【股神拍檔】巴菲特投資日股3年勁賺近3倍　芒格盛讚百年一遇低風險高回報

▲ 「股神」巴菲特投資日股3年勁賺近3倍，拍檔芒格盛讚巴郡入股日本五大商社是百年一遇、低風險高回報機會。

「股神」巴菲特的投資旗艦巴郡（Berkshire Hathaway，美：BRK）2020年8月宣布斥資60億美元入股五間日本商社包括伊藤忠、丸紅、三菱商事、三井物產及住友商事。如今該筆投資進入「收成期」，目前估值約170億美元，即三年來回報近三倍。巴菲特投資上的副手、巴郡副董事長芒格盛讚這一著是低風險、高回報明智之舉，更形容是百年難得一遇的機會，屬天賜良財。

日本長年低利率造就投資機會

巴郡多年來都重倉蘋果（美：AAPL）、可口可樂（美：KO）、美國銀行（美：BAC）和美國運通（美：AXP）等美股，當年投資日股大出市場意料之外。然而，芒格在上月一個播客節目中表示，投資日本是巴郡一個獨特且利潤豐厚的機會，不容錯過。

「如果你像禾倫巴菲特般聰明，也許一個世紀會得出兩、三次這樣的想法。」芒格指出，一來日本商社是根基深厚的老字號，二來日本年利率連續10年處於0.5%水平，長年低利率環境是巴郡是次投資的關鍵因素。

巴郡在日本以0.5%的年利率借錢，然後投資於股息率5%的日本商社。巴菲特早於今年5月的巴郡股東大會上表示這些企業的估價「低得離譜」，且符合巴郡的長期願景。芒格在播客中也直言：「這就像上帝打開了一個寶箱，然後倒錢入去。」

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百年一遇賺錢位「只有巴郡能做到」

巴郡的日股倉位在疫情以來勁賺三倍，部份要歸功於額外增持和相關商社的股價飆升。芒格指出，這是漸進行動的結果： 「獲得它的唯一方法就是非常有耐心，一次只取一小部份。花了很長時間才獲得100億美元的投資，但這是非常容易賺到的錢。」

自去年春季以來，美國利率已升至5%以上，更顯巴郡先見之明。但芒格強調：「（只有）我們可以做到這一點，其他人都做不到。」表示巴郡藉着良好的信用評級，得以在日本獲得優惠的借貸條件，造就「低風險、高回報」。

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