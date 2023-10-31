▲ 96%港人感本港睇牙貴，北上診療成趨勢，跨境牙科保險滿足需求

隨著年初中港恢復通關，香港居民與內地的交流日漸頻繁，港人北上消費成為趨勢，他們在內地除了處理日常生活事務以及享受消閒娛樂之外，許多人還會選擇接受牙科醫療服務，而箇中原因或可於近日有政黨發佈一項關於跨境醫療牙科治療的調查當中看出端倪。

收費低9成 供應較香港多

該份調查（註1）結果顯示，過去5年香港市民對使用牙科服務的頻率仍然比較頻繁。此外，調查亦發現受港人歡迎養老的大灣區內地城市包括中山、深圳和廣州的牙科服務收費比較，在洗牙、補牙、拔牙、種牙以及杜牙根的收費，無論公營還是私營較本港私營的牙科診所均低60%至90%。此外，超過96%受訪者認同「本港的牙科醫療費用過高，港人前往內地看牙成為解決牙齒問題的大趨勢」。

港人同時亦面對牙科醫療服務比例不足，公立牙齒服務供應尤其緊張。現時全香港只有11間政府機構提供公立牙醫服務，而衛生署轄下的40間牙科門診中心，每月僅向市民開放約4,000個免費名額。由於等待時間長，很多人對未能及時處理牙齒問題而感到苦惱。另一方面，內地牙科服務服務水平不斷提升，令不少港人予以信心，轉而考慮到內地使用牙醫服務，故此港人對內地牙科服務的需求漸見增長。

適用於內地的個人牙科保障面世

因應上述情況，保險業界關注香港居民在內地對牙科診療方案的需求，積極發展相關保險產品，從而提供緊貼近大眾需要的保障方案。最近有網上保險公司推出市場首創的牙科保險，專為需要在全國內地包括大灣區（註2）接受牙科治療的香港居民提供適切保障。此項保障計劃絕對是保險行業的一個新突破，因應市場變化而提供切合大眾需要的保障，不但帶來嶄新的保障方式，更彌補市場缺口。

大眾渴求高性價比的牙科服務，隨著國內牙科醫療水準與本港市場看齊，不妨考慮添加保障有備無患，避免日後突如其來的疾病帶來額外的財政壓力，而未能獲得即時治療。牙齒對我們十分重要，它讓我們享受美食、說話和展現燦爛笑容。因此，及早檢查和治療尤其重要，而牙科醫療保險亦是保障牙齒健康的最佳守護方法。

備註:

1. 來源：工聯會調查︰促進灣區醫療發展 擴大跨境醫療支援

2. 不包括香港及澳門特別行政區

【關於作者】孔德秋現為Blue行政總裁兼執行董事，他在業務發展、創新策略、科技及企業營運，以及風險管理方面擁有逾30年的豐富經驗，涉足領域遍及亞洲、歐洲及美國等地區，行業涵蓋保險、資產管理及銀行業，並於多間知名金融機構出任環球及地區高級行政要職。

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App