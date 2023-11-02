▲ 換日圓邊間更抵？比較20間找換店、銀行匯率

日圓持續貶值，目前5.2港元就可以兌換100日圓，近日匯價更一度跌破5.2算。不少港人都趁此匯率優勢，為赴日旅行作準備，兌換日圓應去銀行還是找換店？香港一些銀行的日圓電匯兌換率，比找換店的現鈔兌換率更划算。留意這是數字愈小就表示愈抵。即看圖列比較︰

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需留意，上述所列只是為牌價，僅供參考。在銀行換外幣可能會被食差價，亦會有手續費，不同銀行的信用卡海外簽帳手續費亦不同：VISA、Mastercard一般在2%左右，大多數銀聯信用卡免外幣交易手續費。

外幣兌換優惠

多家銀行繼續進行外幣兌換推廣活動，累計兌換一定金額可獲贈現金獎賞，另亦推出短期外幣定存高息優惠。

恒生

1. 兌換、設立定存 日圓一星期6.9厘

由2023年10月2日起至2023年12月31日，於指定交易時段內，經恒生Mobile App、恒生個人e-Banking、電話理財熱線或分行進行指定貨幣之單一兌換交易達港元10,000或其等值， 並同時 設立該貨幣之一星期或一個月定期存款，可享以下年利率優惠，其中日圓一星期定存利率6.90%，其他貨幣最高為13.90%

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2. 7折外匯買賣差價

由即日起至2023年12月26日， 只要完成以下其中一個指定項目，即可於下個歷月經恒生個人e-Banking或恒生個人Mobile App獲7折外匯買賣差價折扣優惠：

-以 MMPOWER World Mastercard 登記「旅遊及外幣簽賬」為自選簽賬類別；

-以合資格信用卡累計「旅遊簽賬」淨值滿等值港幣10,000元

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中銀香港：兌換外幣達指定金額 最高獎賞2000港元

推廣期：2023年10月1日至2023年12月31日

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渣打：兌換外幣贈100港元迎新獎賞 ▼ 點擊圖片放大

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