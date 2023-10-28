【勞力士】罕見1969年地通拿近1,500萬成交　天價全憑5大珍貴位

▲ 超罕見勞力士地通拿Rolex Daytona Paul Newman Chronograph 6263 Tropical Brown「Oyster Sotto」拍賣約1,480萬成交！天價全憑5大珍貴位？

摩納哥拍賣行兼私人認購專門店Monaco Legend Group在上周末舉行「Exclusive Timepieces」專場，拍賣一批稀有且具有收藏價值的鐘錶，焦點拍品包括一些具有不尋常幾何設計的卡地亞（Cartier）和百達翡麗（Patek Philippe，簡寫PP，中文名又稱柏德菲臘），以及精選的十款勞力士（Rolex）和百達翡麗雙簽名Tiffany & Co錶盤款式。

Tiffany最輝煌成功的一項商業策略，是自19世紀末起陸續與勞力士、百達翡麗、江詩丹頓（Vacheron Constantin）、浪琴（Longines）等瑞士高端手錶製造商建立合資企業。Tiffany成為享譽盛名的手錶經銷商，得以在錶盤上印上自家字號簽名。勞力士和Tiffany的合作曾為一時佳話，但這段關係已於21世紀初結束。然而，Tiffany與百達翡麗的關係始於1851年，並延續至今，是百達翡麗在美國的第一間官方零售合作夥伴。

是次拍賣會除了Tiffany與各大瑞士名錶聯乘的款式外，還有部份著名的錶盤，來自著名鐘錶鑑賞家John Goldberger的個人收藏，以及Pucci Papaleo的腕錶圖鑑中的一些明星款式。以下是「Exclusive Timepieces」一些焦點拍品（成交價由低至高）：

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激罕勞力士地通拿Rolex Daytona 6263 Paul Newman另類排版變色錶盤過千萬成交

也許經濟環境有影響，一如今年大多數的腕錶拍賣會，很多拍品的成交價往往落在估價的中低端。但當中也有例外︰一枚1969年出產、極罕見的勞力士地通拿Rolex Daytona ref. 6263 「Paul Newman」鋼帶蠔式防水計時碼錶，配有華麗熱帶棕色（Tropical Brown）、綽號「Oyster Sotto」（意大利語：在下面的蠔式）的exotic dial錶盤，拍賣前估價為100至200萬歐元，最終成交價179.6萬歐元（折合約1,484萬港元）。據拍賣行事前介紹，該枚地通拿有以下5大珍貴之處︰

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