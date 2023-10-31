【存款保障】為何是80萬不是100萬？存保會何漢傑︰「大銀行供款有佢份、賠款無佢份」

▲ 存保會總裁何漢傑昨日在立法會會議上指出，對大銀行而言，「供款有佢份，賠款無佢份，所以大銀行認為沒有需要（把存保計劃保障額）提升到好高。」

市民在每間銀行的存款，目前都有50萬元的保障，意味若銀行倒閉，存戶能從銀行取得最多50萬元的補償。政府近月建議把存款保障計劃的補償額調高至80萬元，但有立法會議員就提到，其實有部分銀行建議把金額提高至100萬元，那麼政府為何只定為80萬元呢？

大銀行認為沒必要

存保會總裁何漢傑昨日就在立法會會議上提出關鍵一點。他指出，政府有就金額的加幅聽取不同持份者的意見。「對大銀行來說，加得愈少愈好，因為在整個設計而言，他們不會用得上存保制度。」他提到，大型銀行若出事故，它們會用「處置機制」去處理，而非存款保障計劃。對大銀行而言，「供款有佢份，賠款無佢份，所以大銀行認為沒有需要（把保障額）提升到好高。」

至於中小型銀行，何漢傑指，從經營、吸引客戶角度方面，中小行的優勢不及大銀行，因此若能提高存款保障，中小行就會歡迎。他強調，就成本而言，80萬元是大家都覺得可控、可接受的。若提高保障額，業界就會有不同意見。

從存保制度說起

銀行需每年供款7億元

何漢傑所提到的「供款」，在整個存保計劃之中扮演關鍵角色。眾所周知存保計劃讓市民在每間銀行都有50萬元保障，但這份保障從何而來？其實是由存保會建立一個「存保基金」，再由業界每年向此基金供款，基金規模約為存款總額的0.25%。一旦有銀行出事，給予市民的補償額就由這「存保基金」中提取。

目前的保障金額為50萬元，據存保會提交的文件顯示，受保障存款總額估算為2.6萬億港元，銀行業每年供款估算為5.81億元。若日後保障金額提升至80萬元，則業界年度供款約為7.34億元，較目前多26%，估計要3年時間，「存保基金」才能由目前63億元，達到新目標82億元。

若按部分業界建議，把保障金額提升至100萬元，「存保基金」的新目標金額則為109億元，業界每年供款將將較目前增40%至2.3億元，預計需時最多9年才能達到新的基金目標金額。

存保會的文件更指出，一旦銀行承擔的額外成本愈大，將成本轉嫁客戶的可能性就愈高。

為何說大銀行「供款有份、賠款無份」？

那麼何漢傑所說的大銀行「供款有佢份、賠款無佢份」是什麼意思？

所有銀行都是存保計劃成員之一，他們都需要每年提交供款。然而，若銀行倒閉，大型銀行使用的不是存保計劃，而是處置機制。

處置機制是指大銀行一旦陷入經營危機，由金管局作為處置機制當局，運用一系列「穩定措施」來管理認可機構的倒閉，以維持香港金融體系的穩定及有效運作，包括令認可機構的關鍵金融功能得以持續，並力求保障公帑。所以，大型銀行有份貢獻「存保基金」，但一旦大型銀行出事，就未必會動用「存保基金」。

80萬元已覆蓋92%戶口

存款保障計劃自2006年實施以來，較少引起公眾關注，因為香港銀行近20年的倒閉機會甚微。但自今年初有歐美銀行接連出事，公眾亦因此特別關注存保會是次優化建議。

存保會則指出，若實施80萬元的存款保障，全額保障 存戶比率將由88.6%提高至92.2%。而國際指引是不少於90%。

80萬元存款保障何時實施？

以上解釋了為何今次存保會建議把保障額提高至80萬元，而不是100萬元。那麼，80萬元的建議將何時實施？

目前公眾諮詢已經完結，據目前的時間表，預計於明年第一季公布諮詢結果，並向立法會提交修訂條例草案，爭取在2024年第四季至2025年初實施。

相關文章︰

【HSBC】滙豐網上理財停用多項服務 轉由APP提供（附多項服務功能教學）

河南村鎮銀行存款無法取出惹存戶抗議 香港設有存保計劃

高息定期存款邊間好？一個懶人包睇晒

＝＝＝＝＝

邊間銀行存息最高，有咩條款限制？立即免費下載《香港經濟日報》App即時攞料