強積金相關騙案多　留意兩大防騙貼士

▲ 當收到來歷不明的推銷電話時，強積金成員應核實來電者身份，包括留意對方有否提供來電者全名、強積金註冊編號、來電目的等。

最近有關詐騙的新聞屢見不鮮，當中亦有涉及強積金相關的騙案。積金局一直以保障計劃成員的利益為首要任務，為提高大眾防騙意識，積金局在網頁上設有執法提示專頁，提供下列防騙貼士，提醒公眾免墜騙徒圈套。

詐騙電話的特點

電話詐騙是騙徒常用的手法，要避免「中伏」，首先要懂得識別。騙徒很多時會訛稱是強積金受託人、強積金中介人或中介公司的代表，表示可以協助計劃成員申請提早提取強積金，並從計劃成員提取的強積金中，抽取高比率的款項作為佣金或手續費；甚至游說計劃成員把提取出來的強積金投資於可疑的海外投資計劃，或騙取計劃成員的信任，從而取得其個人資料。

計劃成員應謹記切勿向任何來歷不明的第三者透露個人資料，或在空白或資料不全的表格上簽署，以保障自己的權益。

核實來電者身份

當收到來歷不明的推銷電話時，計劃成員應核實來電者身份，包括留意對方有否提供來電者全名、強積金註冊編號、來電目的等。計劃成員亦可以於積金局網站上的公開記錄冊核實來電者是否已獲積金局註冊為中介人。

此外，大家必須要注意，積金局及積金易平台公司職員不會主動聯絡個別計劃成員推介強積金產品或文件，更不會要求計劃成員透過電話披露強積金帳戶或個人資料。如收到可疑電話，可致電積金局熱線2918 0102以核實來電者身份或訊息的真偽。

切勿進入可疑網站

除了詐騙電話之外，另一個常見「陷阱」是登入可疑網站，一些不法分子或犯罪集團會在其網站上訛稱與積金局有關係，並要求計劃成員輸入個人資料，大家務必要提高警覺。積金局在執法提示網頁上，會列出可疑網站的名稱和網址。

除了在網頁上載防騙貼士，積金局亦不時透過社交媒體發放防騙信息，要取得最新的防騙資訊，記得要Like和Follow積金局的Facebook和LinkedIn專頁！

積金局

熱線：2918 0102

www.mpfa.org.hk

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