買美債也有償付風險？中信︰30年後達到高違約風險門檻

▲ 投資者若過於看重美國財政狀況對美債償付風險的影響，反而可能錯過未來數年間美債的周期性資產配置機會。

美國國債突破5厘，吸引大量資金湧入，因為它被視乎全球最安全的資產之一，低風險已有5厘收益。儘管美國主權評級近月被調降，但恐怕沒有人相信政府會長期關門、債券會無法償還。中信證券研究發表的報告亦指出，美債投資償付風險是「三十年後的遠慮，而非五年內的近憂」。不過報告同時提到，美國長期財政前景不可持續，30年後美債或達到高違約風險的門檻。

中信證券研究指出，美債市場在今年下半年迎來發行潮，發行潮集中於利率曲線短端而非長端。美國財政部在今年6月至9月共計淨發行1.4萬億美元的可交易美債，當中有1.27兆美元屬於短債。

美國財赤增加 財政收入減少

該行指出，美債發行潮既與債務上限導致的發債節奏扭曲有關，也與近期財政赤字大增有關。美國2023財年錄得史上第三大財政赤字1.7萬億美元，該行計算剔除學生貸款會計調整影響後的實際赤字規模達2.03萬億美元。2023財年赤字大幅增加的首要原因是財政收入減少而非基本財政支出擴張。而財政收入減少的首要原因是聯邦個人所得稅受股市回落、通膨降溫和繳稅日期延遲等影響。

美債2054年達高違約風險門檻

報告指出，近年來美國政府利息支出佔財政收入比率中樞約10%，在全球屬於中等水準。BFS的基準情形預計五年後美國此比例將在15%左右、仍算中規中矩，直到2061年才會達到斯里蘭卡2021年的水平，更何況兩者存在內外債之別。結合BFS的長期預測，假設當前市場利率在未來長期不變，則該行預期美債在2054年才會達到高違約風險的門檻。

但該行亦指出，情況沒那麼壞，美國財政長期赤字的問題並非無解，美國可能會向削減社保與健保等福利性財政支出的方向努力。

美債是否仍屬安全資產？報告最後指出，投資者若過於看重美國財政狀況對美債償付風險的影響，反而可能錯過未來數年間美債的周期性資產配置機會。

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