【MPF】低收費高回報？收費與表現並非掛鈎　強積金開支與回報大檢閱

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買美債也有償付風險？中信︰30年後達到高違約風險門檻
當你選擇強積金基金時，什麼才是最重要的考慮因素？是收費、回報抑或其他因素？早年強積金基金被歸咎「收費高」，但這問題在近年已有所緩解。日前積金局的網誌就提到，用以衡量強積金收費水平的「平均基金開支比率」已由2007年的2.1%降至今年9月底1.35%，減幅達36%。在404隻強積金基金當中，120隻或30%基金的基金開支比率更低於1%。
但網誌亦提醒大眾，收費並非選擇強積金基金唯一的指標，基金表現亦是衡量個別基金是否物有所值的重要因素。
那麼，收費和基金回報是否掛鈎？有沒有一些基金是價廉物美，即收費低、回報高？收費高的基金，又是否物有所值？
翻查積金局網站「基金平台」專頁，局方列出截至今年第三季末的最高及最低開支比率基金排名表。然而要特別留意的是，強積金成份基金當中，收費水平最高和最低的基金，各有其結構、制度方面的特別因素。若檢視最高及最低回報基金的開支，更加顯示出基金收費與表現並無掛鈎。
最高開支比率的十個基金（截至2023年9月30日）
|計劃
|成分基金
|最近期基金開支比率 (%)
|扣除費用後累積回報 - 五年期 (%)
|萬全強制性公積金計劃
|保證基金
|3.39
|-11.18
|信安強積金計劃800系列
|信安長線保證基金 - I類單位
|3.03
|-4.52
|東亞（強積金）集成信託計劃
|東亞 (強積金) 保證基金
|2.53
|-1.98
|信安強積金計劃800系列
|信安長線保證基金 - D類單位
|2.53
|-2.1
|景順強積金策略計劃
|回報保證基金 - 單位類別G
|2.47
|-1.74
|新地強積金僱主營辦計劃
|宏利在職平均回報保證基金 - 新地
|2.25
|-2.18
|永明強積金綜合計劃 (此計劃將於2023年11月29日 合併入永明彩虹強積金計劃之內)
|永明強積金綜合計劃本金保證投資組合
|2.22
|-1.69
|永明彩虹強積金計劃
|永明強積金大中華股票基金 - A類
|2.13
|-7.85
|永明強積金基本計劃 (此計劃將於2023年11月29日 合併入永明彩虹強積金計劃之內)
|永明強積金基本計劃本金保證投資組合
|2.12
|-1.24
|永明強積金綜合計劃 (此計劃將於2023年11月29日 合併入永明彩虹強積金計劃之內)
|永明強積金綜合計劃亞洲股票投資組合
|2.12
|-2.89
|永明強積金綜合計劃 (此計劃將於2023年11月29日 合併入永明彩虹強積金計劃之內)
|永明強積金綜合計劃香港股票投資組合
|2.07
|-8.48
|資料來源：積金局
高收費又回報低 賠了夫人又折兵
從上表可見，在全部逾400隻MPF基金當中，基金開支比率最高的是萬全的保證基金，達3.39%，但5年期已扣費累計錄得虧損（-11.18%）；第二至第七位高的也全是保證基金，開支比率由2.22%至3.03%不等，但表現均「見紅」。
根據積金局數據，市面總數有18隻保證基金，平均基金開支比率為1.84%，屬六種主要基金類別中最高。保證基金的收費特別高，是因為較其他基金而言，多出了一項「保證費」。積金局網站指出，除收取基本收費外，保證人會就提供的保證收取保證費或儲備費。其保證內容一般包括本金保證或最低回報保證。
「保證基金」詳解：【MPF】強積金「保證基金」長期回報接近零 收費全行最高 究竟保證什麼？
有業內人士指出，保證基金適合有意鎖定MPF戶口內回報的成員，即使本身基金投資見紅，只要屆時附合鎖定期條件、或65歲後才提取，本金也有保證，對於不想冒任何風險、即將退休收成的打工仔具一定吸引力。
最低開支比率的十個基金（截至2023年9月30日）
|計劃
|成分基金
|最近期基金開支比率 (%)
