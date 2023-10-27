【高息攻略】想月月收息5厘？被動收入靠兩招 除了定存還有這熱門產品 收息攻略 20:30 2023/10/27 分享： 分享： 今年曾經有調查指，8成香港人想透過理財產品增加「被動收入」。然而，想低風險、5高厘息有可能？今集《ET至高息》就介紹被動收入兩大途徑，讓大家靈活運用美債及定期存款，達到月月收息的效果，即用2分鐘睇︰ ET至高息 月月收息5厘 被動收入靠兩招 美債+定存攻略 開啟hket App，閱讀全文 欄名 : 存款收息 最新專欄文章 更多 【港元定存】2個月4.8厘 速賺$8,000快錢｜滙豐1個月驚現9厘 2023/10/27 【港元定存】2個月4.8厘 速賺$8,000快錢｜滙豐1個月驚現9厘 【港元定存】5萬元以下有4.7厘 $5000起存4.65厘｜20大銀行低入場費之選 理財起步無難度 2023/10/27 【港元定存】5萬元以下有4.7厘 $5000起存4.65厘｜20大銀行低入場費之選 理財起步無難度 50萬元定期存款｜收息$25,000！3銀行有5厘、現有資金4.8厘 2023/10/27 50萬元定期存款｜收息$25,000！3銀行有5厘、現有資金4.8厘 【定期存款2023】1年期5厘新高、3個月5.05厘｜4銀行加入「5厘俱樂部」、8銀行高息過綠債 2023/10/27 【定期存款2023】1年期5厘新高、3個月5.05厘｜4銀行加入「5厘俱樂部」、8銀行高息過綠債 10萬元定期存款 │收息$4,550 現有資金4.7厘 12銀行逾4.5厘 2023/10/27 10萬元定期存款 │收息$4,550 現有資金4.7厘 12銀行逾4.5厘 債券 債券種類 國債 收息產品 退休規劃產品 退休組合 財富及退休規劃 財富及資產管理 儲蓄 儲蓄產品