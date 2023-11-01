美債處史上最佳的配置區間　有望「熊轉牛」的重要轉捩點　

▲ 由於國債是在加息週期中最先見頂的資產，相信第四季美債有望開啟「熊轉牛」的重要拐點期。

美國10年期債息自2007年以來首次上破5%。債息急升受多方因素所影響，包括利率預期、債券供求、期限溢價等等。債息的急升提高了美聯儲對市場流動性收緊的關注度，並表示高企的債息已收到緊縮貨幣政策的效果，不宜考慮進一步加息。現時反映美國市場流動性的金融市場狀況指數亦自6月首次下跌至負值，流動性收緊情況令市場幾乎可以肯定11月議息會議中，美聯儲將保持利率不變。

儘管美聯儲11月維持利率不變已經是市場普遍預期，惟美國利率將在高水平維持一段更長時間同時成為市場的共識。這令消費者或企業的借貸成本有所上升，例如美國 30年期的按揭固定利率上升至8%，為2000年以來的高水平。除了債息高企，近日OPEC+延長減產及地緣因素更令油價高升，能源價格上升導致企業成本上漲，同樣亦會達到貨幣政策緊縮的效果。成本上升雖然影響經濟增長，但美國最新公佈的GDP年化季比増長亦上升至4.9%，顯示美國經濟增長仍存在韌性，但投資者的目光應該放在美國未來經濟能否承認得起高利率的考驗。

隨著額外的收緊效果彰顯，經濟能有望降溫，令通脹有望朝向央行目標水平。即使未能完全排除未來進一步加息的可能，但相信距離利率見頂亦不遠。由於國債是在加息週期中最先見頂的資產，相信第四季美債有望開啟「熊轉牛」的重要拐點期。雖然孳息率仍然維持高位並存在韌性，但預期美國國債繼續下跌的空間有限。

儘管加息的不確定性或會為美債帶來短期擾動，令美債息維持高位上落格局。不過，一旦美聯儲加息進程結束的趨勢確定下來，美債便有可能在第四季度後半段時，表現優於其他資產，為投資者提供明年獲利的機會。總體來看，不管是目前影響美債的基本因素，還是估值的絕對優勢，均顯示美債現時處於歷史上最佳的配置區間，投資者應趁債息高位時吸納並增持。

【關於作者】張詩琪為中銀香港個人數字金融產品部財富策略及分析處高級財富策略師，擁有多年經驗，熟悉股票、債券、商品及外匯等不同金融產品，透過追蹤投資市場走勢及制定相應投資策略，協助投資者捕捉機遇。