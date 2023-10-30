45%港人有虛擬銀行戶口　高息存款為吸引開戶主因　中小企滲透率更達75%

▲ 45%港人有虛擬銀行戶口 高息存款為吸引開戶主因

香港銀行公會最新調查顯示，45%港人已開設虛擬銀行戶口，存款利息高、開戶優惠多、便捷的使用界面是吸引個人開戶的主因，虛銀用戶最多使用的服務是存款／儲蓄等一般銀行服務。

虛銀用戶常使用一般銀行服務

銀行公會以網上問卷形式調查*了公衆對虛擬銀行的認知與印象，發現目前虛擬銀行用戶使用一般銀行服務居多。個人受訪者使用最多的銀行服務為存款／儲蓄（63%），其次為信用卡或扣帳卡服務（49%），以及享用獎賞如現金回贈及禮品（45%）； 中小企方面，使用最多的銀行服務為存款／儲蓄（38%），其次為投資基金（28%）和轉帳（28%）。

45%港人有虛銀戶口 高息存款為主要吸引因素

提及對於虛擬銀行的印象，52%個人受訪者認為虛擬銀行需要較少文書處理、50%認為服務創新、48%認為收費較低。超過一半個人受訪者表示對虛擬銀行抱有好感或感興趣，認為其服務合適。虛擬銀行的使用度正在逐步提高，45%個人受訪者已開設虛擬銀行戶口、30%個人受訪者亦預計未來3個月會開設戶口。存款利息高、開戶優惠多、便捷的使用界面皆為吸引個人受訪者開設虛擬銀行戶口的主要原因。

76%中小企有虛銀戶口 看重服務效率

至於企業方面，受訪的200家中小企當中，超過9成表示虛擬銀行簡單易用、日常操作快捷高效，並認為虛擬銀行服務有助增加商業營運效率。不少中小企已經開始於日常業務中使用虛擬銀行服務，高達76%受訪中小企表示已擁有虛擬銀行戶口，而79%則擁有傳統銀行戶口，反映中小企即使已有傳統銀行帳戶，亦願意在虛擬銀行開設新戶口，其中，中小企較看重服務效率與便捷程度、品牌與口碑，亦會留意存款利息息率。

多數公衆對虛銀有充分認知

在虛擬銀行的監管方面，調查顯示75%個人受訪者清楚知道虛擬銀行與傳統銀行一樣是受到香港金融管理局監管的持牌銀行，而中小企對此的認知比例更高，有79%受訪中小企表示知悉；而65%個人受訪者及62%受訪中小企了解虛擬銀行的存款同樣享有最高存款保障額為港幣50萬元的保障，現時8家虛擬銀行均為香港存款保障計劃成員銀行。

銀行公會虛擬銀行公眾教育專責小組發言人表示：「調查結果顯示，經過近4年時間，公眾對虛擬銀行有更正確和深入的理解，明白到虛擬銀行無論在監管、存款保障等方面與傳統銀行無異。在此基礎上，虛擬銀行以金融科技為客戶提供便捷體驗，例如24/7全天候提供銀行服務、縮短開戶及貸款審批時間等。我們樂見公眾和企業對虛擬銀行整體印象進一步提升，專責小組期望透過更多推廣活動，令公眾更了解虛擬銀行的特點，相信隨著公眾對虛擬銀行加深認識，虛擬銀行將更為普及，並進一步推動本港金融科技發展。」

*是次調查時間為2023年2月27日至3月8日，以網上問卷形式訪問約1,000名個人受訪者及200家中小企。

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