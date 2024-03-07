定期存款｜1萬元起存4.2厘　純粹做定存、無任務不開新戶｜低門檻高息一文看清

▲ 定期存款需是富者愈富的遊戲，但並非人人一開始理財都有大筆本金。如果你手頭資金在5萬元或以下，原來也有高達4.2厘年利率，零元起存也有4.1厘。

最近減息預期下，銀行仍然積極推廣定期存款產品，1個月有高達20厘？3個月都有6厘年利率？其實這附帶不同條件。

高息存款往往需為全新客戶、全新資金、或先借稅貸、或要符合資金增長要求，甚至有些要做足消費、繳費等任務，才能享有這麼高的年利率。

20厘要做任務 6.4厘要借稅貸才有

例如，以下這些高息存款，有許多附帶要求︰

眾安銀行20厘，需維持100萬元存款增長

大新銀行6厘，需先借稅貸才可開立

工銀亞洲6厘，需全新客戶

花旗銀行5厘，需全新高端理財客戶

眾安銀行4厘活期，需先完成消費、入錢、繳費等各項任務

定期存款需是富者愈富的遊戲，但並非人人一開始理財都有大筆本金。如果你手頭資金在5萬元或以下，原來也有高達4.2厘，零元起存也有4.1厘。

以下為你盤點各大銀行的低入場費之選，無任何任務、毋需全新戶口，但留意全部需在電子渠道、即網上或手機銀行才可開立。

各銀行低入場費的港元定存

（5萬元或以下）

註︰全部需在電子渠道開立 銀行 12個月 6個月 3個月 起存額 現有資金 理財戶口 平安壹賬通 4.0厘 3.8厘 4.2厘 100元 可 毋需 大眾銀行 3.9厘 4.1厘 4.2厘 1萬元 低0.2厘 毋需 信銀國際 3.8厘 4.13厘 4.1厘 1萬元 低0.05厘 毋需 招商永隆 3.8厘 4.05厘 4.05厘 1萬元 可 毋需 工銀亞洲 3.7厘 4.0厘 4.1厘 5萬元 可 毋需 星展銀行 3.7厘 4.05厘 4.0厘 5萬元 低0.05厘 毋需 交銀香港 3.7厘 4.0厘 4.0厘 2萬元 可 毋需 匯立銀行 3.7厘 4.0厘 3.7厘 10元 可 毋需 東亞銀行 3.65厘 3.95厘 4.05厘 1萬元 可 要 富融銀行 3.5厘 4.0厘 4.1厘 不設最低起存額 可 毋需 天星銀行 3.6厘 3.8厘 3.9厘 1000元 可 毋需 渣打銀行 3.4厘 3.65厘 3.6厘 1萬元 不可 毋需 中銀香港 3.4厘 3.4厘 3.5厘 1萬元 不可 毋需 上海商業銀行 3.38厘 3.78厘 3.73厘 1000元 可 毋需 花旗銀行 3.29厘 3.47厘 3.5厘 不設最低起存額 可 毋需 Mox Bank 3.2厘 3.8厘 2.0厘 1元 低1厘 毋需 創興銀行 2.7厘 3.1厘 4.1厘 5000元 可 毋需 恒生銀行 ／ 3.5厘 3.6厘 1萬元 不可 要 滙豐銀行 ／ 3.4厘 3.5厘 1萬元 不可 要

1萬元起存4.2厘 現有資金也可

平安壹賬通目前在低門檻定存中稱霸，3及4個月存期都有4.2厘，100元起存毋需新資金，由於是虛擬銀行，所以也沒有理財戶口的要求。

大眾銀行的低門檻也是最高息，10萬以下的起存額，3個月現有資金4.1厘，若是手機新資金，1萬元起有4.2厘，是目前低起存額當中最高息的。

利息環境不確定性高，銀行的高息優惠集中在較短的3個月存期，例如工銀亞洲5萬元起存，3個月4.1厘；東亞銀行僅3個月存期有4厘水平，其餘都在4厘以下；創興銀行的12個月存期低至不足3厘，但3個月存期仍有最少4.1厘，不同存期的分野較明顯。

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零元起存、現有資金4.1厘

虛擬銀行近期息口比較高，富融銀行（Fusion Bank）起存門檻最低，基本上是零元起存，3個月存期有4.1厘，6個月存期4厘。

匯立銀行（WeLab Bank）則着眼於較長存期，本周新推7個月4.1厘，屬市場罕見的7個月存期，10元起存。其6個月存期也有4厘。

以上虛銀的優惠全部低起存額，且毋需新資金。

長存期也有4厘

大多數銀行目前均以3個月存期最高息，以瞄準季結資金，但個別銀行亦有6個月或12個月高息優惠。

平安壹賬通銀行12個月存期有4厘，100元起存，是目前低門檻、現有資金之中，最高的長息。

其餘大多已跌穿4厘，例如招商永隆，1萬元起存的長息為3.8厘，現有資金可開立；

大眾銀行及信銀國際1萬元起存，也分別有3.9厘及3.8厘，但需為新資金。

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本文最後更新日期︰2024年3月7日

責任編輯︰廖毅然

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