|扣除費用後累積回報 - 五年期 (%)
|我的強積金計劃
|我的強積金保守基金
|0.17
|3.74
|東亞（強積金）享惠計劃
|東亞強積金保守基金
|0.23
|5.4
|恒生強積金智選計劃
|強積金保守基金
|0.23
|4.83
|滙豐強積金智選計劃
|強積金保守基金
|0.23
|4.83
|東亞（強積金）集成信託計劃
|東亞 (強積金) 保守基金
|0.25
|5
|東亞（強積金）行業計劃
|東亞 (行業計劃) 強積金保守基金
|0.26
|5.33
|新地強積金僱主營辦計劃
|景順強積金保守基金
|0.26
|5.77
|景順強積金策略計劃
|強積金保守基金 - 單位類別A
|0.28
|5.68
|景順強積金策略計劃
|強積金保守基金 - 單位類別H
|0.28
|5.68
|AMTD強積金計劃
|AMTD景順強積金保守基金
|0.31
|3.72
|中銀保誠簡易強積金計劃
|中銀保誠強積金保守基金
|0.38
|6.05
|宏利退休精選（強積金）計劃
|安聯強積金保守基金 - 單位B
|0.38
|4.02
|宏利退休精選（強積金）計劃
|安聯強積金保守基金 - 單位A
|0.38
|4.01
|宏利退休精選（強積金）計劃
|安聯強積金保守基金 - 單位T
|0.38
|4.17
|資料來源：積金局
低收費 但回報跑輸股票基金
從上表可見，在全部逾400隻MPF基金當中，保守基金穩守開支比率最低的十多位。市面上獲積金局歸類為隸屬貨幣市場基金的保守基金共31隻，平均基金開支比率0.59%，雖然風險低、收費低，但要留意保守基金以銀行存款為主，以賺取與銀行港元儲蓄存款（紅簿仔）利率相若的回報為投資目標，例如上表顯示五年期已扣費累計回報只有約3.7至6%不等，遠遠跑輸部份股票基金。假如存款利率水平重回長年偏低，其回報不利資本增值，更難以跑贏通脹，未必是合適長遠退休投資的選擇。
另外俗稱「懶人基金」的「預設投資策略」（Default investment strategy，簡稱DIS）旗下的基金收費設有上限，管理費用及經常性實付開支分別不可高於基金每年淨資產值的0.75%和0.2%，因此其開支比率偏低。詳見下表：
預設投資基金的平均回報及開支比率（截至2023年9月30日）
|預設投資基金 (自2017年4月1日推出)
|基金總數
|最近期平均基金開支比率 (%)
|平均扣除費用後累積回報- 推出至今(%)
|65歲後基金
|26
|0.79
|6.45
|核心累積基金
|26
|0.78
|32.36
|資料來源：積金局
基金收費與表現並無掛勾
若檢視最高及最低回報基金的開支，更加顯示出基金收費與表現並無掛勾。詳見以下兩表數據分析。
最高五年期累積回報的十個基金（截至2023年9月30日）
|計劃
|成分基金
|最近期基金開支比率 (%)
|扣除費用後累積回報 - 五年期 (%)
|風險級別
|宏利退休精選（強積金）計劃
|安聯東方太平洋基金 - 單位B
|1.34
|52.52
|6
|宏利退休精選（強積金）計劃
|安聯東方太平洋基金 - 單位T
|1.32
|52.4
|6
|宏利退休精選（強積金）計劃
|安聯東方太平洋基金 - 單位A
|1.57
|50.5
|6
|中銀保誠簡易強積金計劃
|中銀保誠北美指數追蹤基金
|1.02
|48.07
|6
|恒生強積金智選計劃
|北美股票基金
|1.17
|46.03
|6
|滙豐強積金智選計劃
|北美股票基金
|1.17
|46.03
|6
|東亞（強積金）集成信託計劃
|東亞 (強積金) 北美股票基金
|1.25
|44.64
|6
|友邦強積金優選計劃
|美洲基金
|0.82
|39.24
|6
|友邦強積金優選計劃
|北美股票基金
|1.67
|38.57
|6
|宏利環球精選（強積金）計劃
|宏利MPF北美股票基金
|1.75
|37.61
|6
|友邦強積金優選計劃
