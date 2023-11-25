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【港元定存】1萬元起存有5厘　零元起存4.85厘｜一般戶口毋需新資金

收息攻略 10:16 2023/11/25

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5萬元或以下起存額的港元定存，最新已加至高達5厘，零元起存也有4.85厘，低入場費的高息存款比比皆是。

我們常見的高息定存，其實往往要數十萬、甚至過百萬元才可以開立。3個月6.9厘更要借稅貸才可以做。定期存款需是富者愈富的遊戲，但並非人人一開始理財都有大筆本金，是否就不能享有高息優惠呢？

如果你手頭資金在5萬元或以下，原來也有高達5厘，零元起存也有4.85厘，低入場費的高息存款比比皆是。以下為你盤點各大銀行的低入場費之選，留意全部需在電子渠道、即網上或手機銀行才可開立。

各銀行低入場費的港元定存
（5萬元或以下）
註︰全部需在電子渠道開立
銀行12個月6個月3個月起存額現有資金理財戶口
信銀國際4.15厘4.5厘5.0厘1萬元低0.5厘
大眾銀行4.6厘4.7厘4.9厘1萬元低0.2厘毋需
花旗銀行4.48厘4.68厘4.85厘不設最低起存額毋需
平安壹賬通4.8厘4.8厘4.8厘
（4個月）		100元毋需
富融銀行4.7厘4.8厘4.6厘不設最低起存額毋需
天星銀行4.05厘4.5厘4.8厘1000元毋需
星展銀行4.35厘4.75厘4.6厘5萬元低0.1厘毋需
創興銀行3.2厘3.23厘4.75厘5000元毋需
匯立銀行4.7厘4.0厘3.0厘10元毋需
滙豐銀行4.6厘4.7厘1萬元不可
恒生銀行4.6厘4.7厘1萬元不可
交銀香港4.15厘4.6厘4.7厘2萬元毋需
Mox Bank4.25厘4.6厘2.0厘1元低逾1厘毋需
東亞銀行3.85厘4.25厘4.5厘1萬元
上海商業銀行3.63厘4.38厘4.58厘1000元毋需
中銀香港3.4厘4.5厘4.5厘1萬元不可毋需
渣打銀行3.4厘4.5厘4.5厘1萬元不可毋需
工銀亞洲3.8厘4.2厘4.4厘5萬元毋需

【定期存款】一開立便派息 輕鬆套現10萬元 注意3個魔鬼細節

1萬元起存5厘　現有資金4.95厘

信銀國際的低門檻最高息，3個月存期，1萬元新資金有5厘，現有資金4.95厘，不過這屬於CITICdiamond（資產值要400萬元）客戶的優惠，然而若是一般客戶，1萬元新資金也有4.9厘，現有資金4.85厘。

零元起存、現有資金4.85厘

花旗銀行的網上或手機銀行優惠，毋需新資金，3個月存期近日有4.85厘。不過，花旗的存息是人人不同，讀者宜自行查閱，有網民反映近日其1個月存期也有高達5厘。

虛擬銀行富融（Fusion Bank）也是零元起存，周末也加息，6個月存期有4.8厘，12個月存期4.7厘，同樣毋需新資金。

12個月4.8厘　毋需新資金

平安壹賬通的4.8厘遍布3個存期，分別是12個月、6個月及4個月，起存額僅100元，而且現有資金也可開立。

另一虛銀天星也加至4.8厘，同屬3個月存期，1000元可起存。

低成本套利大法 毋懼稅季 來回賺逾5萬元！

3個月4.75厘僅5000元起存　可現有資金

大多數銀行目前均以3個月存期最高息，以瞄準年結資金。創興銀行的3個月存期，若是5000元起存，達4.75厘，現有資金可開立。

滙豐及恒生銀行近日加息，3個月存期都有4.7厘，1萬元可以起存，但留意需為新資金，而且滙豐的4.7厘需為高端理財客戶。

交銀香港的3個月存期，2萬元起存也有4.7厘，同樣是舊資金皆可。

星展銀行提供4個月4.7厘，5萬元起存，3個月也有4.6厘，但需為新資金。

想知更多定存攻略，留意︰高息定期存款邊間好？一個懶人包睇晒

本文最後更新日期︰2023年11月24日

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