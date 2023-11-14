日圓跌穿5.15算創33年低！換日圓邊間更抵？比較20間找換店、銀行匯率

▲ 換日圓邊間更抵？比較20間找換店、銀行匯率

日圓持續貶值，約5.15港元就可以兌換100日圓。每百日圓兌港元一度低見5.1451，日圓兌每美元一度低見151.78，以日圓收市價走勢計，創1990年以來33年低。

有機會跌穿5算？

日本自泡沫經濟爆破以來，經濟一直陷入通縮。再者日本央行目前仍維持超寬鬆政策及負利率措施。而美國近一年多以來多次加息，貨幣政策與日本背道而馳，以至美元走勢強勁，美匯指數DXY目前仍居高於105.69。巨大息差使然，日圓持續貶值，長期下來造成一個循環：資金加快離開日圓市場進入美元等貴價市場，進一步令日圓匯價更形疲弱。

《彭博》指出，日圓兌每美元匯價正面臨上試1990年6月高位155.87的風險，可能會迅速走向當年4月水平160，觀望155成為日本當局干預匯市的壓力位。

若果日圓兌美元跌至155，意味兌港元有機會跌至5算，甚至更低。

銀行電匯更勝找換店

不少港人都趁目前匯率優勢，為赴日旅行作準備，兌換日圓應去銀行還是找換店？香港一些銀行的日圓電匯兌換率，比找換店的現鈔兌換率更划算。留意這是數字愈小就表示愈抵。即看圖列比較︰

每百日圓兌港元匯率找換店比較 找換店 每100日圓兌換港元（現鈔賣出價） 景緻 (長沙灣) 5.1800 小女孩 (上環) 5.1800 銀豐 5.1800 香港找換 (尖沙咀) 5.1850 通利 (中環) 5.1850 匯點通 (油麻地) 5.1850 Capital (中環) 5.1900 捷匯 (深水埗) 5.2000 中英 (尖沙咀) 5.2000 英財 (荃灣) 5.2000 （截至2023年11月14日上午11時半）

每百日圓兌港元匯率銀行比較 銀行 每100日圓兌換港元（電匯賣出價） 大眾銀行 5.1568 南洋商業銀行 5.1580 招商永隆銀行 5.1580 華僑銀行 5.1590 上海商業銀行 5.1615 交通銀行（香港） 5.1615 工商銀行（亞洲） 5.1634 東亞銀行 5.1640 創興銀行 5.1650 富邦銀行 5.1658 中國銀行（香港） 5.1810 恒生銀行 5.1840 星展銀行 5.1864 滙豐銀行 5.2000 （截至2023年11月14日上午11時半）

信用卡簽帳匯率（未包括手續費） 信用卡機構 每100日圓兌換港元 VISA 5.1627 Mastercard 5.1641 JCB 5.1700 銀聯 5.1761 （截至2023年11月14日上午11時半）

需留意，上述所列只是為牌價，僅供參考。在銀行換外幣可能會被食差價，亦會有手續費，不同銀行的信用卡海外簽帳手續費亦不同：VISA、Mastercard一般在2%左右，大多數銀聯信用卡免外幣交易手續費。

外幣兌換優惠

多家銀行繼續進行外幣兌換推廣活動，累計兌換一定金額可獲贈現金獎賞，另亦推出短期外幣定存高息優惠。

恒生

1. 兌換、設立定存 日圓一星期6.9厘

由2023年10月2日起至2023年12月31日，於指定交易時段內，經恒生Mobile App、恒生個人e-Banking、電話理財熱線或分行進行指定貨幣之單一兌換交易達港元10,000或其等值， 並同時 設立該貨幣之一星期或一個月定期存款，可享以下年利率優惠，其中日圓一星期定存利率6.90%，其他貨幣最高為13.90%

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2. 7折外匯買賣差價

由即日起至2023年12月26日， 只要完成以下其中一個指定項目，即可於下個歷月經恒生個人e-Banking或恒生個人Mobile App獲7折外匯買賣差價折扣優惠：

-以 MMPOWER World Mastercard 登記「旅遊及外幣簽賬」為自選簽賬類別；

-以合資格信用卡累計「旅遊簽賬」淨值滿等值港幣10,000元

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中銀香港：兌換外幣達指定金額 最高獎賞2000港元

推廣期：2023年10月1日至2023年12月31日

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渣打：兌換外幣贈100港元迎新獎賞 ▼ 點擊圖片放大

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本文最後更新日期︰2023年11月14日

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