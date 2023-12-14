【定期存款】1萬元起存有5.1厘　現有資金5.05厘、零元起存4.6厘｜低門檻高息一文看清

▲ 5萬元或以下起存額的港元定存，最新已加至高達5.1厘，零元起存也有4.6厘，低入場費的高息存款比比皆是。

我們常見的高息定存，其實往往要數十萬、甚至過百萬元才可以開立。3個月6.9厘更要借稅貸才可以做。定期存款需是富者愈富的遊戲，但並非人人一開始理財都有大筆本金，是否就不能享有高息優惠呢？

如果你手頭資金在5萬元或以下，原來也有高達5厘，零元起存也有4.6厘，低入場費的高息存款比比皆是。以下為你盤點各大銀行的低入場費之選，留意全部需在電子渠道、即網上或手機銀行才可開立。

各銀行低入場費的港元定存

（5萬元或以下）

註︰全部需在電子渠道開立 銀行 12個月 6個月 3個月 起存額 現有資金 理財戶口 信銀國際 4.15厘 4.5厘 5.1厘 1萬元 低0.5厘 要 平安壹賬通 4.5厘 4.5厘 4.8厘（4個月） 100元 可 毋需 大眾銀行 4.3厘 4.6厘 4.8厘 1萬元 低0.2厘 毋需 交銀香港 4.15厘 4.65厘 4.8厘 2萬元 可 毋需 匯立銀行 4.7厘 4.0厘 3.0厘 10元 可 毋需 創興銀行 3.2厘 3.23厘 4.75厘 5000元 可 毋需 星展銀行 4.15厘 4.65厘 4.65厘 5萬元 低0.05厘 毋需 東亞銀行 3.85厘 4.35厘 4.6厘 1萬元 可 要 工銀亞洲 3.8厘 4.2厘 4.6厘 5萬元 可 毋需 富融銀行 3.5厘 4.1厘 4.6厘 不設最低起存額 可 毋需 上海商業銀行 3.63厘 4.38厘 4.58厘 1000元 可 毋需 花旗銀行 4.13厘 4.41厘 4.54厘 不設最低起存額 可 毋需 天星銀行 4.05厘 4.5厘 4.5厘 1000元 可 毋需 中銀香港 3.4厘 4.5厘 4.5厘 1萬元 不可 毋需 渣打銀行 3.4厘 4.5厘 4.5厘 1萬元 不可 毋需 滙豐銀行 ／ 4.4厘 4.5厘 1萬元 不可 要 恒生銀行 ／ 4.4厘 4.5厘 1萬元 不可 要 Mox Bank 4.25厘 4.6厘 2.0厘 1元 低逾1厘 毋需

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1萬元起存5.1厘 現有資金5.05厘

信銀國際的低門檻最高息，3個月存期，1萬元新資金有5.1厘，現有資金5.05厘，這屬於CITICdiamond（資產值要400萬元）客戶的優惠，然而若是一般客戶，1萬元新資金也有5厘，現有資金4.95厘。

零元起存、現有資金4.6厘

虛擬銀行富融（Fusion Bank）起存門檻最低，基本上是零元起存，不過該行最近減息，12個月存期減至4厘以下，6個月存期減至4.1厘，3個月存期則有4.6厘，同樣毋需新資金，屬零元起存之中最高息的。

12個月存期以匯立銀行最高，10元起存有4.7厘，同樣是新舊資金皆可。

平安壹賬通的12個月及6個月存期有4.5厘，4個月存期維持4.8厘不變，起存額僅100元，而且現有資金也可開立。

交銀香港最新加息後，一般客戶電子渠道的現有資金，2萬元起存，3個月4.8厘，6個月4.65厘。當中6個月存期，是低門檻之中最高息的，且毋需新資金。

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3個月4.75厘僅5000元起存 可現有資金

大多數銀行目前均以3個月存期最高息，以瞄準年結資金。創興銀行的3個月存期，若是5000元起存，達4.75厘，現有資金可開立。

滙豐及恒生銀行近日加息，3個月存期都有4.5厘，1萬元可以起存，但留意需為新資金，而且滙豐的4.5厘需為高端理財客戶。

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本文最後更新日期︰2023年12月14日

責任編輯︰廖毅然

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