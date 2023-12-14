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【定期存款】1萬元起存有5.1厘　現有資金5.05厘、零元起存4.6厘｜低門檻高息一文看清

收息攻略 14:35 2023/12/14

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5萬元或以下起存額的港元定存，最新已加至高達5.1厘，零元起存也有4.6厘，低入場費的高息存款比比皆是。

我們常見的高息定存，其實往往要數十萬、甚至過百萬元才可以開立。3個月6.9厘更要借稅貸才可以做。定期存款需是富者愈富的遊戲，但並非人人一開始理財都有大筆本金，是否就不能享有高息優惠呢？

如果你手頭資金在5萬元或以下，原來也有高達5厘，零元起存也有4.6厘，低入場費的高息存款比比皆是。以下為你盤點各大銀行的低入場費之選，留意全部需在電子渠道、即網上或手機銀行才可開立。

各銀行低入場費的港元定存
（5萬元或以下）
註︰全部需在電子渠道開立
銀行12個月6個月3個月起存額現有資金理財戶口
信銀國際4.15厘4.5厘5.1厘1萬元低0.5厘
平安壹賬通4.5厘4.5厘4.8厘（4個月）100元毋需
大眾銀行4.3厘4.6厘4.8厘1萬元低0.2厘毋需
交銀香港4.15厘4.65厘4.8厘2萬元毋需
匯立銀行4.7厘4.0厘3.0厘10元毋需
創興銀行3.2厘3.23厘4.75厘5000元毋需
星展銀行4.15厘4.65厘4.65厘5萬元低0.05厘毋需
東亞銀行3.85厘4.35厘4.6厘1萬元
工銀亞洲3.8厘4.2厘4.6厘5萬元毋需
富融銀行3.5厘4.1厘4.6厘不設最低起存額毋需
上海商業銀行3.63厘4.38厘4.58厘1000元毋需
花旗銀行4.13厘4.41厘4.54厘不設最低起存額毋需
天星銀行4.05厘4.5厘4.5厘1000元毋需
中銀香港3.4厘4.5厘4.5厘1萬元不可毋需
渣打銀行3.4厘4.5厘4.5厘1萬元不可毋需
滙豐銀行4.4厘4.5厘1萬元不可
恒生銀行4.4厘4.5厘1萬元不可
Mox Bank4.25厘4.6厘2.0厘1元低逾1厘毋需

5厘港元定存倒數！躺着賺$6,800 最好的聖誕禮物

1萬元起存5.1厘　現有資金5.05厘

信銀國際的低門檻最高息，3個月存期，1萬元新資金有5.1厘，現有資金5.05厘，這屬於CITICdiamond（資產值要400萬元）客戶的優惠，然而若是一般客戶，1萬元新資金也有5厘，現有資金4.95厘。

零元起存、現有資金4.6厘

虛擬銀行富融（Fusion Bank）起存門檻最低，基本上是零元起存，不過該行最近減息，12個月存期減至4厘以下，6個月存期減至4.1厘，3個月存期則有4.6厘，同樣毋需新資金，屬零元起存之中最高息的。

12個月存期以匯立銀行最高，10元起存有4.7厘，同樣是新舊資金皆可。

平安壹賬通的12個月及6個月存期有4.5厘，4個月存期維持4.8厘不變，起存額僅100元，而且現有資金也可開立。

交銀香港最新加息後，一般客戶電子渠道的現有資金，2萬元起存，3個月4.8厘，6個月4.65厘。當中6個月存期，是低門檻之中最高息的，且毋需新資金。

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3個月4.75厘僅5000元起存　可現有資金

大多數銀行目前均以3個月存期最高息，以瞄準年結資金。創興銀行的3個月存期，若是5000元起存，達4.75厘，現有資金可開立。

滙豐及恒生銀行近日加息，3個月存期都有4.5厘，1萬元可以起存，但留意需為新資金，而且滙豐的4.5厘需為高端理財客戶。

想知更多定存攻略，留意︰高息定期存款邊間好？一個懶人包睇晒

本文最後更新日期︰2023年12月14日

責任編輯︰廖毅然

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