【定期存款】1萬元起存4.5厘　純粹做定存、無任務不開新戶｜低門檻高息一文看清

▲ 定期存款需是富者愈富的遊戲，但並非人人一開始理財都有大筆本金。如果你手頭資金在5萬元或以下，原來也有高達4.5厘年利率，零元起存也有4.4厘。

最近港元定期存款有許多搶眼球的推廣，1個月高達20厘？3個月都有6.4厘咁高息？在減息預期之下，你不禁會質疑自己是否眼花看錯。其實這都是真實推廣，但你要做足任務才能享有這麼高的年利率。

20厘要做任務 6.4厘要借稅貸才有

例如，想要眾安銀行的20厘？要先存100萬元活期存款；大新銀行3個月6.4厘，原來要先借稅貸才可開立；花旗的5.2厘，工銀亞洲的5厘，都屬全新客戶優惠。其他高息定存呢？往往要數十萬、甚至過百萬元才可以開立。

定期存款需是富者愈富的遊戲，但並非人人一開始理財都有大筆本金。如果你手頭資金在5萬元或以下，原來也有高達4.5厘，零元起存也有4.4厘。

以下為你盤點各大銀行的低入場費之選，無任何任務、毋需全新戶口，但留意全部需在電子渠道、即網上或手機銀行才可開立。

低入場費的港元定存

（5萬元本金或以下）

註︰全部需在電子渠道開立 銀行 12個月 6個月 3個月 起存額 現有資金 理財戶口 大眾銀行 4.1厘 4.3厘 4.5厘 1萬元 低0.2厘 毋需 平安壹賬通 3.8厘 3.8厘 4.4厘 100元 可 毋需 富融銀行 3.5厘 4.1厘 4.4厘 不設最低起存額 可 毋需 匯立銀行 3.8厘 4.3厘

（7個月） 3.8厘 10元 可 毋需 中銀香港 3.4厘 4.2厘 4.3厘 1萬元 不可 毋需 交銀香港 3.75厘 4.25厘 4.2厘 2萬元 可 毋需 星展銀行 3.85厘 4.2厘 4.15厘 5萬元 低0.05厘 毋需 天星銀行 3.8厘 4.1厘 4.2厘 1000元 可 毋需 工銀亞洲 3.7厘 4.0厘 4.2厘 5萬元 可 毋需 恒生銀行 ／ 3.9厘 4.2厘 1萬元 不可 要 信銀國際 3.9厘 4.15厘 4.1厘 1萬元 低0.05厘 毋需 招商永隆 3.8厘 3.8厘 4.05厘 1萬元 可 毋需 東亞銀行 3.6厘 3.9厘 4.05厘 1萬元 可 要 上海商業銀行 3.68厘 3.88厘 4.03厘 1000元 可 毋需 渣打銀行 3.4厘 3.9厘 4.0厘 1萬元 不可 毋需 滙豐銀行 ／ 3.9厘 4.0厘 1萬元 不可 要 Mox Bank 3.2厘 4.0厘 2.0厘 1元 低1厘 毋需 創興銀行 2.7厘 3.1厘 3.95厘 5000元 可 毋需 花旗銀行 3.24厘 3.57厘 3.68厘 不設最低起存額 可 毋需

1萬元起存4.5厘 現有資金4.4厘

大眾銀行的低門檻最高息，10萬以下的起存額，3個月存期有4.3厘，若是手機銀行新資金，1萬元起有4.5厘，是目前低起存額當中最高息的。

利息環境不確定性高，銀行的高息優惠集中在較短的3個月存期，例如中銀香港，目前擁有4大銀行之中最高的4.3厘，便是屬3個月存期，不過也是新資金優惠。其他發鈔行如滙豐及渣打，3個月存期暫時險守4厘。

較大型的東亞、星展、工銀亞洲等，低門檻起存反而較中銀香港低，但3個月存期仍守住4厘或以上。

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零元起存、現有資金4.4厘

以上大多都需為新資金，但現有資金也不差，即使低至零元起存也有4.4厘。

虛擬銀行近期息口比較高，目前最高是富融銀行（Fusion Bank）起存門檻最低，基本上是零元起存，3個月存期則有4.4厘。

平安壹賬通銀行（PAOB）也有4.4厘，3個月及4個月存期都可，起存額僅100元。

匯立銀行（WeLab Bank）則着眼於較長存期，新推7個月4.3厘，屬市場罕見的7個月存期，10元起存。其9個月存期也有4厘。

以上虛銀的優惠全部低起存額，且毋需新資金。

較長存期也有4厘

大多數銀行目前均以3個月存期最高息，以瞄準季結資金。但個別銀行亦有6個月或12個月高息優惠，除了上述的匯立銀行外，大眾銀行及交銀香港的6個月存期最高，低起存額分別有4.3厘及4.25厘。中銀香港也有4厘。

至於12個月長息，目前大多在4厘以下，即使是高起存額也鮮有4厘選擇。而大眾銀行最高，1萬元手機銀行新資金有4.1厘，但若是現有資金，也要降至3.9厘了。

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本文最後更新日期︰2024年1月26日

責任編輯︰廖毅然

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