【港元定存】5萬元以下有4.7厘　$5000起存4.65厘｜20大銀行低入場費之選　理財起步無難度

▲ 港元定期存款的高息優惠，往往要數十萬、甚至過百萬元才可以開立。如果你手頭資金在5萬元或以下，也有高達4.7厘。

我們常見的高息定存，其實往往要數十萬、甚至過百萬元才可以開立。定期存款需是富者愈富的遊戲，但並非人人一開始理財都有大筆本金，是否就不能享有高息優惠呢？

如果你手頭資金在5萬元或以下，原來也有高達4.7厘，在加息周期下，低入場費的高息存款仍比比皆是，以下為你盤點各大銀行的低入場費之選，留意全部需在電子渠道、即網上或手機銀行才可開立。

各銀行低入場費的港元定存

（5萬元或以下）

註︰全部需在電子渠道開立 銀行 12個月 6個月 3個月 起存額 新資金 現有資金 平安壹賬通 4.5厘 4.5厘 4.7厘

（4個月） 100元 可 可 匯立銀行 4.55厘 4.5厘 3.0厘 10元 可 可 富融銀行 4.5厘 4.6厘 4.4厘 不設最低起存額 可 可 星展銀行 4.35厘 4.7厘 4.65厘

（4個月） 5萬元 可 低0.05-0.1厘 大眾銀行 4.2厘 4.7厘 4.6厘 1萬元 可 低0.3厘 花旗銀行 4.21厘 4.31厘 4.43厘 不設最低起存額 可 可 交銀香港 4.15厘 4.6厘 4.65厘 2萬元 可 可 Mox Bank 4.1厘 4.5厘 2.0厘 1元 可 低約1厘 信銀國際 4.05厘 4.2厘 4.5厘 1萬元 可 低約0.5厘 天星銀行 4.05厘 4.0厘 4.5厘 1000元 可 可 東亞銀行 3.85厘 4.25厘 4.5厘 1萬元 可 可 工銀亞洲 3.8厘 4.2厘 4.4厘 5萬元 可 可 上海商業銀行 3.63厘 4.38厘 4.53厘 1000元 可 可 招商永隆 3.6厘 3.6厘 3.7厘 1萬元 可 可 中銀香港 3.4厘 4.5厘 4.5厘 1萬元 可 不可 渣打銀行 3.4厘 4.5厘 4.5厘 1萬元 可 不可 創興銀行 3.2厘 3.3厘 4.65厘 5000元 可 可 滙豐銀行 / 4.5厘 4.5厘 1萬元 可 不可 恒生銀行 / 4.5厘 4.5厘 1萬元 可 不可

4.7厘選擇低至100元起存 可現有資金

若是5萬元或以下的本金，目前最高達4.7厘，有3個選擇，其中兩個是6個月存期，分別是星展（5萬元起存）及大眾銀行（1萬元起存），但都屬新資金優惠，若是現有資金，年利率則會較低，最多較新資金低0.3厘。

平安壹賬通的4個月存期有4.7厘，屬此存期的全城最高，起存額卻相當低，僅100元可開立，亦不限於新資金，現有資金都可以。

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3個月4.65厘僅5000元起存 可現有資金

大多數銀行目前均以3個月存期最高息，以瞄準年結資金。創興銀行的3個月存期，若是5000元起存，達4.65厘，現有資金可開立。交銀香港的3個月存期，2萬元起存也有4.65厘，同樣是新舊資金皆可。

星展銀行提供4個月4.65厘，5萬元起存，3個月也有4.6厘，但需為新資金。

大多數銀行的低門檻3個月存期都有4.5厘，包括滙豐、中銀香港、渣打及恒生銀行，但都需為新資金。

12個月長息4.55僅10元起存 可現有資金

12個月長存期同樣有高息，皆由虛擬銀行提供。匯立銀行10元起存有4.55厘，毋需新資金；平安壹賬通及富融銀行的12個月存期，都有4.5厘，同樣毋需新資金。其他如星展、花旗、天星銀行等，低門檻長息都有4厘或以上。

銀行的定期存款優惠往往設下不少門檻，起存額只是其他之一個條件。

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