日圓跌穿5.15算創33年低！換日圓邊間更抵？比較20間找換店、銀行匯率

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日圓持續貶值，約5.15港元就可以兌換100日圓。每百日圓兌港元一度低見5.1451，日圓兌每美元一度低見151.78，以日圓收市價走勢計，創1990年以來33年低。
有機會跌穿5算？
日本自泡沫經濟爆破以來，經濟一直陷入通縮。再者日本央行目前仍維持超寬鬆政策及負利率措施。而美國近一年多以來多次加息，貨幣政策與日本背道而馳，以至美元走勢強勁，美匯指數DXY目前仍居高於105.69。巨大息差使然，日圓持續貶值，長期下來造成一個循環：資金加快離開日圓市場進入美元等貴價市場，進一步令日圓匯價更形疲弱。
《彭博》指出，日圓兌每美元匯價正面臨上試1990年6月高位155.87的風險，可能會迅速走向當年4月水平160，觀望155成為日本當局干預匯市的壓力位。
若果日圓兌美元跌至155，意味兌港元有機會跌至5算，甚至更低。
銀行電匯更勝找換店
不少港人都趁目前匯率優勢，為赴日旅行作準備，兌換日圓應去銀行還是找換店？香港一些銀行的日圓電匯兌換率，比找換店的現鈔兌換率更划算。留意這是數字愈小就表示愈抵。即看圖列比較︰
|每百日圓兌港元匯率找換店比較
|找換店
|每100日圓兌換港元（現鈔賣出價）
|景緻 (長沙灣)
|5.1800
|小女孩 (上環)
|5.1800
|銀豐
|5.1800
|香港找換 (尖沙咀)
|5.1850
|通利 (中環)
|5.1850
|匯點通 (油麻地)
|5.1850
|Capital (中環)
|5.1900
|捷匯 (深水埗)
|5.2000
|中英 (尖沙咀)
|5.2000
|英財 (荃灣)
|5.2000
|（截至2023年11月14日上午11時半）
|每百日圓兌港元匯率銀行比較
|銀行
|每100日圓兌換港元（電匯賣出價）
|大眾銀行
|5.1568
|南洋商業銀行
|5.1580
|招商永隆銀行
|5.1580
|華僑銀行
|5.1590
|上海商業銀行
|5.1615
|交通銀行（香港）
|5.1615
|工商銀行（亞洲）
|5.1634
|東亞銀行
|5.1640
|創興銀行
|5.1650
|富邦銀行
|5.1658
|中國銀行（香港）
|5.1810
|恒生銀行
|5.1840
|星展銀行
|5.1864
|滙豐銀行
|5.2000
|（截至2023年11月14日上午11時半）
|信用卡簽帳匯率（未包括手續費）
|信用卡機構
|每100日圓兌換港元
|VISA
|5.1627
|Mastercard
|5.1641
|JCB
|5.1700
|銀聯
|5.1761
|（截至2023年11月14日上午11時半）
需留意，上述所列只是為牌價，僅供參考。在銀行換外幣可能會被食差價，亦會有手續費，不同銀行的信用卡海外簽帳手續費亦不同：VISA、Mastercard一般在2%左右，大多數銀聯信用卡免外幣交易手續費。
外幣兌換優惠
多家銀行繼續進行外幣兌換推廣活動，累計兌換一定金額可獲贈現金獎賞，另亦推出短期外幣定存高息優惠。
1. 兌換、設立定存 日圓一星期6.9厘
由2023年10月2日起至2023年12月31日，於指定交易時段內，經恒生Mobile App、恒生個人e-Banking、電話理財熱線或分行進行指定貨幣之單一兌換交易達港元10,000或其等值，並同時設立該貨幣之一星期或一個月定期存款，可享以下年利率優惠，其中日圓一星期定存利率6.90%，其他貨幣最高為13.90%
詳情按此
2. 7折外匯買賣差價
由即日起至2023年12月26日， 只要完成以下其中一個指定項目，即可於下個歷月經恒生個人e-Banking或恒生個人Mobile App獲7折外匯買賣差價折扣優惠：
-以 MMPOWER World Mastercard 登記「旅遊及外幣簽賬」為自選簽賬類別；
-以合資格信用卡累計「旅遊簽賬」淨值滿等值港幣10,000元
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推廣期：2023年10月1日至2023年12月31日
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本文最後更新日期︰2023年11月14日
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欄名 : 生活理財