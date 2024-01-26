  • 18°C
香港時間 : 2024126日 (週五) 16:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【定期存款】1萬元起存4.5厘　純粹做定存、無任務不開新戶｜低門檻高息一文看清

收息攻略 14:10 2024/01/26

分享：

分享：

定期存款需是富者愈富的遊戲，但並非人人一開始理財都有大筆本金。如果你手頭資金在5萬元或以下，原來也有高達4.5厘年利率，零元起存也有4.4厘。

最近港元定期存款有許多搶眼球的推廣，1個月高達20厘？3個月都有6.4厘咁高息？在減息預期之下，你不禁會質疑自己是否眼花看錯。其實這都是真實推廣，但你要做足任務才能享有這麼高的年利率。

20厘要做任務　6.4厘要借稅貸才有

例如，想要眾安銀行的20厘？要先存100萬元活期存款；大新銀行3個月6.4厘，原來要先借稅貸才可開立；花旗的5.2厘，工銀亞洲的5厘，都屬全新客戶優惠。其他高息定存呢？往往要數十萬、甚至過百萬元才可以開立。

定期存款需是富者愈富的遊戲，但並非人人一開始理財都有大筆本金。如果你手頭資金在5萬元或以下，原來也有高達4.5厘，零元起存也有4.4厘。

以下為你盤點各大銀行的低入場費之選，無任何任務、毋需全新戶口，但留意全部需在電子渠道、即網上或手機銀行才可開立。

低入場費的港元定存
（5萬元本金或以下）
註︰全部需在電子渠道開立
銀行12個月6個月3個月起存額現有資金理財戶口
大眾銀行4.1厘4.3厘4.5厘1萬元低0.2厘毋需
平安壹賬通3.8厘3.8厘4.4厘100元毋需
富融銀行3.5厘4.1厘4.4厘不設最低起存額毋需
匯立銀行3.8厘4.3厘
（7個月）		3.8厘10元毋需
中銀香港3.4厘4.2厘4.3厘1萬元不可毋需
交銀香港3.75厘4.25厘4.2厘2萬元毋需
星展銀行3.85厘4.2厘4.15厘5萬元低0.05厘毋需
天星銀行3.8厘4.1厘4.2厘1000元毋需
工銀亞洲3.7厘4.0厘4.2厘5萬元毋需
恒生銀行3.9厘4.2厘1萬元不可
信銀國際3.9厘4.15厘4.1厘1萬元低0.05厘毋需
招商永隆3.8厘3.8厘4.05厘1萬元毋需
東亞銀行3.6厘3.9厘4.05厘1萬元
上海商業銀行3.68厘3.88厘4.03厘1000元毋需
渣打銀行3.4厘3.9厘4.0厘1萬元不可毋需
滙豐銀行3.9厘4.0厘1萬元不可
Mox Bank3.2厘4.0厘2.0厘1元低1厘毋需
創興銀行2.7厘3.1厘3.95厘5000元毋需
花旗銀行3.24厘3.57厘3.68厘不設最低起存額毋需

1萬元起存4.5厘　現有資金4.4厘

大眾銀行的低門檻最高息，10萬以下的起存額，3個月存期有4.3厘，若是手機銀行新資金，1萬元起有4.5厘，是目前低起存額當中最高息的。

利息環境不確定性高，銀行的高息優惠集中在較短的3個月存期，例如中銀香港，目前擁有4大銀行之中最高的4.3厘，便是屬3個月存期，不過也是新資金優惠。其他發鈔行如滙豐及渣打，3個月存期暫時險守4厘。

較大型的東亞、星展、工銀亞洲等，低門檻起存反而較中銀香港低，但3個月存期仍守住4厘或以上。

港元定存｜盤點4.5厘高息 加碼Tips新年前賺10厘快錢

零元起存、現有資金4.4厘

以上大多都需為新資金，但現有資金也不差，即使低至零元起存也有4.4厘。

虛擬銀行近期息口比較高，目前最高是富融銀行（Fusion Bank）起存門檻最低，基本上是零元起存，3個月存期則有4.4厘。

平安壹賬通銀行（PAOB）也有4.4厘，3個月及4個月存期都可，起存額僅100元。

匯立銀行（WeLab Bank）則着眼於較長存期，新推7個月4.3厘，屬市場罕見的7個月存期，10元起存。其9個月存期也有4厘。

以上虛銀的優惠全部低起存額，且毋需新資金。

較長存期也有4厘

大多數銀行目前均以3個月存期最高息，以瞄準季結資金。但個別銀行亦有6個月或12個月高息優惠，除了上述的匯立銀行外，大眾銀行及交銀香港的6個月存期最高，低起存額分別有4.3厘及4.25厘。中銀香港也有4厘。

至於12個月長息，目前大多在4厘以下，即使是高起存額也鮮有4厘選擇。而大眾銀行最高，1萬元手機銀行新資金有4.1厘，但若是現有資金，也要降至3.9厘了。

想知更多定存攻略，留意︰高息定期存款邊間好？一個懶人包睇晒

本文最後更新日期︰2024年1月26日

責任編輯︰廖毅然

ET至高息
港元定存｜盤點4.5厘高息　加碼Tips新年前賺10厘快錢

更多高息定期存款︰

定期存款利率邊間好？現有資金退守4.4厘、新資金5.2厘（附不同存期最高息之選）

【定期存款2024】怕股市波動？收息萬元攻略！15款高息定存任揀

【定期存款】一定穩賺不賠？計錯兩條數　隨時蝕俾銀行

＝＝＝＝＝

想自己砌高息股組合，低風險兼月月有息收？立即免費下載《香港經濟日報》App取經

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 存款收息

最新專欄文章 更多

機管局債券｜2.1公布結果　中銀料每人獲派3手　將有退款優惠
今日
機管局債券｜2.1公布結果　中銀料每人獲派3手　將有退款優惠
【定期存款2024】怕股市波動？收息萬元攻略！15款高息定存任揀
今日
【定期存款2024】怕股市波動？收息萬元攻略！15款高息定存任揀
【定期存款】6個月最高4.5厘　16銀行仍有4厘以上
今日
【定期存款】6個月最高4.5厘　16銀行仍有4厘以上
定期存款利率邊間好？現有資金退守4.4厘、新資金5.2厘（附不同存期最高息之選）
今日
定期存款利率邊間好？現有資金退守4.4厘、新資金5.2厘（附不同存期最高息之選）
【定期存款】3個月6.4厘屬稅貸優惠　純定存也有5厘　現有客戶4.6厘
今日
【定期存款】3個月6.4厘屬稅貸優惠　純定存也有5厘　現有客戶4.6厘
渣打集團（02888） 恒生銀行（00011） 中銀香港（02388） 財富及資產管理 退休規劃產品 財富及退休規劃 收息產品 被動收入 儲蓄 儲蓄產品

下一篇文章

機管局債券｜2.1公布結果　中銀料每人獲派3手　將有退款優惠
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款