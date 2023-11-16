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【港元定存】5萬元以下有4.8厘　零元起存4.7厘｜20大銀行低入場費之選　理財起步無難度

收息攻略 14:25 2023/11/16

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港元定期存款的高息優惠，往往要數十萬、甚至過百萬元才可以開立。如果你手頭資金在5萬元或以下，也有高達4.8厘。

我們常見的高息定存，其實往往要數十萬、甚至過百萬元才可以開立。定期存款需是富者愈富的遊戲，但並非人人一開始理財都有大筆本金，是否就不能享有高息優惠呢？

如果你手頭資金在5萬元或以下，原來也有高達4.8厘，零元起存也有達4.7厘。在加息周期下，低入場費的高息存款仍比比皆是，以下為你盤點各大銀行的低入場費之選，留意全部需在電子渠道、即網上或手機銀行才可開立。

各銀行低入場費的港元定存
（5萬元或以下）
註︰全部需在電子渠道開立
銀行12個月6個月3個月起存額新資金現有資金
平安壹賬通4.8厘4.8厘4.8厘
（4個月）		100元
大眾銀行4.5厘4.7厘4.8厘1萬元低0.2厘
創興銀行3.2厘3.23厘4.75厘5000元
富融銀行4.7厘4.7厘4.4厘不設最低起存額
匯立銀行4.7厘4.0厘3.0厘10元
星展銀行4.35厘4.7厘4.65厘
（4個月）		5萬元低0.05-0.1厘
滙豐銀行4.6厘4.7厘1萬元不可
恒生銀行4.6厘4.7厘1萬元不可
花旗銀行4.31厘4.44厘4.61厘不設最低起存額
交銀香港4.15厘4.6厘4.65厘2萬元
Mox Bank4.1厘4.5厘2.0厘1元低約1厘
信銀國際4.05厘4.2厘4.5厘1萬元低約0.5厘
天星銀行4.05厘4.0厘4.5厘1000元
東亞銀行3.85厘4.25厘4.5厘1萬元
工銀亞洲3.8厘4.2厘4.4厘5萬元
上海商業銀行3.63厘4.38厘4.53厘1000元
中銀香港3.4厘4.5厘4.5厘1萬元不可
渣打銀行3.4厘4.5厘4.5厘1萬元不可

4.8厘選擇低至100元起存　可現有資金

若是5萬元或以下的本金，目前最高達4.8厘，有兩間銀行提供。平安壹賬通的4.8厘遍布3個存期，分別是12個月、6個月及4個月，起存額僅100元，而且現有資金也可開立。

大眾銀行的4.8厘則屬手機銀行新資金優惠，1萬元可以起步，如果新資金達50萬元則有4.9厘，逼近5厘。

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零元起存4.7厘　可現有資金

有兩間銀行提供零元起存的定期優惠，分別是富融銀行及花旗銀行，富融的12個月及6個月存期都有4.7厘，而花旗銀行的一般現有客戶3個月存期有高達4.6厘。上述兩者都是可以用現有資金，不過留意都要電子渠道開立。

3個月4.75厘僅5000元起存　可現有資金

大多數銀行目前均以3個月存期最高息，以瞄準年結資金。創興銀行的3個月存期，若是5000元起存，達4.75厘，現有資金可開立。

滙豐及恒生銀行近日加息，3個月存期都有4.7厘，1萬元可以起存，但留意需為新資金，而且滙豐的4.7厘需為高端理財客戶。

交銀香港的3個月存期，2萬元起存也有4.65厘，同樣是新舊資金皆可。

星展銀行提供4個月4.65厘，5萬元起存，3個月也有4.6厘，但需為新資金。

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本文最後更新日期︰2023年11月16日

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