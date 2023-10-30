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【MPF】低收費高回報？收費與表現並非掛鈎　強積金開支與回報大檢閱

強積金 18:03 2023/10/30

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強積金MPF開支比率、五年累積回報大檢閱，數據顯示基金收費與表現並非掛鈎。有一種基金收費高、回報低卻有其用處？

當你選擇強積金基金時，什麼才是最重要的考慮因素？是收費、回報抑或其他因素？早年強積金基金被歸咎「收費高」，但這問題在近年已有所緩解。日前積金局的網誌就提到，用以衡量強積金收費水平的「平均基金開支比率」已由2007年的2.1%降至今年9月底1.35%，減幅達36%。在404隻強積金基金當中，120隻或30%基金的基金開支比率更低於1%。

但網誌亦提醒大眾，收費並非選擇強積金基金唯一的指標，基金表現亦是衡量個別基金是否物有所值的重要因素。

那麼，收費和基金回報是否掛鈎？有沒有一些基金是價廉物美，即收費低、回報高？收費高的基金，又是否物有所值？

翻查積金局網站「基金平台」專頁，局方列出截至今年第三季末的最高及最低開支比率基金排名表。然而要特別留意的是，強積金成份基金當中，收費水平最高和最低的基金，各有其結構、制度方面的特別因素。若檢視最高及最低回報基金的開支，更加顯示出基金收費與表現並無掛鈎。

最高開支比率的十個基金（截至2023年9月30日

計劃成分基金最近期基金開支比率 (%)扣除費用後累積回報 - 五年期 (%)
萬全強制性公積金計劃保證基金3.39-11.18
信安強積金計劃800系列信安長線保證基金 - I類單位3.03-4.52
東亞（強積金）集成信託計劃東亞 (強積金) 保證基金2.53-1.98
信安強積金計劃800系列信安長線保證基金 - D類單位2.53-2.1
景順強積金策略計劃回報保證基金 - 單位類別G2.47-1.74
新地強積金僱主營辦計劃宏利在職平均回報保證基金 - 新地2.25-2.18
永明強積金綜合計劃 (此計劃將於2023年11月29日 合併入永明彩虹強積金計劃之內)永明強積金綜合計劃本金保證投資組合2.22-1.69
永明彩虹強積金計劃永明強積金大中華股票基金 - A類2.13-7.85
永明強積金基本計劃 (此計劃將於2023年11月29日 合併入永明彩虹強積金計劃之內)永明強積金基本計劃本金保證投資組合2.12-1.24
永明強積金綜合計劃 (此計劃將於2023年11月29日 合併入永明彩虹強積金計劃之內)永明強積金綜合計劃亞洲股票投資組合2.12-2.89
永明強積金綜合計劃 (此計劃將於2023年11月29日 合併入永明彩虹強積金計劃之內)永明強積金綜合計劃香港股票投資組合2.07-8.48
資料來源：積金局

高收費又回報低　賠了夫人又折兵

從上表可見，在全部逾400隻MPF基金當中，基金開支比率最高的是萬全的保證基金，達3.39%，但5年期已扣費累計錄得虧損（-11.18%）；第二至第七位高的也全是保證基金，開支比率由2.22%至3.03%不等，但表現均「見紅」。

根據積金局數據，市面總數有18隻保證基金，平均基金開支比率為1.84%，屬六種主要基金類別中最高。保證基金的收費特別高，是因為較其他基金而言，多出了一項「保證費」。積金局網站指出，除收取基本收費外，保證人會就提供的保證收取保證費或儲備費。其保證內容一般包括本金保證或最低回報保證。

「保證基金」詳解：【MPF】強積金「保證基金」長期回報接近零 收費全行最高 究竟保證什麼？

有業內人士指出，保證基金適合有意鎖定MPF戶口內回報的成員，即使本身基金投資見紅，只要屆時附合鎖定期條件、或65歲後才提取，本金也有保證，對於不想冒任何風險、即將退休收成的打工仔具一定吸引力。

最低開支比率的十個基金（截至2023年9月30日

計劃成分基金最近期基金開支比率 (%)扣除費用後累積回報 - 五年期 (%)
我的強積金計劃我的強積金保守基金0.173.74
東亞（強積金）享惠計劃東亞強積金保守基金0.235.4
恒生強積金智選計劃強積金保守基金0.234.83
滙豐強積金智選計劃強積金保守基金0.234.83
東亞（強積金）集成信託計劃東亞 (強積金) 保守基金0.255
東亞（強積金）行業計劃東亞 (行業計劃) 強積金保守基金0.265.33
新地強積金僱主營辦計劃景順強積金保守基金0.265.77
景順強積金策略計劃強積金保守基金 - 單位類別A0.285.68
景順強積金策略計劃強積金保守基金 - 單位類別H0.285.68
AMTD強積金計劃AMTD景順強積金保守基金0.313.72
中銀保誠簡易強積金計劃中銀保誠強積金保守基金0.386.05
宏利退休精選（強積金）計劃安聯強積金保守基金 - 單位B0.384.02
宏利退休精選（強積金）計劃安聯強積金保守基金 - 單位A0.384.01
宏利退休精選（強積金）計劃安聯強積金保守基金 - 單位T0.384.17
資料來源：積金局

低收費　但回報跑輸股票基金

從上表可見，在全部逾400隻MPF基金當中，保守基金穩守開支比率最低的十多位。市面上獲積金局歸類為隸屬貨幣市場基金的保守基金共31隻，平均基金開支比率0.59%，雖然風險低、收費低，但要留意保守基金以銀行存款為主，以賺取與銀行港元儲蓄存款（紅簿仔）利率相若的回報為投資目標，例如上表顯示五年期已扣費累計回報只有約3.7至6%不等，遠遠跑輸部份股票基金。假如存款利率水平重回長年偏低，其回報不利資本增值，更難以跑贏通脹，未必是合適長遠退休投資的選擇。

