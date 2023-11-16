【港元定存】5萬元以下有4.8厘　零元起存4.7厘｜20大銀行低入場費之選　理財起步無難度

▲ 港元定期存款的高息優惠，往往要數十萬、甚至過百萬元才可以開立。如果你手頭資金在5萬元或以下，也有高達4.8厘。

我們常見的高息定存，其實往往要數十萬、甚至過百萬元才可以開立。定期存款需是富者愈富的遊戲，但並非人人一開始理財都有大筆本金，是否就不能享有高息優惠呢？

如果你手頭資金在5萬元或以下，原來也有高達4.8厘，零元起存也有達4.7厘。在加息周期下，低入場費的高息存款仍比比皆是，以下為你盤點各大銀行的低入場費之選，留意全部需在電子渠道、即網上或手機銀行才可開立。

各銀行低入場費的港元定存

（5萬元或以下）

註︰全部需在電子渠道開立 銀行 12個月 6個月 3個月 起存額 新資金 現有資金 平安壹賬通 4.8厘 4.8厘 4.8厘

（4個月） 100元 可 可 大眾銀行 4.5厘 4.7厘 4.8厘 1萬元 可 低0.2厘 創興銀行 3.2厘 3.23厘 4.75厘 5000元 可 可 富融銀行 4.7厘 4.7厘 4.4厘 不設最低起存額 可 可 匯立銀行 4.7厘 4.0厘 3.0厘 10元 可 可 星展銀行 4.35厘 4.7厘 4.65厘

（4個月） 5萬元 可 低0.05-0.1厘 滙豐銀行 ／ 4.6厘 4.7厘 1萬元 可 不可 恒生銀行 ／ 4.6厘 4.7厘 1萬元 可 不可 花旗銀行 4.31厘 4.44厘 4.61厘 不設最低起存額 可 可 交銀香港 4.15厘 4.6厘 4.65厘 2萬元 可 可 Mox Bank 4.1厘 4.5厘 2.0厘 1元 可 低約1厘 信銀國際 4.05厘 4.2厘 4.5厘 1萬元 可 低約0.5厘 天星銀行 4.05厘 4.0厘 4.5厘 1000元 可 可 東亞銀行 3.85厘 4.25厘 4.5厘 1萬元 可 可 工銀亞洲 3.8厘 4.2厘 4.4厘 5萬元 可 可 上海商業銀行 3.63厘 4.38厘 4.53厘 1000元 可 可 中銀香港 3.4厘 4.5厘 4.5厘 1萬元 可 不可 渣打銀行 3.4厘 4.5厘 4.5厘 1萬元 可 不可

4.8厘選擇低至100元起存 可現有資金

若是5萬元或以下的本金，目前最高達4.8厘，有兩間銀行提供。平安壹賬通的4.8厘遍布3個存期，分別是12個月、6個月及4個月，起存額僅100元，而且現有資金也可開立。

大眾銀行的4.8厘則屬手機銀行新資金優惠，1萬元可以起步，如果新資金達50萬元則有4.9厘，逼近5厘。

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零元起存4.7厘 可現有資金

有兩間銀行提供零元起存的定期優惠，分別是富融銀行及花旗銀行，富融的12個月及6個月存期都有4.7厘，而花旗銀行的一般現有客戶3個月存期有高達4.6厘。上述兩者都是可以用現有資金，不過留意都要電子渠道開立。

3個月4.75厘僅5000元起存 可現有資金

大多數銀行目前均以3個月存期最高息，以瞄準年結資金。創興銀行的3個月存期，若是5000元起存，達4.75厘，現有資金可開立。

滙豐及恒生銀行近日加息，3個月存期都有4.7厘，1萬元可以起存，但留意需為新資金，而且滙豐的4.7厘需為高端理財客戶。

交銀香港的3個月存期，2萬元起存也有4.65厘，同樣是新舊資金皆可。

星展銀行提供4個月4.65厘，5萬元起存，3個月也有4.6厘，但需為新資金。

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本文最後更新日期︰2023年11月16日

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