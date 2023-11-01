兩代資產550萬　32歲長女如何平衡置業與供養父母？

▲ 550餘萬便可置業與父母養老兼得？32歲長女巧規劃兩代資產

不少人長大後想搬離家人，感受獨立自由的生活。今期「你財策劃師」的主角阿晴，是位文員，今年32歲的她，現時跟父母及弟弟同住。她的理財目標，是期望父母能夠抽到心儀居屋作為退休後的安居之所，亦想為他們安排足夠退休生活費，她自己亦希望可以未來3年內組織自己的家庭，想了解如何規劃。阿晴閱讀了「你財策劃師」專欄一年多，另外亦在圖書館借讀了我幾本書籍，開始明白理財的重要性，感覺是時候為父母及自己規劃，所以來電郵邀請向我諮詢。

目前阿晴一家四口住在新界較偏遠的村屋，由於居住地方距離阿晴工作地點比較遠，舟車勞頓，影響日常生活的安排。由於政府提出將在市區推出新居屋，所以她希望可以把握機會改變居住環境。她亦聽聞長者申請機會較高，所以她們一家四口開完家庭會議後決定以父母名義來申請，希望增加中籤機會。而現時最困擾他們家庭的問題是，當幾個目標都希望同時達成時，不知道是否可行。

家庭成員協商一致是前提

她所指的幾個目標包括改善居住環境，一家人能夠搬去市區，在可負擔的情況下擁有自己的物業；第二個目標便是為父母退休安排好穩定生活費；第三便是自己的人生大事，她有結婚及組織家庭的想法。為人父母，總會考慮子女未來為首要人生目標，阿晴父母同樣認為，最重要是先為孩子安排未來居住，所以跟她說不用擔心，會全力支持她買樓。相反，阿晴不希望全家人都只為她付出，所以她今次的理財諮詢是想同時了解3個疑問及解決方案。

由於會以父母名義申請居屋，如果成功的話，家中大部分儲蓄都可能會用來買樓，而這單位可能是父母的退休居所，亦有機會是用作阿晴的未來家庭住所，而家中還有一名子女，所以我第一件事便問，阿晴是否和弟弟已商量過家庭金錢的安排。阿晴的弟弟已經29歲，亦有機會在未來幾年會成家立室，如果父母現時將大部分家庭儲蓄都用在阿晴身上，弟弟會否不高興呢？所以我建議她今天必須要認真地和所有家庭成員溝通及確認大家想法一致，避免將來一家人出現金錢爭拗而影響關係。

阿晴亦明白，所以在今次理財咨詢的資產及收支數字，只是她和父母的總數，並未計算弟弟在內，而且目前居住的村屋將會保留，將來可以轉到他名下，相信已考慮及照顧了弟弟的需要。

退休人士生活模式變化 支出估算不止生活費

由於今次的理財規劃牽涉到兩代的金錢分配問題，所以我亦向阿晴解釋，她應該要先為所有目標定次序，而她認為次序是能夠用多少資金來買樓是最重要目標，之後便是要處理父母需要多少錢才能達到期望退休生活等。

談到自己的婚姻大事的時候，阿晴指出，目前仍有一些未能確定的變數，所以這方面她考慮會排為最後的目標。雖然買樓是首要目標，但買樓後沒有生活費亦是不可行的，所以反而我先和他們估算父母退休後的生活費需要的金額。父母的年齡分別是63歲及57歲，父親目前每月收入有4萬元，但工作是每年簽合約的，可算是做一年過一年，不過他們都有信心可以做到65歲。而母親收入每月1.5萬元，而她的身體健康狀況只是一般，所以不想太勞累，都考慮多做兩年便退休。所以父母退休計劃將會由父親65歲開始，以能夠得到多少退休入息為前設來計算，目標是足夠夫婦二人退休的生活費。

