費。

5. 帶飯返工

根據美國勞工統計局消費者支出數據，美國人平均每年花費3,639美元在外用膳，相當於每月300美元。

Ramsey舉例稱，如果一個人每周五日、每日午膳使15美元，一個星期開支75美元。一個月便花費也是差不多水平。

香港打工仔食晏未必餐餐過百，但支出模式都是相同。Ramsey表示在家自備飯盒帶返工節省甚多、亦更健康，建議上班族提早計劃膳食。如果晚飯時食剩一半，不妨留作翌日午膳，以慳回一餐。

6. 戒買「零食」

這裡指的「零食」，是指西人習慣通勤途中買杯咖啡提提神。Ramsey指出如果每個工作日早上花5美元買咖啡，那麼每月的開支就是100美元，每年總計高達1,200美元。

他認為這筆逾1,000美元金錢有更好用途，例如放在應急基金內。他建議自己沖咖啡，每月花費僅約25美元。

相關文章：人活到54歲理財最精明　盤點20、30、40歲時容易犯下的財務錯誤

7. 停止在晚上和周末出街食飯

Ramsey幽默建議大家不妨提升自己廚藝，煮出餐廳味道，既可節省出街食飯的高昂消費，同時在飲食享受上「沒有損失」。

他又強調，戒掉在外用膳，是債台高築的人士減省開支必做第一步。

8. 避免一次過購買太多農產品

Ramsey警告，一次過購買太多蔬果或任何容易腐爛的食品（如鮮肉），你可能無法在其變質之前全部享用，最終造成浪費。

他建議只購買保證幾日內食完的份量。此外，找出妥善儲存農產品的方法，延長其保鮮時間。

9. 避免為慳錢而大量入貨

超市或百貨公司經常進行清貨大減價促銷，提供「買N送N」或合拼優惠價。透過大量入貨，消費者可以省下不少錢，但Ramsey提醒，成功慳錢的前提是「購買正確的商品」，否則隨時「倒蝕」。

例如，購買不易腐爛的商品如衛生紙，你知道自己會經常使用，並且易於儲存，這是有意義的。然而，購買一些在吃完之前便會變質的散裝食品，或者不是你家人喜歡的東西，好像兩大盒燕麥片，是沒有意義的。

他建議大家只在有意義的情況下大量入貨，不妨持續留意價格，看看是否真的慳錢了，或者少量購買相同的產品會否反而更便宜。

10. 戒買「預先包裝」食品

預先包裝的新鮮食品，好像已切好的生果拼盤和袋裝沙津，比未經處理的貴上很多。因為那是商家為了方便顧客而提供，消費者所付的大部份是服務費。

Ramsey表示，預先製作之袋裝沙津加上一包調味料和其他配料的價格，是單單購買一棵生菜加上一些自製調味料的兩倍。因此想要節儉的話，還是購買沒有預先切好的蔬果為妙。

11. 建議使用現金回贈App和優惠券

一些人嫌麻煩或懶得研究，沒有使用優惠券、或提供現金回贈的儲積分應用程式。Ramsey提醒，這樣做會減少你能夠節省的金錢，錯失提升儲蓄的機會。

相關文章：【愈有錢愈知足】超級富豪奉行「巴菲特式節儉」　有人自己飛髮、拒飲連鎖店咖啡

12. 手機Plan到期時考慮轉台或降級

Ramsey建議，如果你最近沒有計劃出新手機，可以計算一下「轉台」去另一間電訊商能夠節省多少金錢。

確認後，聯絡你目前的電訊商，看看對方能否提供一個划算的手機Plan留住你。若沒有，在合約許可下或即將到期時，轉台去收費較平的供應商。

13. 學會DIY

打算家居裝修，在花錢請師傅幫你做之前，不妨認真考慮你能否自己上陣。如果自認為可能勝任，記住YouTube上有大量免費學習資源幫到你。

14.  嘗試「慳錢月」

如果你想償還債務或儲錢，Ramsey說每個月都應該是「慳錢月」，也就是只花錢購買必需的東西，戒買其餘奢侈品，你可能會驚訝30日內可以節省大量錢財。

他表示，為了幫助你成功達到儲蓄目標，宜確保你從每個月的第一日起便確定會買甚麼、不買甚麼。

15. 遠離誘惑你的商店和網購平台

當你打算還清債務或儲錢時，要避開那些引誘你消費的商店。Ramsey建議大家誠實面對自己，不惜任何代價也要避開那些地方，反而去做其他不會花很多錢的有趣事情，例如和家人玩Board game或在家烹飪等等。

一些人無聊時，可能會上網購平台漫不經心地亂逛一通，就此購買了一堆事實上不需要的東西。他建議最好把手機上的購物App全部刪除。如果不想這樣做，也可以從應用程式或網站中刪除原先綁定的信用卡，以免使錢時「太方便」。

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