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「世上最輕」機械錶Ming LW.01限量200枚　手動版輕至10.6克　採特殊合金近售17萬元

個人增值 20:30 2023/11/02

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「世上最輕」機械錶Ming LW.01，手動、自動版本分別重8.8和10.6克，錶殼採用特殊合金材質締造「蠅量黑魂」。

新晉腕錶品牌Ming於2017年成立，錶款設計簡約，有種精緻紙雕藝術品之感。該廠推出Ming LW.01，對外謙稱「可能是世界上最輕的機械手錶」。Ming LW.01手動版和自動版均獲蠅量級認證，兩個版本的錶頭分別重8.8克和10.8克。計及錶帶和扣環組件合共的重量1.8克，較重的自動版總重量也只是12.6克。

雖然品牌「戴足頭盔」不敢輕言是最輕，但據外媒Monochrome盤點，Ming LW.01除了比Richard Mille的RM 27-01 Rafael Nadal陀飛輪手錶（19克）輕外，更比Remontet Ultra-Light（17克）及萬寶龍（Montblanc）於2016年推出之TimeWalker Pythagore Ultra-Light Concept（14.99克）更加輕巧。

新晉腕錶品牌Ming推出Ming LW.01，謙稱「可能是世界上最輕的機械手錶」，手動版和自動版錶頭分別重8.8克和10.8克。

Ming本打算在品牌創立四周年（2021年）推出Ming LW.01作慶祝，但在達至蠅量級境界的過程中，由於研究、冶金和測試不同材料需時，同時要保持手錶耐磨抵撞，這些挑戰延遲了產品原定計劃。在錶殼材料選擇方面，該團隊仍採用金屬，而不是常用的輕量材質碳纖維：

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AZ31合金輕盈而堅硬，經過等離子體電解氧化（PEO）進一步處理，增強了耐腐蝕性。解決了最核心的錶殼選材問題後，接下來就是錶鏡和錶冠。基本上，Ming LW.01每個零件都經過優化和測試，以平衡重量和耐用性；而錶殼結構也有其破格之處

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驚人的輕盈效果

Ming在選材、構造的取捨上得到回報。手動上鍊版本的Ming LW.01錶頭重量僅8.8 克，加上0.6克的AZ31錶扣及1.2克錶帶，總計10.6克。自動版本的錶頭重量10.8克，加上0.6克的AZ31錶扣及1.2克的單層Alcantara錶帶，總重量為12.6克：

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機芯製造商Schwarz-Etienne監督了小尺寸ETA 2000底座的調整，以減輕重量而不影響機芯的可靠性。LW.01A自動版和手動版均具有36小時動力儲備和4赫茲頻率。

Ming LW.01是以Special Projects Cave名義發布，限量200枚。配備由巴黎Jean Rousseau製造的Alcantara錶帶和橡膠錶帶，搭配 AZR1鎂合金扣環和鋁製錶扣，定價19,500瑞士法郎（約16.9萬港元），預購需支付50%作定金，預計2024年第四季交付。

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