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「盲目堅持代表不敢忠於自己 」 白手興家富豪分享必備心理特質

個人增值 14:34 2023/10/30

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白手興家富豪分享成功人士必備一項心理特質，助你突破事業樽頸。

如果你覺得自己職場生涯有點停滯不前，不妨試試這種很多成功人士久經訓練的一種心理素養，或者有助你找到「突破點」。私人投資公司RSE Ventures共同創辦人及行政總裁Matt Higgins是一名白手興家的富豪，他出席CNBC活動時分享成功人士都有一個共同點，就是「不怕改變」，但這需要一種強韌的心理質素才能承受。

盲目堅持不代表成功

「愚公移山」等不少寓言、老生常談都教導人們只要日積月累持之而恆做同一件事，總會成功。但現實情況比故事複雜，一條路很難走到老。Matt Higgins表示，成功人士都對「改變」這個概念感到安舒。這恰恰與主流觀點相反，Higgins認為是否「盲目堅持」去做一件事，對成功與否，其實並不重要。

Higgins指出，「更加努力」不代表「重複嘗試同樣做法」，如果看看那些成功人士當初為其商業模式所做PowerPoint簡報，再跟他們五年後的情況作比對，會發現實際結果跟預想的完全不同。

一種心理特質　指導人正確改變

Matt Higgins表示，人類的一種心理特質，可以告訴我們何時該忠於自己的想法，何時需要改變路線，那就是「自我意識」（Self-awareness），別人通常需要時間才能接受激進的想法，尤其當你正在創造新事物時。

因此個人忠於自我的改變，也許會在短期內遭到反對。他形容一個人想要在人生中取得成功「必須帶著一點點反抗、一點點好戰」，直至人們最終改變立場。

如何建立有效的自我意識？

Google前副總裁Claire Hughes Johnson在CNBC撰文稱，她在求職者中尋找的最重要技能是「自我意識」。

Hughes Johnson認為，一個人的經驗和技能無疑很重要，但那些是可以透過學習的而獲得。她強調，當一個人具有高度自我意識時「就會更有動力去學習，因為他們忠誠於自己需要做的事情。」

Hughes Johnson說，要建立自我意識，首先要確定自己擅長和不擅長做哪些事，以及對自己重要的事物為何。

一成不變有時並非恆心表現　可能是不敢忠於自己

Matt Higgins指出，一些人總要重複同樣的錯誤，往往是因為還沒有培養出足夠的自我意識。用另一種說法形容，就是畏懼否定自己既有方向所帶來的挫敗無力感，也難以克股這股消極情緒。

Higgins指出，人們傾向於一遍又一遍地重複做同樣的事情，是因為害怕面對「內心的惡魔」。他建議：「專注於你的思想（並訓練）你腦內的心聲成為一名盟友，而不是成為你最大的毀謗者。」

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