|綠色退休基金
|1.41
|36.08
|6
|信安強積金計劃800系列
|信安美國股票基金 - D類單位
|1.28
|34.62
|6
|資料來源：積金局
收費高1% 回報多40%
上表可見，五年期已扣費累積回報最高的基金，以風險較高的股票基金或指數追蹤基金為主。它們的收費或者較最低收費的那批基金高出近1%，但5年累計回報則由單位數大幅上升至40%甚至50%。
排名中，回報相對最高（52.52％）的宏利退休精選（強積金）計劃「安聯東方太平洋基金 - 單位B」與回報相對最低（34.62%）的信安強積金計劃800系列「信安美國股票基金 - D類單位」的開支比率分別為1.34%及1.28%，水平相若。
若從開支比率看，榜上最低（0.82%）的友邦強積金優選計劃「美洲基金」與相對最高（1.75%）的宏利環球精選（強積金）計劃「宏利MPF北美股票基金」的期內已扣費累計回報分別為39.24%與37.61%，分別亦不大。
最低五年期累積回報的十個基金（截至2023年9月30日）
|計劃
|成分基金
|最近期基金開支比率 (%)
|扣除費用後累積回報 - 五年期 (%)
|東亞（強積金）集成信託計劃
|東亞中國追蹤指數基金
|1.21
|-38.52
|東亞（強積金）行業計劃
|東亞中國追蹤指數基金
|1.19
|-38.25
|景順強積金策略計劃
|中港股票基金 - 單位類別A
|1.27
|-34.85
|AMTD強積金計劃
|AMTD景順香港中國基金
|1.23
|-34.62
|景順強積金策略計劃
|中港股票基金 - 單位類別H
|1.14
|-34.46
|東亞（強積金）集成信託計劃
|東亞 (強積金) 香港股票基金
|1.27
|-32.06
|東亞（強積金）行業計劃
|東亞 (行業計劃) 香港股票基金
|1.29
|-31.99
|交通銀行愉盈退休強積金計劃
|交通銀行中國動力股票成分基金
|1.75
|-30.1
|交通銀行愉盈退休強積金計劃
|交通銀行恒指ESG成分基金
|0.96
|-29.84
|信安強積金計劃800系列
|信安中國股票基金 - I類單位
|1.5
|-29.68
|友邦強積金優選計劃
|中港基金
|0.77
|-29.05
|資料來源：積金局
表現最差的也有低收費基金
上表可見，五年期已扣費累積回報最低的基金，也是以風險較高的股票基金或指數追蹤基金為主。排名中，虧損相對最低（-29.05％）的友邦強積金優選計劃「中港基金」與虧損相對最高（-38.52%）的東亞（強積金）集成信託計劃「東亞中國追蹤指數基金」的開支比率分別為0.77%及1.21%。
然而從開支比率看，榜上最低（0.77%）的友邦強積金優選計劃「中港基金」與相對最高（1.75%）的交通銀行愉盈退休強積金計劃「交通銀行中國動力股票成分基金」的期內已扣費累計回報（虧損）分別為-29.05％與-30.1%，幅度相若。
收費、回報均需仔細比較
綜合上兩表，總計期內已扣費表現最好（+52.52％）的宏利退休精選（強積金）計劃「安聯東方太平洋基金 - 單位B」和最差（-38.52%）的東亞（強積金）集成信託計劃「東亞中國追蹤指數基金」的開支比率分別為1.34%及1.21%，相差不多。
從開支比率作比較，收費比例最高（1.75%）的宏利環球精選（強積金）計劃「宏利MPF北美股票基金」及交通銀行愉盈退休強積金計劃「交通銀行中國動力股票成分基金」的期內已扣費表現分別為+37.61%及-30.1%。收費比例尾二低（0.82%）的友邦強積金優選計劃「美洲基金」和最低（0.77%）的友邦強積金優選計劃「中港基金」，兩者的期內已扣費表現分別為+39.24%及-29.05%，同樣懸殊。
由此可見，各位打工仔在揀選強積金基金時，收費與回報兩者均需作出仔細比較。
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欄名 : MPF理財