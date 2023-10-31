【稅貸2023】「0息」稅貸　另送6厘定存　注意回贈方式及領取條件

▲ 大新銀行推「0息」稅貸，另送額外2%定存年利率，但申請者宜注意回贈方式及領取條件。圖為大新銀行總經理及零售銀行處副主管鄧子健為最新優惠作簡介。

大新銀行宣布推出「真0息」稅貸交稅「快應錢」，結合稅貸和定存優惠。由起日起至今年12月31日推廣期內，全新貸款客戶可享高達10萬港元貸款額、6個月還款期的稅務貸款，並同時成功申請設有指定金額及還款期下限的分期「快應錢」，其稅貸可享6個月全期「0息」優惠。此外該行又指，成功提取交稅「快應錢」的客戶成功開立3個月港元定期存款，均可享額外2%定期存款年利率。

交稅「快應錢」貸款額高達200萬港元或14倍月薪，以較低者為準，還款期長達24個月，並豁免全期手續費。

但要注意的是，「0息」稅貸及額外2%定期存款年利率優惠，均設特定領取門檻、要求及條件。

需滿足多個條件方可享「0息」

大新是次「0息」交稅「快應錢」要滿足多個條件︰

只限 全新貸款客戶 可享，

可享， 貸款額為 1萬港元至10萬港元 ， 最高貸款額為稅額一倍

， 還款期6個月

必須同時申請另一筆稅貸︰成功申請及提取另一不少於交稅「快應錢」貸款額及還款期6個月或以上的分期「快應錢」

該行定義之「全新貸款客戶」即於申請貸款時未持有任何遂行之私人貸款之合資格客戶。另外，貸款額50萬港元或以上之交稅「快應錢」只適用於業主或大新銀行指定之「特惠客戶」，其定義詳見該行條款及細則。「特惠客戶」之分期「快應錢」亦可享有較低實際年利率。

「0息」為現金回贈形式 借貸人需先付利息

就算滿足「0息」條件，要取得「0息」優惠，亦要留意條款及細則。

根據條款及細則，是次「0息」稅貸優惠將以現金回贈方式存入合資格稅貸$0利息客戶之還款戶口內。換言之，借貸人需先付利息。

該行舉例子說明，假設合資格稅貸$0利息客戶之貸款額為10萬港元，還款期6個月，適用之每月平息為0.27%，可享之現金回贈金額為其全期利息之總和1,622港元。

最遲明年8月才有回贈 戶口需維持有效

至於回贈存入日期則為2024年8月31日或之前，客戶亦須於該行存入現金回贈當日仍然持有相關有效之貸款戶口（包括交稅「快應錢」及分期「快應錢」貸款戶口）及還款戶口，並一直維持良好之還款記錄，方可享有。否則該行將有權取消其可享之現金回贈。申請者宜多加注意。

由於「0息」稅貸必需申請分期「快應錢」方可擁有，假設分期「快應錢」實際年利率為5.68%，6個月稅貸年利率變相為2.84%。息率表如下：

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3個月港幣定期存款享額外2%年率 設存款上限

大新表示，所有成功提取交稅「快應錢」之客戶成功開立3個月港元定期存款，均可享額外2%定期存款年利率。以2023年10月31日為例，若定期存款額為50萬港元全新資金，一般客戶可享3個月港元定期存款年利率4.1%，連同額外2%定期存款年利率，可享總港元定期存款年利率高達6.1%。總定期存款利息收入約為7,625港元（約至整數）。

根據條款及細則，定期存款金額最少為10,000港元，最高為其貸款的提取貸款額之50%（約至整數）或50萬港元，以較低者爲準。

申請要求包括親臨分行辦理

然而，額外2%定期存款年利率優惠之申請途徑及方式，亦有規定。

大新將於合資格客戶提取貸款後3個月內將有關優惠之換領信郵寄至客戶通訊地址。客戶須於提取貸款後至該行寄發換領信當日，仍然持有相關有效之貸款戶口及還款戶口，並一直維持良好之還款記錄，方可獲取優惠。否則該行將有權取消其可享之獎賞。

合資格客戶須於換領信中列明之限期前攜同相關換領信中列明之所需文件，親臨大新其中一間分行以「全新資金」開立3個月之港元定期存款戶口，以享優惠，逾期無效。

撰文︰黃正軒

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