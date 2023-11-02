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現在撈底美債很危險？分析師︰熊市終結絕不是這樣子！

外匯、商品、債券 08:00 2023/11/02

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宏觀研究和機構經紀交易商Strategas稱，美債收益率恐仍走在上升趨勢，不能指望債券價格已經觸底。

當美國10年期國債孳息率一度衝破5厘時，代表債價跌破新低，不少機構都呼籲入場撈底，但有分析卻反對，直指撈底是錯誤，並相信這不是債市熊市的結束。

CNBC引述宏觀研究和機構經紀交易商Strategas稱，美債收益率恐仍走在上升趨勢，不能指望債券價格已經觸底。該行又指，在過去債券收益率下降的40年時間裏，沒有多少投資者通過逆勢交易而真正賺錢。因此，即使美債收益率接近週期性頂部，如果長期債券收益率的趨勢仍然是走高的，押注利率下跌未必能賺錢。

很少人能逆勢交易而獲利

該行又稱，許多人如此急切地預計收益率見頂，情況「令人震驚」，因為這不是美國國債在經歷了40多年來最糟糕的熊市行情之後所應有的表現。該行認為，「熊市是以冷漠和忽視結束的。」

Strategas公司的看法與當前華爾街的主流觀點截然不同，CNBC指，貝萊德、先鋒、Pimco等大型機構都在進場撈美債。連長期空頭都在平倉，上周傳奇投資人Bill Ackman宣布，他已回補了對於美國國債的空頭倉位。據報他藉沽空美債狂賺2億美元（約15.6億港元）。

據美銀的數據，上周美債錄得92億美元淨流入，是自3月底硅谷銀破產以來最多的一周，其中長期美債資金出現有記錄以來最大淨流入達到56億美元。

債息高企對股市非常危險

對沖基金經理則警告，若債市持續崩潰，對股市來說也是「非常危險」。

Livermore Partners投資總監David Neuhauser稱，債券崩盤加劇給全球經濟帶來了壓力，並給股市帶來了極其危險的前景。各國央行為應對通脹而加息，卻反過來推高了債息，提高借貸成本，因而減少了政府預算的資金。

「我認為這將對信貸市場造成很大壓力，也會對未來的消費者造成很大壓力，」他說，企業也將面臨高債務和再融資成本的壓力，「最終，這將導致經濟下行，也會損害股市」。

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