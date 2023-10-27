【高息攻略】想月月收息5厘？被動收入靠兩招　除了定存還有這熱門產品

今年曾經有調查指，8成香港人想透過理財產品增加「被動收入」。然而，想低風險、5高厘息有可能？今集《ET至高息》就介紹被動收入兩大途徑，讓大家靈活運用美債及定期存款，達到月月收息的效果，即用2分鐘睇︰

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