阿晴閱讀我的個案及書本時，明白了安排好醫療保險可以減少因出現大額醫藥費而導致財政出現問題的風險，所以她已為父母買了醫療保險，不過從目前的醫療及危疾保險保費支出看，應不足以應付未來的保費需要。她知道保費會按年齡增加，所以預算未來二人一年平均共5萬元保費。她自己亦安排了有儲蓄成份的人壽保險，保障額為港元90萬元，另外還有醫療保險及75萬元保障額的危疾保險。

另外，她為了能更準確估算父母退休後的生活支出，她觀察了父母平時的生活及支出模式一段時間，她相信二人一個月共用1萬元應該是足夠的。根據她估算，父母一年退休生活費需要約17萬元。我提醒阿晴，退休後空餘時間必然較多，所以如何打發時間亦是一個對退休人士必須了解的安排，通常遊山玩水或是娛樂支出都有機會增加，所以較審慎的做法需要額外再增加一筆娛樂費，所以我建議她父母一年的退休生活需要應增加到最少20萬元，她亦認同。

理財規劃巧造200萬首期 減輕供樓負擔

我先以最保守做法估算需要資金，便是全數以政府年金製造生活費。一年20萬元等同於每月約1.7萬元，假如全數以父親名義購買，65歲男性每100萬元政府年金，可以提供每月保證入息5,800元，直至百年歸老。換句話說，父親只需要用288萬元購買政府年金，便能夠安心終身有期望退休生活費了。當然這做法假設不會出現一些大額支出，例如因疾病或意外而導致保險不能賠償或即時賠償的金額，或是個人或家庭成員需要的資金週轉等。

扣除現時村屋價值後，仍然有533萬元，而購買政府年金需要288萬元，餘下的245萬元中，再扣起40萬元為應急資金，所以整體上阿晴可以有205萬元作為買樓首期。最初阿晴估計心儀抽到的居屋屬於400平方呎以上的單位，需要樓價約490萬元，所以必要時可能會向銀行申請九成按揭貸款，但經過這次咨詢後，她了解到扣除父母退休生活費後，能夠動用的首期資金有200多萬元，變相可以減少未來供樓的負擔。

以目前的收入來說，雖然仍然有2.7萬元盈餘，但考慮到父母親兩年後便退休，到時家庭便失去74%的家庭入息，所以減輕了借貸金額可以減少阿晴未來的經濟負擔。但失去收入亦可能影響未來供樓的現金流，這又可以如何規劃呢？首先可以從資產配置考慮。為了提供資金靈活性，不應該將所有提供入息的資產都配置在年金，他們可以考慮將部分資金撥作購買較高收益但存在價格波動的派息基金或股票，雖然收益是非保證，但潛在收益率及靈活性都較高，還有可以考慮有保證及非保證兩部份分派收益的儲蓄保單，正好是兩者的中庸之道。分配比例如何便要考慮他們的風險承受能力。

另一方面，根據他們的家庭狀況估計，只要運用合適理財產品，父母親亦有機會在65歲時符合申請長者生活津貼的資格，到時便可以進一步減少供樓的壓力。由於資金並非很充裕，要同時滿足改善居住環境及提供父母退休生活費，便要考慮如何善用資金及資產，亦要接受不同方法都總有限制及風險。而最後阿晴的人生規劃重點，應是在工作上如何可以有突破，因為現在擁有多少財富已是事實，而未來現金流是否能夠增加要視乎收入變化。父母可能還有兩年便會退下來，而阿晴仍然年輕，所以是最具潛力能夠有更多收入的一位家人，這部分便要靠她努力了。

【原文刊於第832期《iMoney》（收費文章）】

【關於作者】林昶恆（Alvin）在金融服務機構累積了近30年工作經驗，現時是一名獨立專業理財教練（Money Coach），為不同機構提供正向理財教育，講座演說和培訓課程，亦提供個人理財人生諮詢，每年獲邀出席各類活動超過200場。Alvin出版多本個人理財書籍，《四桶金富足退休指南》已發行到第四版。

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