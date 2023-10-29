【高息產品】5.5厘高息穩陣賺！T-Bill/T-Note/T-Bond有咩唔同？入手美債前必讀的事

▲ 美國國債突破新高，想低風險穩袋5厘收益？本網整合相關資料，介紹這些不同類型的美國國債和購買方式。

在目前的高息環境下，相信不少人也聽過投資美國國債可獲得高息回報，但你又對美國國債有多少認識？事實上，美國國債根據按償還期限而分為3種不同類型，包括短期的T-Bill、中期的T-Note和長期的T-Bond。本網整合相關資料，介紹這些不同類型的美國國債和購買方式。

1：短期國債（T-Bill）

T-Bill是1年以內到期的零息債券，並不會在在到期前支付利息，反而是以折扣價格發售，投資者可以用較低的價錢買入，然後在到期時收到十足的票面金額，從而賺取中間的價差。

由於T-Bill的發行頻率較高，投資者可以經常性地收到本金和利息的回報。參考市場資料，大部分美國國債的收益率亦高於.5厘，當中4個月和6個月到期的美國國債，收益率更高於5.5厘！對於喜歡短期投資的投資者來說，T-Bill可能是一個不錯的選擇。

2：中期國債（T-Note）

T-Note是一種中期的美國國債，到期期限介乎2年至10年之間。相比於T-Bill，T-Note屬於有息債券，每年派息2年（即每半年派息1次），到期回本，所以整體的回報就更高，是一種適合長期投資的工具。資料顯示，目前不同年期的T-Note收益率約4.8厘，當中最短的2年期債更高見5.01厘。

3：長期國債（T-Bond）

T-Bond的到期期限超過10年，最長可見30年。類似於T-Note，T-Bond也是每年支付兩次利息，到期支付票面金額。由於其長期性質，T-Bond更適合長期投資，並且在利息回報方面具有穩定性和可預測性。資料顯示，目前20年期和30年期的國債收益率，分別為5.215厘和5.025厘，比起部分T-Note更高。

美國國債收益率 年期 收益率（%） 年期 收益率（%） 1個月 5.409 2個月 5.450 3個月 5.459 4個月 5.517 6個月 5.549 1年 5.416 2年 5.010 3年 4.845 5年 4.769 7年 4.846 10年 4.840 20年 5.215 30年 5.025 / *截至2023年10月27日

高息美國債應如何入手？

有買賣美股經驗的投資者，可以透過習慣的美股券商購買各種美國國債，但記得要留意各個平台的投資入場門檻。例如透過富途或盈透證券（IB）買入美債，票面值最低1000就可以交易，即是大概1000美元（約7800港元）就可以投資高息美債。

至於比較傳統的輝立證券，每一交易的最低入場費為票面值的20,000美元（約15.6萬港元），因此對於新手或資金較少的投資者來說可能不太適合。

各家平台買賣美債收費一覽 交易平台 相關收費 富途證券 交易面值 × 0.08% 盈透證券（IB） 0.001%至0.002%（視乎面額而定），每筆委託單最低佣金5美元 輝立證券 交易金額的0.15% Saxo 0.05%至0.2%不等（視乎賬戶級別），低至20歐元，價格將包括0.0004%的額外外部執行費 德美利證券（TD Ameritrade） 線上交易免手續費；經紀商協助交易25美元服務費

如果你是本金較少、可承受風險較低的散戶，也可能考慮投資美國國債ETF，不但門檻較低，更可以一次過買籃子債券。詳情即睇：【高息產品】穩袋5厘回報、比定存高息 想買美國國債？一文認清3大方法

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