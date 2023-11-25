【港元定存】1萬元起存有5厘　零元起存4.85厘｜一般戶口毋需新資金

▲ 5萬元或以下起存額的港元定存，最新已加至高達5厘，零元起存也有4.85厘，低入場費的高息存款比比皆是。

我們常見的高息定存，其實往往要數十萬、甚至過百萬元才可以開立。3個月6.9厘更要借稅貸才可以做。定期存款需是富者愈富的遊戲，但並非人人一開始理財都有大筆本金，是否就不能享有高息優惠呢？

如果你手頭資金在5萬元或以下，原來也有高達5厘，零元起存也有4.85厘，低入場費的高息存款比比皆是。以下為你盤點各大銀行的低入場費之選，留意全部需在電子渠道、即網上或手機銀行才可開立。

各銀行低入場費的港元定存

（5萬元或以下）

註︰全部需在電子渠道開立 銀行 12個月 6個月 3個月 起存額 現有資金 理財戶口 信銀國際 4.15厘 4.5厘 5.0厘 1萬元 低0.5厘 要 大眾銀行 4.6厘 4.7厘 4.9厘 1萬元 低0.2厘 毋需 花旗銀行 4.48厘 4.68厘 4.85厘 不設最低起存額 可 毋需 平安壹賬通 4.8厘 4.8厘 4.8厘

（4個月） 100元 可 毋需 富融銀行 4.7厘 4.8厘 4.6厘 不設最低起存額 可 毋需 天星銀行 4.05厘 4.5厘 4.8厘 1000元 可 毋需 星展銀行 4.35厘 4.75厘 4.6厘 5萬元 低0.1厘 毋需 創興銀行 3.2厘 3.23厘 4.75厘 5000元 可 毋需 匯立銀行 4.7厘 4.0厘 3.0厘 10元 可 毋需 滙豐銀行 ／ 4.6厘 4.7厘 1萬元 不可 要 恒生銀行 ／ 4.6厘 4.7厘 1萬元 不可 要 交銀香港 4.15厘 4.6厘 4.7厘 2萬元 可 毋需 Mox Bank 4.25厘 4.6厘 2.0厘 1元 低逾1厘 毋需 東亞銀行 3.85厘 4.25厘 4.5厘 1萬元 可 要 上海商業銀行 3.63厘 4.38厘 4.58厘 1000元 可 毋需 中銀香港 3.4厘 4.5厘 4.5厘 1萬元 不可 毋需 渣打銀行 3.4厘 4.5厘 4.5厘 1萬元 不可 毋需 工銀亞洲 3.8厘 4.2厘 4.4厘 5萬元 可 毋需

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1萬元起存5厘 現有資金4.95厘

信銀國際的低門檻最高息，3個月存期，1萬元新資金有5厘，現有資金4.95厘，不過這屬於CITICdiamond（資產值要400萬元）客戶的優惠，然而若是一般客戶，1萬元新資金也有4.9厘，現有資金4.85厘。

零元起存、現有資金4.85厘

花旗銀行的網上或手機銀行優惠，毋需新資金，3個月存期近日有4.85厘。不過，花旗的存息是人人不同，讀者宜自行查閱，有網民反映近日其1個月存期也有高達5厘。

虛擬銀行富融（Fusion Bank）也是零元起存，周末也加息，6個月存期有4.8厘，12個月存期4.7厘，同樣毋需新資金。

12個月4.8厘 毋需新資金

平安壹賬通的4.8厘遍布3個存期，分別是12個月、6個月及4個月，起存額僅100元，而且現有資金也可開立。

另一虛銀天星也加至4.8厘，同屬3個月存期，1000元可起存。

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3個月4.75厘僅5000元起存 可現有資金

大多數銀行目前均以3個月存期最高息，以瞄準年結資金。創興銀行的3個月存期，若是5000元起存，達4.75厘，現有資金可開立。

滙豐及恒生銀行近日加息，3個月存期都有4.7厘，1萬元可以起存，但留意需為新資金，而且滙豐的4.7厘需為高端理財客戶。

交銀香港的3個月存期，2萬元起存也有4.7厘，同樣是舊資金皆可。

星展銀行提供4個月4.7厘，5萬元起存，3個月也有4.6厘，但需為新資金。

想知更多定存攻略，留意︰高息定期存款邊間好？一個懶人包睇晒

本文最後更新日期︰2023年11月24日

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