【港元定存】5萬元以下有4.7厘　$5000起存4.65厘｜20大銀行低入場費之選　理財起步無難度

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【港元定存】2個月4.8厘 速賺$8,000快錢｜滙豐1個月驚現9厘
我們常見的高息定存，其實往往要數十萬、甚至過百萬元才可以開立。定期存款需是富者愈富的遊戲，但並非人人一開始理財都有大筆本金，是否就不能享有高息優惠呢？
如果你手頭資金在5萬元或以下，原來也有高達4.7厘，在加息周期下，低入場費的高息存款仍比比皆是，以下為你盤點各大銀行的低入場費之選，留意全部需在電子渠道、即網上或手機銀行才可開立。
|各銀行低入場費的港元定存
（5萬元或以下）
註︰全部需在電子渠道開立
|銀行
|12個月
|6個月
|3個月
|起存額
|新資金
|現有資金
|平安壹賬通
|4.5厘
|4.5厘
|4.7厘
（4個月）
|100元
|可
|可
|匯立銀行
|4.55厘
|4.5厘
|3.0厘
|10元
|可
|可
|富融銀行
|4.5厘
|4.6厘
|4.4厘
|不設最低起存額
|可
|可
|星展銀行
|4.35厘
|4.7厘
|4.65厘
（4個月）
|5萬元
|可
|低0.05-0.1厘
|大眾銀行
|4.2厘
|4.7厘
|4.6厘
|1萬元
|可
|低0.3厘
|花旗銀行
|4.21厘
|4.31厘
|4.43厘
|不設最低起存額
|可
|可
|交銀香港
|4.15厘
|4.6厘
|4.65厘
|2萬元
|可
|可
|Mox Bank
|4.1厘
|4.5厘
|2.0厘
|1元
|可
|低約1厘
|信銀國際
|4.05厘
|4.2厘
|4.5厘
|1萬元
|可
|低約0.5厘
|天星銀行
|4.05厘
|4.0厘
|4.5厘
|1000元
|可
|可
|東亞銀行
|3.85厘
|4.25厘
|4.5厘
|1萬元
|可
|可
|工銀亞洲
|3.8厘
|4.2厘
|4.4厘
|5萬元
|可
|可
|上海商業銀行
|3.63厘
|4.38厘
|4.53厘
|1000元
|可
|可
|招商永隆
|3.6厘
|3.6厘
|3.7厘
|1萬元
|可
|可
|中銀香港
|3.4厘
|4.5厘
|4.5厘
|1萬元
|可
|不可
|渣打銀行
|3.4厘
|4.5厘
|4.5厘
|1萬元
|可
|不可
|創興銀行
|3.2厘
|3.3厘
|4.65厘
|5000元
|可
|可
|滙豐銀行
|/
|4.5厘
|4.5厘
|1萬元
|可
|不可
|恒生銀行
|/
|4.5厘
|4.5厘
|1萬元
|可
|不可
4.7厘選擇低至100元起存 可現有資金
若是5萬元或以下的本金，目前最高達4.7厘，有3個選擇，其中兩個是6個月存期，分別是星展（5萬元起存）及大眾銀行（1萬元起存），但都屬新資金優惠，若是現有資金，年利率則會較低，最多較新資金低0.3厘。
平安壹賬通的4個月存期有4.7厘，屬此存期的全城最高，起存額卻相當低，僅100元可開立，亦不限於新資金，現有資金都可以。
3個月4.65厘僅5000元起存 可現有資金
大多數銀行目前均以3個月存期最高息，以瞄準年結資金。創興銀行的3個月存期，若是5000元起存，達4.65厘，現有資金可開立。交銀香港的3個月存期，2萬元起存也有4.65厘，同樣是新舊資金皆可。
星展銀行提供4個月4.65厘，5萬元起存，3個月也有4.6厘，但需為新資金。
大多數銀行的低門檻3個月存期都有4.5厘，包括滙豐、中銀香港、渣打及恒生銀行，但都需為新資金。
12個月長息4.55僅10元起存 可現有資金
12個月長存期同樣有高息，皆由虛擬銀行提供。匯立銀行10元起存有4.55厘，毋需新資金；平安壹賬通及富融銀行的12個月存期，都有4.5厘，同樣毋需新資金。其他如星展、花旗、天星銀行等，低門檻長息都有4厘或以上。
銀行的定期存款優惠往往設下不少門檻，起存額只是其他之一個條件。
想知更多定存攻略，留意︰高息定期存款邊間好？一個懶人包睇晒
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欄名 : 存款收息