PayMe新增條款　釐清權責　用戶「有責任查證收款人是否可信」

▲ PayMe近日向用戶發出新修訂條款，將於12月1日起生效，主要針對欺詐問題，在「轉數快」相關的內容新增條款，釐清PayMe與用戶的權責。

網絡詐騙愈來愈頻繁，為應對欺詐事件，電子支付工具亦有新措施。PayMe近日向用戶發出新修訂條款，將於12月1日起生效，主要針對欺詐問題，在「轉數快」相關的內容新增條款，釐清PayMe與用戶的權責，詳見下表︰

修訂摘要 條款內容 清楚說明PayMe如何協助用戶對欺詐、詐騙和欺騙活動保持警惕 「PayMe或會根據我們不時從快速支付系統或香港警方收到的風險警告、訊息和指標來顯示風險警示。」 清楚說明及描述PayMe用戶對於發出轉數快交易指示時的權利及責任 「若閣下發出指示透過轉數快支付款項或進行交易，即表示閣下同意採取合理可行的步驟，以保障閣下自身的利益、金錢和資產免受欺詐或其他非法活動所影響。閣下每次均有責任查證相關收款人和交易是否真實可信，並作出明智的判斷。」 清楚說明損失、損害或開支的責任 對於閣下或任何其他人因轉數快或快速支付系統的任何功能出現任何延遲、無法使用、中斷、故障、 錯誤或與之相關而可能引致或蒙受或由此導致的任何類型損失、損害或開支，或因我們合理控制範圍以外的任何情況而引起的任何損失、損害或開支，PayMe概不承擔任何責任。 清楚說明如款項被錯誤存入銀行戶口時的處理 如果PayMe錯誤將款項存入閣下的銀行戶口，或因預期會收到資金而將款項存入閣下的銀行戶口， 但卻收不到該等資金或相關的資金轉賬被撤銷，PayMe有權撤銷全部或部分該等匯入款項。

以上條款相信是響應金管局早前的通知。為協助市民應對金融詐騙，金管局上月向業界發出通告，要求銀行提供足夠的資源和專家，確保銀行業在訊息共享、 交易監察和客戶警示的三大範疇的打擊詐騙重點合作措施如期推出。

這些措施當中，包括「轉數快」將設可疑識別代號警示，日後在進行「轉數快」支付交易前，銀行會提醒用戶相關風險。如果「轉數快」識別代號（包括手機號碼，電郵地址和轉數快識別碼 、即FPS ID）與警方「防騙視伏器」內標籤為「高危有伏」的資料脗合，銀行會在確認交易前向用戶發出警示。

因此，估計PayMe今次更新條款，與「轉數快」的新措施有關，用意是為了防止潛在的金融欺詐。

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