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識蓋樓、能修屋    建設者的幸福「巨細無遺」

專輯 14:00 2023/11/01

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2021年至今，中建香港「居有所葺」義工隊已完成家居維修超過520戶，義工隊成員包括持有電工牌照的專業人士等。

建築業從業者，雕琢著城市的天際線，每一座建築物都凝聚著他們的專業與熱忱。而在朝夕相伴的社區，他們也從點滴做起，小到一面牆、一扇窗，他們也希望通過自己專業回饋社區。中建香港「居有所葺」義工隊，正是秉持著這樣的理念，多年來，堅持為基層家庭提供家居修繕服務。這班熱心的建築業從業者，在工作之餘參與義工活動，運用自身專業回饋社會，身體力行實踐「施比受、更有福」的箇中真諦。

將心比心服務社區

中國建築工程（香港）有限公司項目總監陳樹偉投身義工服務多年，亦是公司「居有所葺」義工隊的負責人，他坦言，需要協助的人，往往都未必願意主動求助。

「記得數年前大澳棚屋火災，有位獨居老婆婆居所受到波及，斷水斷電的情況長達半年。離島區議員得悉後立刻轉介個案，義工隊隨即前往大澳支援。由於老婆婆居所位處崎嶇狹窄地帶，大型工具、物資需要人手逐一搬運上樓梯。完成了修繕工作，婆婆感動得拉著每位隊員的雙手致謝，十分感人，亦令我更加堅定助人的決心。」

陳樹偉曾負責天壇大佛翻新工程等大型項目，是工程界的行家裡手。

中建香港義工分會2021年至今已完成家居維修超過520戶，成員包括持有電工牌照的專業人士等。他們利用業餘時間組成義工隊，發揮專業優勢，為居民提供專業的家居維修服務。「加入公司義工隊，就是本著助人的初衷，加上我和不少隊員出身草根，一直『將心比心』，希望發揮專業，用愛心服務社群。」最近，陳樹偉更加入了荃灣楊屋道關愛隊成為副隊長，聯同社會各界，「不論貧富、不論地位」，憑着關愛的心服務社區。

中建香港義工隊聯同荃灣楊屋道關愛隊，為區內有需要的人士或獨居長者，提供家居維修服務。

服務的價值不止於維修

馬偉豪已經加入「居有所葺」義工隊3年，他直言要成為義工沒有門檻，只要抱著一顆助人的心就可以加入。令他印象最深刻的是一位行動不便的伯伯，在家中只倚靠一張椅子協助行走，難以外出購物和處理日常生活，需要由義工及社區人士照顧。為了能夠改善他的生活質素與安全，義工隊不時為他修理家中壞掉的燈泡和電線，並協助他在全屋，包括浴室及走廊位置加裝扶手。

「在參與義工服務的過程中，我體會到除了用專長去幫助有需要人士之外，我們還可以走多一小步。有時遇到獨居或行動不便的長者，我們亦和對方閒話家常，聊天解悶，使其生活多些色彩，令義務工作更有意義。」馬偉豪加入中建香港25年了，曾參與承建香港中文大學醫院項目等。

目標為超過 1,000戶基層困難家庭、獨居長者等有需要人士提供防滑扶手安裝，水喉檢查、隔氣清潔等修繕服務。

幫忙亦是一種祝福

「施比受更有福」是另一位義工隊成員曹富華的座右銘。安裝洗手間扶手、檢查水喉、修補天花板等這些維修工作看似微不足道，但對於受助者來說，意義重大。他憶述，有次為一位獨居婆婆更換燈膽，由於婆婆年紀老邁，即使燈膽損壞已久，她亦無能為力。「能夠為婆婆改善家居照明，給她一份光明和安全，我感到十分高興，見到她得到幫助後的感激眼神，開心過自己買到心頭好，深深體會到幫助別人亦是一種祝福。」曹富華多年來都身體力行，有時還會帶自己的小朋友一起做義工，將愛心傳承給下一代。曹富華也是一位工程界前輩，曾參與浸會大學學生宿舍項目等工程。

這些維修工作看似簡單，卻別具意義。不僅能夠解決受助者的實際需要，更能夠帶來一份溫暖和關懷。

踐行企業公民責任  

秉承「為社會經營幸福」的企業使命，中建香港始終心繫社區。無論是早前超強颱風「蘇拉」襲港，抑或是黑色暴雨造成香港廣泛地區水浸，中建香港都迅速響應，協助展開應對善後工作，包括清理街上倒塌樹木和街道垃圾。義工隊在專業指導下，快速且有效地移除了倒塌的樹幹，並將道路上的斷枝和碎木清理乾淨，確保市民的出行安全。

中建香港迅速響應，協助展開應對善後工作，包括清理街上倒塌樹木和街道垃圾。

暴雨下本港多個地區水浸，義工隊分別到黃大仙、南朗山道、灣仔軒尼詩道等處理水浸個案。

工程或有大小之分，但中建香港的專業精神和服務社區的初心，一以貫之；經營幸福的「工程」，在各位有熱情、有愛心、有專業的同仁加持之下，亦將「常做常新」。

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欄名 : 遇「建」香港

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