定期存款｜1萬元起存4.2厘　純粹做定存、無任務不開新戶｜低門檻高息一文看清

上一篇文章
【定期存款2024】大新5厘、匯立4.5厘已滿額！特別存期328天收息$19,000｜滙豐、渣打減息
最近減息預期下，銀行仍然積極推廣定期存款產品，1個月有高達20厘？3個月都有6厘年利率？其實這附帶不同條件。
高息存款往往需為全新客戶、全新資金、或先借稅貸、或要符合資金增長要求，甚至有些要做足消費、繳費等任務，才能享有這麼高的年利率。
20厘要做任務 6.4厘要借稅貸才有
例如，以下這些高息存款，有許多附帶要求︰
定期存款需是富者愈富的遊戲，但並非人人一開始理財都有大筆本金。如果你手頭資金在5萬元或以下，原來也有高達4.2厘，零元起存也有4.1厘。
以下為你盤點各大銀行的低入場費之選，無任何任務、毋需全新戶口，但留意全部需在電子渠道、即網上或手機銀行才可開立。
|各銀行低入場費的港元定存
（5萬元或以下）
註︰全部需在電子渠道開立
|銀行
|12個月
|6個月
|3個月
|起存額
|現有資金
|理財戶口
|平安壹賬通
|4.0厘
|3.8厘
|4.2厘
|100元
|可
|毋需
|大眾銀行
|3.9厘
|4.1厘
|4.2厘
|1萬元
|低0.2厘
|毋需
|信銀國際
|3.8厘
|4.13厘
|4.1厘
|1萬元
|低0.05厘
|毋需
|招商永隆
|3.8厘
|4.05厘
|4.05厘
|1萬元
|可
|毋需
|工銀亞洲
|3.7厘
|4.0厘
|4.1厘
|5萬元
|可
|毋需
|星展銀行
|3.7厘
|4.05厘
|4.0厘
|5萬元
|低0.05厘
|毋需
|交銀香港
|3.7厘
|4.0厘
|4.0厘
|2萬元
|可
|毋需
|匯立銀行
|3.7厘
|4.0厘
|3.7厘
|10元
|可
|毋需
|東亞銀行
|3.65厘
|3.95厘
|4.05厘
|1萬元
|可
|要
|富融銀行
|3.5厘
|4.0厘
|4.1厘
|不設最低起存額
|可
|毋需
|天星銀行
|3.6厘
|3.8厘
|3.9厘
|1000元
|可
|毋需
|渣打銀行
|3.4厘
|3.65厘
|3.6厘
|1萬元
|不可
|毋需
|中銀香港
|3.4厘
|3.4厘
|3.5厘
|1萬元
|不可
|毋需
|上海商業銀行
|3.38厘
|3.78厘
|3.73厘
|1000元
|可
|毋需
|花旗銀行
|3.29厘
|3.47厘
|3.5厘
|不設最低起存額
|可
|毋需
|Mox Bank
|3.2厘
|3.8厘
|2.0厘
|1元
|低1厘
|毋需
|創興銀行
|2.7厘
|3.1厘
|4.1厘
|5000元
|可
|毋需
|恒生銀行
|／
|3.5厘
|3.6厘
|1萬元
|不可
|要
|滙豐銀行
|／
|3.4厘
|3.5厘
|1萬元
|不可
|要
1萬元起存4.2厘 現有資金也可
平安壹賬通目前在低門檻定存中稱霸，3及4個月存期都有4.2厘，100元起存毋需新資金，由於是虛擬銀行，所以也沒有理財戶口的要求。
大眾銀行的低門檻也是最高息，10萬以下的起存額，3個月現有資金4.1厘，若是手機新資金，1萬元起有4.2厘，是目前低起存額當中最高息的。
利息環境不確定性高，銀行的高息優惠集中在較短的3個月存期，例如工銀亞洲5萬元起存，3個月4.1厘；東亞銀行僅3個月存期有4厘水平，其餘都在4厘以下；創興銀行的12個月存期低至不足3厘，但3個月存期仍有最少4.1厘，不同存期的分野較明顯。
港元定存攻略｜250萬元高息到期點部署？盤點4大「安全牌」！
零元起存、現有資金4.1厘
虛擬銀行近期息口比較高，富融銀行（Fusion Bank）起存門檻最低，基本上是零元起存，3個月存期有4.1厘，6個月存期4厘。
匯立銀行（WeLab Bank）則着眼於較長存期，本周新推7個月4.1厘，屬市場罕見的7個月存期，10元起存。其6個月存期也有4厘。
以上虛銀的優惠全部低起存額，且毋需新資金。
長存期也有4厘
大多數銀行目前均以3個月存期最高息，以瞄準季結資金，但個別銀行亦有6個月或12個月高息優惠。
平安壹賬通銀行12個月存期有4厘，100元起存，是目前低門檻、現有資金之中，最高的長息。
其餘大多已跌穿4厘，例如招商永隆，1萬元起存的長息為3.8厘，現有資金可開立；
大眾銀行及信銀國際1萬元起存，也分別有3.9厘及3.8厘，但需為新資金。
想知更多定存攻略，留意︰高息定期存款邊間好？一個懶人包睇晒
本文最後更新日期︰2024年3月7日
責任編輯︰廖毅然
更多高息定期存款︰
【定期存款2024】大新5厘、匯立4.5厘已滿額！特別存期328天收息$19,000
定期存款利率邊間好？現有資金退守4.3厘、新資金6厘（附不同存期最高息之選）
＝＝＝＝＝
想自己砌高息股組合，低風險兼月月有息收？立即免費下載《香港經濟日報》App取經
欄名 : 存款收息