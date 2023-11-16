【港元定存】5萬元以下有4.8厘　零元起存4.7厘｜20大銀行低入場費之選　理財起步無難度

下一篇文章
定期存款利率邊間好？現有資金高達5厘、新資金5.1厘破頂（附不同存期最高息之選）
我們常見的高息定存，其實往往要數十萬、甚至過百萬元才可以開立。定期存款需是富者愈富的遊戲，但並非人人一開始理財都有大筆本金，是否就不能享有高息優惠呢？
如果你手頭資金在5萬元或以下，原來也有高達4.8厘，零元起存也有達4.7厘。在加息周期下，低入場費的高息存款仍比比皆是，以下為你盤點各大銀行的低入場費之選，留意全部需在電子渠道、即網上或手機銀行才可開立。
|各銀行低入場費的港元定存
（5萬元或以下）
註︰全部需在電子渠道開立
|銀行
|12個月
|6個月
|3個月
|起存額
|新資金
|現有資金
|平安壹賬通
|4.8厘
|4.8厘
|4.8厘
（4個月）
|100元
|可
|可
|大眾銀行
|4.5厘
|4.7厘
|4.8厘
|1萬元
|可
|低0.2厘
|創興銀行
|3.2厘
|3.23厘
|4.75厘
|5000元
|可
|可
|富融銀行
|4.7厘
|4.7厘
|4.4厘
|不設最低起存額
|可
|可
|匯立銀行
|4.7厘
|4.0厘
|3.0厘
|10元
|可
|可
|星展銀行
|4.35厘
|4.7厘
|4.65厘
（4個月）
|5萬元
|可
|低0.05-0.1厘
|滙豐銀行
|／
|4.6厘
|4.7厘
|1萬元
|可
|不可
|恒生銀行
|／
|4.6厘
|4.7厘
|1萬元
|可
|不可
|花旗銀行
|4.31厘
|4.44厘
|4.61厘
|不設最低起存額
|可
|可
|交銀香港
|4.15厘
|4.6厘
|4.65厘
|2萬元
|可
|可
|Mox Bank
|4.1厘
|4.5厘
|2.0厘
|1元
|可
|低約1厘
|信銀國際
|4.05厘
|4.2厘
|4.5厘
|1萬元
|可
|低約0.5厘
|天星銀行
|4.05厘
|4.0厘
|4.5厘
|1000元
|可
|可
|東亞銀行
|3.85厘
|4.25厘
|4.5厘
|1萬元
|可
|可
|工銀亞洲
|3.8厘
|4.2厘
|4.4厘
|5萬元
|可
|可
|上海商業銀行
|3.63厘
|4.38厘
|4.53厘
|1000元
|可
|可
|中銀香港
|3.4厘
|4.5厘
|4.5厘
|1萬元
|可
|不可
|渣打銀行
|3.4厘
|4.5厘
|4.5厘
|1萬元
|可
|不可
4.8厘選擇低至100元起存 可現有資金
若是5萬元或以下的本金，目前最高達4.8厘，有兩間銀行提供。平安壹賬通的4.8厘遍布3個存期，分別是12個月、6個月及4個月，起存額僅100元，而且現有資金也可開立。
大眾銀行的4.8厘則屬手機銀行新資金優惠，1萬元可以起步，如果新資金達50萬元則有4.9厘，逼近5厘。
零元起存4.7厘 可現有資金
有兩間銀行提供零元起存的定期優惠，分別是富融銀行及花旗銀行，富融的12個月及6個月存期都有4.7厘，而花旗銀行的一般現有客戶3個月存期有高達4.6厘。上述兩者都是可以用現有資金，不過留意都要電子渠道開立。
3個月4.75厘僅5000元起存 可現有資金
大多數銀行目前均以3個月存期最高息，以瞄準年結資金。創興銀行的3個月存期，若是5000元起存，達4.75厘，現有資金可開立。
滙豐及恒生銀行近日加息，3個月存期都有4.7厘，1萬元可以起存，但留意需為新資金，而且滙豐的4.7厘需為高端理財客戶。
交銀香港的3個月存期，2萬元起存也有4.65厘，同樣是新舊資金皆可。
星展銀行提供4個月4.65厘，5萬元起存，3個月也有4.6厘，但需為新資金。
想知更多定存攻略，留意︰高息定期存款邊間好？一個懶人包睇晒
本文最後更新日期︰2023年11月16日
定期存款利率邊間好？現有資金高達5厘、新資金5.1厘破頂（附不同存期最高息之選）
【高息活期存款】做齊任務有10厘 渣打、建行單月6厘｜11月最新優惠一覽
【港元定存】滙豐13厘全城最高、搶短期資金（附4大銀行港元、美元、人民幣年利率）
＝＝＝＝＝
想自己砌高息股組合，低風險兼月月有息收？立即免費下載《香港經濟日報》App取經
欄名 : 存款收息