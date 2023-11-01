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歐洲最富有90後　收股息都有48億元　「股東」就是他的正職

個人增值 13:30 2023/11/01

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紅牛繼承人Mark Mateschitz、歐洲最富90後，單是收息已獲逾48億元。

彭博社報道，全球最年輕億萬富翁之一、紅牛（Red Bull）繼承人Mark Mateschitz獲得5.82億歐元（約48.14億港元）股息，這是他去年從已故父親手中繼承公司以來的第一筆派息。

持股49% 獲48億元分紅

根據彭博社引述奧地利企業登記處公佈的文件，紅牛將去年15.6億歐元（約129.02億港元）利潤的一半分給了股東。Mark Mateschitz擁有公司49%的股份，按比例獲得3.83億歐元（約31.68億港元），還額外獲得1.99億歐元（約16.46億港元），這遵循了紅牛向奧地利所有者支付額外款項的傳統。泰國的 Yoovidhya家族（紅牛聯合創辦人、已故泰籍華裔商人許書標的家族）持有剩餘51%的股份。

盈利減少 派息三年來最低 

彭博指，紅牛在2021和2022年分別向Mateschitz派息6.8億歐元（約56.24億港元）和8.66億歐元（約71.62億港元），今年派息是三年來最低，這是因爲營銷和生產成本上升令去年盈利減少。去年，紅牛的贊助費支出首次突破10億歐元（約82.71億港元），含咖啡因飲料的銷量超過110億罐，淨收入達96.8億歐元（約800.61億港元）。

歐洲最富90後 身家逾2千億

《福布斯》估計Mark Mateschitz目前的净資產為344億美元（約2691.47億港元），在福布斯即時億萬富翁排行榜上排名第37位（截至11月1日）。1992年出生的他是世界上最年輕的億萬富翁之一，去年繼承父親49%的紅牛股份後，成為歐洲最富有的千禧世代。

Mark Mateschitz的父親Dietrich Mateschitz去年因胰腺癌去世，享年78歲。Dietrich於1987年與泰國商人許書標（Chaleo Yoovidhya）共同創立紅牛，將該能量飲料公司打造成足球、F1賽車及滑板、單板滑雪等極限運動領域的重要贊助商。許書標2012年病逝，由長子許書恩（Chalerm Yoovidhya）繼任。Dietrich Mateschitz去世後，Mark Mateschitz辭去了紅牛有機食品主管的職務，專注於股東的角色。

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