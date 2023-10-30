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美資重投中國股票？這基金沽出日股獲利　指「內房存在機會」

個人增值 12:28 2023/10/30

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有美資基金「人棄我取」，透露近日沽出了日本股票獲利，並增持中國股票。

「股票之道在於人棄我取」，這句耳熟能詳的道理，連「股神」巴菲特也說過類似的話，卻並非人人都夠膽量去做，但這家美資基金卻正在身體力行，在大家恐懼時買入。彭博引述景順基金經理Tony Roberts指，他沽出了日本股票獲利，並增持中國股票。

Tony Roberts管理着一隻亞洲股票基金，彭博指現在他押注日圓跌勢接近尾聲，因而沽出日本出口商股票獲利，並轉而買入估值較低的中國股票。「我不認為日圓會進一步大幅貶值，」他說，增持中國股票是因為「相對而言它的價值不錯」，Tony Roberts稱，「如果你看看估值就會發現，圍繞經濟的悲觀情緒相當嚴重。」

看好房企、自動化及保險業

由於中國經濟成長放緩、房地產市場低迷等多項因素，中港股市今年以來一直在下跌。但Tony Roberts認為，現金持有量超過負債的房企存在投資機會，因為這些公司可以從陷入困境的房企手中獲取資產。Tony Roberts還看好可以與日本或德國對手競爭的工廠自動化公司，以及旨在通過抓住內地大量未投保人口來實現成長的保險公司。

當然，不少市場人士都說中國股市不可沾手，考慮到脆弱的市場人氣以及海外資金外流可能持續，摩根士丹利早前建議投資者不要逢低買進。高盛的看法則近似景順，早前高盛的報告指，中國股市將在今年年底前出現反彈，預計在香港上市的H股將跑贏A股，因其估值更具吸引力。

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