内地掀「中年留學潮 」︰冀破35歲失業危機、為子女教育來港讀碩士

▲ 内地掀「中年留學潮 」：冀破35歲失業危機、爲子女教育來港讀碩

最近内地掀起「中年留學潮」，中年人為了擺脫「35歲被裁員」、職業瓶頸等中年危機，紛紛留學海外。而其中很多來香港讀碩士的中年父母，則是為了拿到香港身份，好讓孩子未來能在港接受教育、避開内地激烈的升學競爭。

IT高管中年失業 冀靠留學解危機

鳳凰網聯合烽火數聞分析知乎、豆瓣相關話題帖文發現，超過90%的人表示其留學動機是想解決中年危機，具體原因包括職業瓶頸、轉行和年齡焦慮。

一位43歲前大廠IT高級總監受訪稱，他因公司裁員遭遇中年失業，在重新求職時發現，同級別職位都要求年齡在40歲以下。他投了一百多份CV，最終只收到5份面試邀請，而面試官依然圍著年齡問題打轉。看到網上不少有相同經歷的同齡人都在靠留學擺脫困境，於是他決定也去哥倫比亞大學留學，想在信息技術專業上提升自己。

職場盛行「35歲門檻論」 超齡易淘汰

中年失業並非個別現象。據《財新周刊》，2022年秋招前，内地互聯網大廠就掀起裁員潮，「35歲門檻論」持續盛行：35歲以上員工往往是薪酬不低的中層管理人員，卻在常態化運營體系中和年輕員工相比已無明顯優勢，最容易被裁員。今年，快手推出「青石計劃」，規定員工轉正和升職都要參考年齡。有阿里前員工向財新透露，公司主營的電商業務去年起全面「捨棄」中層員工。而阿里新任CEO吳泳民9月剛上任就宣佈，要實行團隊年輕化，四年內要讓85後、90後做主力管理者。

年輕人技術、思維先進 中年人感威脅

留學主力軍95後、00後在工作中展示出的眼界與學習能力，讓中年人感到在職場受威脅，也刺激了他們的留學想法。鳳凰網引述社交媒體帖文分享指，留過學的年輕人有實力、有想法、更自信，能用新科技、新思維應對工作難題。例如，當老員工們還在焦頭爛額翻閲資料時，年輕同事已能熟練運用AI解決問題。

留學生更有就業優勢

儘管就業不景氣，但相比國内高校畢業生，留學生獲得的工作機會更好、更多。《2022中國留學回國就業藍皮書》顯示，2021年回國的留學生中，超過一半在北京就職，且近一半在國企找到了工作。

鳳凰網指，在其調查的17份樣本中，有11個都選擇回國發展。雖然中年留學被内地一般輿論認為是「逆社會時鐘而行」，但帖文數據顯示，留學改變了中年人的思想，也確實緩解了其年齡焦慮。「變得更自信、開朗、沒有年齡焦慮」被提及的次數佔到了將近35%，18%的帖主稱留學幫他們找到了心儀工作。

辭職留學為圓夢/移民

除了解決中年危機之外，還有一些人是想體驗國外生活、圓留學夢，一位37歲的受訪女性稱，她是為了追求年輕時的藝術夢想，從上海一家快消企業辭職，去英國讀戲劇學。另一些則是想通過留學移民。據端傳媒，一位化名朱利安的中年男子，就在35歲時辭去體制内（即内地政府部門或國有企業）的穩定工作，前往澳洲塔斯馬尼亞修讀旅遊和文化遺產管理，只為實現技術移民。

為子女教育 家長來港讀「水碩」

在這些中年留學生中，有許多是來香港讀碩士的中產父母。據《南方周末》、搜狐新聞旗下極晝工作室報道，内地家長為了孩子將來能在香港接受教育、避開内地的激烈競爭，紛紛入讀香港珠海學院、東華學院、香港都會大學等香港私立大學的一年制授課型碩士課程。它們入學門檻較低、課程較簡單，被稱爲「水碩」（即被視為含金量低的「注水」碩士課程）。

受訪家長表示，他們只想順利畢業、拿到IANG簽證，就能幫子女申請收養人簽證，孩子就可在香港就學、參加DSE考試，將來到國外升學也更有優勢。若利用規則在港續簽7年，獲得永居身份，孩子還能參加華僑生聯考，低分考回内地重點大學。

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