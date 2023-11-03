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「股神」戰友芒格批評創投「常對金主搵笨」　為賺錢損人利己「是賭徒的行為」

個人增值 13:34 2023/11/03

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「股神」巴菲特戰友芒格批評創投常對金主「搵笨」，為賺錢損人利己是「賭徒的行為」。

「股神」巴菲特的投資旗艦巴郡（Berkshire Hathaway，美：BRK）副董事長芒格坦言對大部份創業投資公司（又稱風險投資公司，Venture Capitals）全無好感，批評它們為賺大錢慣常損人利己，肆意剝削初創企業的創辦人和支持者的利益。

芒格直指創投公司的投機作風和具欺騙性的操作技法，比起謹慎的投資者，更像似魯莽的賭徒。他又強調巴郡對旗下子企長期不干涉，與主流的創投方法迥然不同。

巴菲特投資上的副手、現年99歲高齡的芒格上月底出席Acquired播客節目作一小時訪談，題目包括巴郡在日本和中國的投資機遇，他在節目中亦嚴厲批評創投公司，指責它們以犧牲他人的利益為代價致富。

同場加映，芒格談巴郡在日本投資：【股神拍檔】巴菲特投資日股3年勁賺近3倍　芒格盛讚百年一遇低風險高回報

像賭徒多過投資者

芒格認為，要做出良好的投資決策非常困難，在創業投資中每次都行出正確一步「幾乎不可能」。因此，創投公司必然帶有跟風和投機的性質，他指出：「有些交易非常熱門，你（創投公司）必須如此迅速地做出決定，以至於你總是在賭博。」

芒格表示，從創業投資中賺到最多錢的人很像投資銀行家，總是在盤算接下來要進入哪些熱門新興領域：「他們不是偉大的投資者，也不擅長任何事情。」

對初創老闆支援欠奉　慣常對金主「搵笨」

芒格認為，美國創投產業整體風氣不健康，在支援初創企業創辦人方面表現尤其差劣，說：「他們（初創企業老闆）通常都討厭創投公司，不覺得這些公司是試圖伸出援手的合作夥伴，反而總是自己顧自己。」

他同時指出，創投公司貪婪地利用其支持者，包括大學捐贈基金等機構。

「正常來說，你不想以欺騙投資者來賺錢；但這正是許多創投公司的所作所為，」芒格說：「他們乘機為自己謀取了非常豐厚的生活，但捐贈者卻沒有得到良好的回報。」

他續稱，不少金主感到受騙和被誤導，為之激憤：「他們（發現）自己在受託人眼中，顯得非常愚蠢。」

強調巴郡會收購初創　但不會「奪權」

芒格比較典型的創投模式和巴郡的「放任」作風，指出巴菲特及其團隊通常會長期購買企業，目的是投資由優秀管理者經營的偉大公司，然後讓他們自行發展。

巴郡對旗下子公司不作干涉，吸引了那些尋求安穩的初創老闆。他們既想套現資金，但又希望大股東不會在幾年後奪取其控制權、拆除他們所建立的一切或賣盤。

芒格強調，子企員工們都知道，巴郡不會待價而沽、拋棄他們：「（即使）某個混蛋投資銀行家，為一些差劣的業務造出20倍市盈率，我們不會出售。」

他續稱，只有遇上連巴郡也無法解救的問題業務，才會決定賣盤：「但如果這是一間還不錯的公司，我們就不會出售任何東西，這為我們帶來貫徹到底的聲譽，對我們很有幫助。」

芒格直言會對創投公司、銀行家和顧問等群體敬而遠之，稱：「致富的意義在於你不必與其他人相處。」

想知更多芒格的出位言論︰股神背後的男人 芒格︰世界不受貪婪驅使 而是由嫉妒驅動（附8大投資名言）

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