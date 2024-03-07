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定期存款｜1萬元起存4.2厘　純粹做定存、無任務不開新戶｜低門檻高息一文看清

收息攻略 13:30 2024/03/07

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定期存款需是富者愈富的遊戲，但並非人人一開始理財都有大筆本金。如果你手頭資金在5萬元或以下，原來也有高達4.2厘年利率，零元起存也有4.1厘。

最近減息預期下，銀行仍然積極推廣定期存款產品，1個月有高達20厘？3個月都有6厘年利率？其實這附帶不同條件。

高息存款往往需為全新客戶、全新資金、或先借稅貸、或要符合資金增長要求，甚至有些要做足消費、繳費等任務，才能享有這麼高的年利率。

20厘要做任務　6.4厘要借稅貸才有

例如，以下這些高息存款，有許多附帶要求︰

  • 眾安銀行20厘，需維持100萬元存款增長
  • 大新銀行6厘，需先借稅貸才可開立
  • 工銀亞洲6厘，需全新客戶
  • 花旗銀行5厘，需全新高端理財客戶
  • 眾安銀行4厘活期，需先完成消費、入錢、繳費等各項任務

定期存款需是富者愈富的遊戲，但並非人人一開始理財都有大筆本金。如果你手頭資金在5萬元或以下，原來也有高達4.2厘，零元起存也有4.1厘。

以下為你盤點各大銀行的低入場費之選，無任何任務、毋需全新戶口，但留意全部需在電子渠道、即網上或手機銀行才可開立。

各銀行低入場費的港元定存
（5萬元或以下）
註︰全部需在電子渠道開立
銀行12個月6個月3個月起存額現有資金理財戶口
平安壹賬通4.0厘3.8厘4.2厘100元毋需
大眾銀行3.9厘4.1厘4.2厘1萬元低0.2厘毋需
信銀國際3.8厘4.13厘4.1厘1萬元低0.05厘毋需
招商永隆3.8厘4.05厘4.05厘1萬元毋需
工銀亞洲3.7厘4.0厘4.1厘5萬元毋需
星展銀行3.7厘4.05厘4.0厘5萬元低0.05厘毋需
交銀香港3.7厘4.0厘4.0厘2萬元毋需
匯立銀行3.7厘4.0厘3.7厘10元毋需
東亞銀行3.65厘3.95厘4.05厘1萬元
富融銀行3.5厘4.0厘4.1厘不設最低起存額毋需
天星銀行3.6厘3.8厘3.9厘1000元毋需
渣打銀行3.4厘3.65厘3.6厘1萬元不可毋需
中銀香港3.4厘3.4厘3.5厘1萬元不可毋需
上海商業銀行3.38厘3.78厘3.73厘1000元毋需
花旗銀行3.29厘3.47厘3.5厘不設最低起存額毋需
Mox Bank3.2厘3.8厘2.0厘1元低1厘毋需
創興銀行2.7厘3.1厘4.1厘5000元毋需
恒生銀行3.5厘3.6厘1萬元不可
滙豐銀行3.4厘3.5厘1萬元不可

1萬元起存4.2厘　現有資金也可

平安壹賬通目前在低門檻定存中稱霸，3及4個月存期都有4.2厘，100元起存毋需新資金，由於是虛擬銀行，所以也沒有理財戶口的要求。

大眾銀行的低門檻也是最高息，10萬以下的起存額，3個月現有資金4.1厘，若是手機新資金，1萬元起有4.2厘，是目前低起存額當中最高息的。

利息環境不確定性高，銀行的高息優惠集中在較短的3個月存期，例如工銀亞洲5萬元起存，3個月4.1厘；東亞銀行僅3個月存期有4厘水平，其餘都在4厘以下；創興銀行的12個月存期低至不足3厘，但3個月存期仍有最少4.1厘，不同存期的分野較明顯。

港元定存攻略｜250萬元高息到期點部署？盤點4大「安全牌」！

零元起存、現有資金4.1厘

虛擬銀行近期息口比較高，富融銀行（Fusion Bank）起存門檻最低，基本上是零元起存，3個月存期有4.1厘，6個月存期4厘。

匯立銀行（WeLab Bank）則着眼於較長存期，本周新推7個月4.1厘，屬市場罕見的7個月存期，10元起存。其6個月存期也有4厘。

以上虛銀的優惠全部低起存額，且毋需新資金。

長存期也有4厘

大多數銀行目前均以3個月存期最高息，以瞄準季結資金，但個別銀行亦有6個月或12個月高息優惠。

平安壹賬通銀行12個月存期有4厘，100元起存，是目前低門檻、現有資金之中，最高的長息。

其餘大多已跌穿4厘，例如招商永隆，1萬元起存的長息為3.8厘，現有資金可開立；

大眾銀行及信銀國際1萬元起存，也分別有3.9厘及3.8厘，但需為新資金。

想知更多定存攻略，留意︰高息定期存款邊間好？一個懶人包睇晒

本文最後更新日期︰2024年3月7日

責任編輯︰廖毅然

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