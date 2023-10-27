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【港元定存】5萬元以下有4.7厘　$5000起存4.65厘｜20大銀行低入場費之選　理財起步無難度

收息攻略 15:59 2023/10/27

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港元定期存款的高息優惠，往往要數十萬、甚至過百萬元才可以開立。如果你手頭資金在5萬元或以下，也有高達4.7厘。

我們常見的高息定存，其實往往要數十萬、甚至過百萬元才可以開立。定期存款需是富者愈富的遊戲，但並非人人一開始理財都有大筆本金，是否就不能享有高息優惠呢？

如果你手頭資金在5萬元或以下，原來也有高達4.7厘，在加息周期下，低入場費的高息存款仍比比皆是，以下為你盤點各大銀行的低入場費之選，留意全部需在電子渠道、即網上或手機銀行才可開立。

各銀行低入場費的港元定存
（5萬元或以下）
註︰全部需在電子渠道開立
銀行12個月6個月3個月起存額新資金現有資金
平安壹賬通4.5厘4.5厘4.7厘
（4個月）		100元
匯立銀行4.55厘4.5厘3.0厘10元
富融銀行4.5厘4.6厘4.4厘不設最低起存額
星展銀行4.35厘4.7厘4.65厘
（4個月）		5萬元低0.05-0.1厘
大眾銀行4.2厘4.7厘4.6厘1萬元低0.3厘
花旗銀行4.21厘4.31厘4.43厘不設最低起存額
交銀香港4.15厘4.6厘4.65厘2萬元
Mox Bank4.1厘4.5厘2.0厘1元低約1厘
信銀國際4.05厘4.2厘4.5厘1萬元低約0.5厘
天星銀行4.05厘4.0厘4.5厘1000元
東亞銀行3.85厘4.25厘4.5厘1萬元
工銀亞洲3.8厘4.2厘4.4厘5萬元
上海商業銀行3.63厘4.38厘4.53厘1000元
招商永隆3.6厘3.6厘3.7厘1萬元
中銀香港3.4厘4.5厘4.5厘1萬元不可
渣打銀行3.4厘4.5厘4.5厘1萬元不可
創興銀行3.2厘3.3厘4.65厘5000元
滙豐銀行/4.5厘4.5厘1萬元不可
恒生銀行/4.5厘4.5厘1萬元不可

4.7厘選擇低至100元起存　可現有資金

若是5萬元或以下的本金，目前最高達4.7厘，有3個選擇，其中兩個是6個月存期，分別是星展（5萬元起存）及大眾銀行（1萬元起存），但都屬新資金優惠，若是現有資金，年利率則會較低，最多較新資金低0.3厘。

平安壹賬通的4個月存期有4.7厘，屬此存期的全城最高，起存額卻相當低，僅100元可開立，亦不限於新資金，現有資金都可以。

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3個月4.65厘僅5000元起存　可現有資金

大多數銀行目前均以3個月存期最高息，以瞄準年結資金。創興銀行的3個月存期，若是5000元起存，達4.65厘，現有資金可開立。交銀香港的3個月存期，2萬元起存也有4.65厘，同樣是新舊資金皆可。

星展銀行提供4個月4.65厘，5萬元起存，3個月也有4.6厘，但需為新資金。

大多數銀行的低門檻3個月存期都有4.5厘，包括滙豐、中銀香港、渣打及恒生銀行，但都需為新資金。

12個月長息4.55僅10元起存　可現有資金

12個月長存期同樣有高息，皆由虛擬銀行提供。匯立銀行10元起存有4.55厘，毋需新資金；平安壹賬通及富融銀行的12個月存期，都有4.5厘，同樣毋需新資金。其他如星展、花旗、天星銀行等，低門檻長息都有4厘或以上。

銀行的定期存款優惠往往設下不少門檻，起存額只是其他之一個條件。

想知更多定存攻略，留意︰高息定期存款邊間好？一個懶人包睇晒

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