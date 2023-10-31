調查：主要商業區餐飲消費下降　東區、油尖旺晚市跌幅最大

▲ 主要商業區餐飲消費下降 東區、油尖旺晚市跌幅最大 減逾1%

Mastercard經濟研究所最近發布的「香港經濟鐘」顯示，由於混合工作模式盛行、遊客數未恢復，香港主要商業區餐飲消費減少、住宅區消費增加，其中油尖旺和東區降幅最大，晚市各跌1.7%和1.2%。

各區用餐消費大致復常 油尖旺、東區稍降

該報告分析2019年至2023年上半年本港主要商業和住宅地區午市及晚市時段的餐飲消費分佈變化，發現在2023年上半年，不論是外出用餐還是外賣訂單，皆有所增加，周末外出用餐亦接近疫情前的水平。政府數據顯示，2023 年上半年餐廳收入達到2019年同期水平的 91%。香港各區的用餐消費份額分佈很大程度上已經恢復正常，惟油尖旺區和東區的用餐消費份額相比四年前稍微下降。

Mastercard經濟研究所亞洲首席經濟學家David Mann 表示：「香港的飲食模式受疫情影響經歷重大轉變，導致香港人的用餐習慣和喜好均有所改變。除了社交距離措施解除和上班一族回歸辦公室，相對於零售業，重回香港的遊客在疫情後更傾向於在餐飲等體驗方面花費，這將有助於香港核心商業區的餐飲界進一步恢復。」

午市：混合工作模式下 需求從商業區轉至住宅區

研究指出，與2022年和2019年的平均值比較，可以發現2023年上半年期間，大埔區和深水埗區等住宅區的午市時段消費份額增加，而中西區、灣仔區、東區和油尖旺區等主要商業區以及熱門餐飲區的相關份額則有所下降。同時，據仲量聯行《香港地產市場觀察》，遠程辦公也可能對東區成為自2019年來全港經歷最高辦公室空置率增長比率的地區造成一定影響。隨著企業轉移到成本較低的地區，甚至遷往其他城市，東區午膳需求日益減少。

從各區用餐的普遍受歡迎程度來看，報告顯示，當大多數上班族重回辦公室工作後，中西區和灣仔區在2022年和2023年的午市時段消費共佔香港整體的四分之一，分別佔20%和5%。除了核心商業區之外，油尖旺區、東區和葵青區緊接其後，分別佔13%、11%和9%。

晚市：沙田份額最大 增1.4% 東區跌1.7%

隨著上班一族重返辦公室，午市時段消費份額因應該區與工作場所的遠近而有所不同。晚市則可更清晰地反映岀消費者的偏好變化。

在2023年上半年，沙田區錄得晚市時段消費份額相對最大，增幅達 1.4%，其次為上升1.1%的葵青區，以及各增長0.8%的西貢區、大埔區和元朗區。相反，份額降幅最大的是東區、油尖旺區和荃灣區，分別下跌了1.7%、1.2%和1.1%。

遊客數下跌致油尖旺餐飲消費下降

此外，遊客數量下跌是導致油尖旺區餐飲消費下降的其中一個關鍵原因。同時，以其漁村、明媚景色、遠足徑和海鮮餐廳聞名，被譽為「香港後花園」的西貢區，在2022年和2023年相對2019年更受食客青睞，尤其因為2022年第一季防疫政策收緊，導致城市夜生活匱乏，香港人變得更熱衷大自然活動。

西貢、 大埔成周末餐飲熱點

研究指，2023年的周末餐飲熱點和2019年、2022 年大致相同，其中包括西貢區、大埔區、元朗區、屯門區和沙田區。這些地區的周末消費份額相比香港其他地區高出不少，通常遠離周末客流量下降的主要商業區。

與此同時，以周末計，九龍城區、黃大仙區、荃灣區和深水埗區的用餐受歡迎程度在2022年和2023年較2019年錄得相對下降。

Mastercard：夜經濟需擴大服務範圍

Mastercard報告指出，隨著工作變得更加混合，消費者行為也變得更加混合。企業可能需要重新調整營運以適應新的消費模式。新的高客流量日可能需要更高的營業額；不斷增長的夜間經濟可能需要擴大服務範圍。 政府可能需要重新考慮城市規劃。現有的公共基礎設施和服務可能無法適應經濟活動從中央商務區向住宅區和農村地區的擴展。

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