另外俗稱「懶人基金」的「預設投資策略」（Default investment strategy，簡稱DIS）旗下的基金收費設有上限，管理費用及經常性實付開支分別不可高於基金每年淨資產值的0.75%和0.2%，因此其開支比率偏低。詳見下表：

預設投資基金的平均回報及開支比率（截至2023年9月30日

預設投資基金 (自2017年4月1日推出)基金總數最近期平均基金開支比率 (%)平均扣除費用後累積回報- 推出至今(%)
65歲後基金260.796.45
核心累積基金260.7832.36
資料來源：積金局

基金收費與表現並無掛勾

若檢視最高及最低回報基金的開支，更加顯示出基金收費與表現並無掛勾。詳見以下兩表數據分析。

最高五年期累積回報的十個基金（截至2023年9月30日）

計劃成分基金最近期基金開支比率 (%)扣除費用後累積回報 - 五年期 (%)風險級別
宏利退休精選（強積金）計劃安聯東方太平洋基金 - 單位B1.3452.526
宏利退休精選（強積金）計劃安聯東方太平洋基金 - 單位T1.3252.46
宏利退休精選（強積金）計劃安聯東方太平洋基金 - 單位A1.5750.56
中銀保誠簡易強積金計劃中銀保誠北美指數追蹤基金1.0248.076
恒生強積金智選計劃北美股票基金1.1746.036
滙豐強積金智選計劃北美股票基金1.1746.036
東亞（強積金）集成信託計劃東亞 (強積金) 北美股票基金1.2544.646
友邦強積金優選計劃美洲基金0.8239.246
友邦強積金優選計劃北美股票基金1.6738.576
宏利環球精選（強積金）計劃宏利MPF北美股票基金1.7537.616
友邦強積金優選計劃綠色退休基金1.4136.086
信安強積金計劃800系列信安美國股票基金 - D類單位1.2834.626
資料來源：積金局

收費高1%　回報多40%

上表可見，五年期已扣費累積回報最高的基金，以風險較高的股票基金或指數追蹤基金為主。它們的收費或者較最低收費的那批基金高出近1%，但5年累計回報則由單位數大幅上升至40%甚至50%。

排名中，回報相對最高（52.52％）的宏利退休精選（強積金）計劃「安聯東方太平洋基金 - 單位B」與回報相對最低（34.62%）的信安強積金計劃800系列「信安美國股票基金 - D類單位」的開支比率分別為1.34%及1.28%，水平相若。

若從開支比率看，榜上最低（0.82%）的友邦強積金優選計劃「美洲基金」與相對最高（1.75%）的宏利環球精選（強積金）計劃「宏利MPF北美股票基金」的期內已扣費累計回報分別為39.24%與37.61%，分別亦不大。

最低五年期累積回報的十個基金（截至2023年9月30日

計劃成分基金最近期基金開支比率 (%)扣除費用後累積回報 - 五年期 (%)
東亞（強積金）集成信託計劃東亞中國追蹤指數基金1.21-38.52
東亞（強積金）行業計劃東亞中國追蹤指數基金1.19-38.25
景順強積金策略計劃中港股票基金 - 單位類別A1.27-34.85
AMTD強積金計劃AMTD景順香港中國基金1.23-34.62
景順強積金策略計劃中港股票基金 - 單位類別H1.14-34.46
東亞（強積金）集成信託計劃東亞 (強積金) 香港股票基金1.27-32.06
東亞（強積金）行業計劃東亞 (行業計劃) 香港股票基金1.29-31.99
交通銀行愉盈退休強積金計劃交通銀行中國動力股票成分基金1.75-30.1
交通銀行愉盈退休強積金計劃交通銀行恒指ESG成分基金0.96-29.84
信安強積金計劃800系列信安中國股票基金 - I類單位1.5-29.68
友邦強積金優選計劃中港基金0.77-29.05
資料來源：積金局

表現最差的也有低收費基金

上表可見，五年期已扣費累積回報最低的基金，也是以風險較高的股票基金或指數追蹤基金為主。排名中，虧損相對最低（-29.05％）的友邦強積金優選計劃「中港基金」與虧損相對最高（-38.52%）的東亞（強積金）集成信託計劃「東亞中國追蹤指數基金」的開支比率分別為0.77%及1.21%。

然而從開支比率看，榜上最低（0.77%）的友邦強積金優選計劃「中港基金」與相對最高（1.75%）的交通銀行愉盈退休強積金計劃「交通銀行中國動力股票成分基金」的期內已扣費累計回報（虧損）分別為-29.05％與-30.1%，幅度相若。

收費、回報均需仔細比較

綜合上兩表，總計期內已扣費表現最好（+52.52％）的宏利退休精選（強積金）計劃「安聯東方太平洋基金 - 單位B」和最差（-38.52%）的東亞（強積金）集成信託計劃「東亞中國追蹤指數基金」的開支比率分別為1.34%及1.21%，相差不多。

從開支比率作比較，收費比例最高（1.75%）的宏利環球精選（強積金）計劃「宏利MPF北美股票基金」及交通銀行愉盈退休強積金計劃「交通銀行中國動力股票成分基金」的期內已扣費表現分別為+37.61%及-30.1%。收費比例尾二低（0.82%）的友邦強積金優選計劃「美洲基金」和最低（0.77%）的友邦強積金優選計劃「中港基金」，兩者的期內已扣費表現分別為+39.24%及-29.05%，同樣懸殊。

由此可見，各位打工仔在揀選強積金基金時，收費與回報兩者均需作出仔細比較。

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