滙豐︰外資兩個月淨沽出1600億　A股情緒已近「低潮極限」　存在機會

▲ 滙豐私人銀行及財富管理中國首席投資總監匡正撰文指，A股的情緒面已接近低潮極限，存在中期配置價值。

中國經濟數據雖仍時好時壞，但有部分投資者已轉向樂觀。滙豐私人銀行及財富管理中國首席投資總監匡正撰文指，中國經濟低谷已過，股市情緒的轉折點將至。

北向資金兩個月流走1600億

匡正在文章中指出，美國長期國債殖利率超預期上升，導致全球流動性收縮。A股市場也受到拖累，根據滙豐全球研究的統計，8月初至10月中下旬，北向資金大幅淨流出中國市場，累計流出達1,627 億元（人民幣，下同）。從年初至今來看，北向資金的淨流入也​​減至676億。匡正認為，這反映了北向機構投資者對中國經濟復甦的信心較年初相對減弱，且在全球流動性收緊的情況下，A股市場對於北向資金的吸引力有所下降。

但他認為流動性不足的邊際負面影響已經不會再增加。由於聖誕節將至，有減配意願的海外機構投資者基本上已經執行。另一方面，該行預期美聯儲已經完成本輪加息，而市場長端利率已經超額調整並可能出現均值回歸，對於A股的影響大概率已經告一段落。

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股市情緒轉折點將至 三大主題存在機會

他強調，A股的情緒面已接近低潮極限，存在中期配置價值。該行偏好消費、自主科技和低碳轉型三大結構性主題下的機會。

債市方面，地方特殊再融資債發行節奏和規模明顯超預期，政府債的淨融資節奏加速，導致了銀行間流動性市場持續收緊，債市無風險利率出現調整。

萬億國債讓各地及時獲財政支持

一萬億元特別國債發行帶來的宏觀赤字率抬升，體現了更積極財政政策取向，讓各地在土地出讓金下降而收入不足的背景下，及時獲得財政支持，有助於進一步助推經濟增長，但也可能對銀行間市場流動性造成短期影響。

文章預計，人行可能需要進一步透過包括降準在內的貨幣政策工具來對沖流動性收緊。該行偏好不同年期的優質債券，以因應若貨幣政策對沖不夠及時的可能風險。

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