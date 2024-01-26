【定期存款】1萬元起存4.5厘　純粹做定存、無任務不開新戶｜低門檻高息一文看清

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最近港元定期存款有許多搶眼球的推廣，1個月高達20厘？3個月都有6.4厘咁高息？在減息預期之下，你不禁會質疑自己是否眼花看錯。其實這都是真實推廣，但你要做足任務才能享有這麼高的年利率。
20厘要做任務 6.4厘要借稅貸才有
例如，想要眾安銀行的20厘？要先存100萬元活期存款；大新銀行3個月6.4厘，原來要先借稅貸才可開立；花旗的5.2厘，工銀亞洲的5厘，都屬全新客戶優惠。其他高息定存呢？往往要數十萬、甚至過百萬元才可以開立。
定期存款需是富者愈富的遊戲，但並非人人一開始理財都有大筆本金。如果你手頭資金在5萬元或以下，原來也有高達4.5厘，零元起存也有4.4厘。
以下為你盤點各大銀行的低入場費之選，無任何任務、毋需全新戶口，但留意全部需在電子渠道、即網上或手機銀行才可開立。
|低入場費的港元定存
（5萬元本金或以下）
註︰全部需在電子渠道開立
|銀行
|12個月
|6個月
|3個月
|起存額
|現有資金
|理財戶口
|大眾銀行
|4.1厘
|4.3厘
|4.5厘
|1萬元
|低0.2厘
|毋需
|平安壹賬通
|3.8厘
|3.8厘
|4.4厘
|100元
|可
|毋需
|富融銀行
|3.5厘
|4.1厘
|4.4厘
|不設最低起存額
|可
|毋需
|匯立銀行
|3.8厘
|4.3厘
（7個月）
|3.8厘
|10元
|可
|毋需
|中銀香港
|3.4厘
|4.2厘
|4.3厘
|1萬元
|不可
|毋需
|交銀香港
|3.75厘
|4.25厘
|4.2厘
|2萬元
|可
|毋需
|星展銀行
|3.85厘
|4.2厘
|4.15厘
|5萬元
|低0.05厘
|毋需
|天星銀行
|3.8厘
|4.1厘
|4.2厘
|1000元
|可
|毋需
|工銀亞洲
|3.7厘
|4.0厘
|4.2厘
|5萬元
|可
|毋需
|恒生銀行
|／
|3.9厘
|4.2厘
|1萬元
|不可
|要
|信銀國際
|3.9厘
|4.15厘
|4.1厘
|1萬元
|低0.05厘
|毋需
|招商永隆
|3.8厘
|3.8厘
|4.05厘
|1萬元
|可
|毋需
|東亞銀行
|3.6厘
|3.9厘
|4.05厘
|1萬元
|可
|要
|上海商業銀行
|3.68厘
|3.88厘
|4.03厘
|1000元
|可
|毋需
|渣打銀行
|3.4厘
|3.9厘
|4.0厘
|1萬元
|不可
|毋需
|滙豐銀行
|／
|3.9厘
|4.0厘
|1萬元
|不可
|要
|Mox Bank
|3.2厘
|4.0厘
|2.0厘
|1元
|低1厘
|毋需
|創興銀行
|2.7厘
|3.1厘
|3.95厘
|5000元
|可
|毋需
|花旗銀行
|3.24厘
|3.57厘
|3.68厘
|不設最低起存額
|可
|毋需
1萬元起存4.5厘 現有資金4.4厘
大眾銀行的低門檻最高息，10萬以下的起存額，3個月存期有4.3厘，若是手機銀行新資金，1萬元起有4.5厘，是目前低起存額當中最高息的。
利息環境不確定性高，銀行的高息優惠集中在較短的3個月存期，例如中銀香港，目前擁有4大銀行之中最高的4.3厘，便是屬3個月存期，不過也是新資金優惠。其他發鈔行如滙豐及渣打，3個月存期暫時險守4厘。
較大型的東亞、星展、工銀亞洲等，低門檻起存反而較中銀香港低，但3個月存期仍守住4厘或以上。
零元起存、現有資金4.4厘
以上大多都需為新資金，但現有資金也不差，即使低至零元起存也有4.4厘。
虛擬銀行近期息口比較高，目前最高是富融銀行（Fusion Bank）起存門檻最低，基本上是零元起存，3個月存期則有4.4厘。
平安壹賬通銀行（PAOB）也有4.4厘，3個月及4個月存期都可，起存額僅100元。
匯立銀行（WeLab Bank）則着眼於較長存期，新推7個月4.3厘，屬市場罕見的7個月存期，10元起存。其9個月存期也有4厘。
以上虛銀的優惠全部低起存額，且毋需新資金。
較長存期也有4厘
大多數銀行目前均以3個月存期最高息，以瞄準季結資金。但個別銀行亦有6個月或12個月高息優惠，除了上述的匯立銀行外，大眾銀行及交銀香港的6個月存期最高，低起存額分別有4.3厘及4.25厘。中銀香港也有4厘。
至於12個月長息，目前大多在4厘以下，即使是高起存額也鮮有4厘選擇。而大眾銀行最高，1萬元手機銀行新資金有4.1厘，但若是現有資金，也要降至3.9厘了。
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本文最後更新日期︰2024年1月26日
責任編輯︰廖毅然
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欄名 : 存款收息