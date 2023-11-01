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「港式奶茶日」百間茶餐廳免費派奶茶　88元換購杯碟套裝

精明消費 07:30 2023/11/01

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「港式奶茶日」 百間茶餐廳免費派奶茶 88元換購杯碟套裝

荷蘭皇家菲仕蘭及旗下品牌黑白慶祝第11屆「港式奶茶日」，在11月每周一至五免費派發港式奶茶。另外，消費者完成指定消費，有機會以88元換購一份「龍年杯碟套裝」。

百間茶餐廳免費派奶茶

黑白將聯合全港九新界100間指定茶餐廳，於11月1日至30日期間的星期一至五，舉行黑白港式奶茶免費派發活動。市民可於指定時間到參與茶餐廳，免費領取黑白港式奶茶一杯，數量有限，派完即止。詳情將在品牌FacebookInstagram專頁公佈。

88元換購龍年杯碟套裝

由2023年11月13日起至2024年1月17日，消費者透過以下3種方法完成指定消費，並於指定登記期內成功透過WhatsApp +852 9842 3837登記，有機會以換購價HK$88，於指定日期內到指定禮品換領中心換購「黑白龍年杯碟套裝」乙份，數量有限，換完即止。詳情將在品牌Facebook及Instagram專頁公佈。

活動推廣日期：2023年11月13日至2024年1月17日

登記日期：2024年1月4日至2024年1月17日

換購日期：2024年1月18日至2024年2月6日

方法一

飲奶茶儲蓋印

於指定茶餐廳或食肆惠顧奶茶乙杯以獲贈活動蓋印乙個，每集齊8個活動蓋印，並成功登記後即可換購。

方法二

購買黑白®產品

於香港或澳門指定商戶購買任何黑白產品滿HKD／MOP 128（接受最多5個交易），憑有效電腦收據正本及／或網上商店訂單紀錄登記，成功登記後即可換購。

方法三

購買黑白®濃滑經典奶茶

於香港或澳門指定商戶購買黑白濃滑經典奶茶8罐（接受最多5個交易），憑有效電腦收據正本及／或網上商店訂單紀錄登記，成功登記後即可換購。

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