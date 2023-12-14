【定期存款】1萬元起存有5.1厘　現有資金5.05厘、零元起存4.6厘｜低門檻高息一文看清

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【人民幣定期存款】12個月再現3厘水平 3個月3.1厘速賺$4000 短息16.88厘新高
我們常見的高息定存，其實往往要數十萬、甚至過百萬元才可以開立。3個月6.9厘更要借稅貸才可以做。定期存款需是富者愈富的遊戲，但並非人人一開始理財都有大筆本金，是否就不能享有高息優惠呢？
如果你手頭資金在5萬元或以下，原來也有高達5厘，零元起存也有4.6厘，低入場費的高息存款比比皆是。以下為你盤點各大銀行的低入場費之選，留意全部需在電子渠道、即網上或手機銀行才可開立。
|各銀行低入場費的港元定存
（5萬元或以下）
註︰全部需在電子渠道開立
|銀行
|12個月
|6個月
|3個月
|起存額
|現有資金
|理財戶口
|信銀國際
|4.15厘
|4.5厘
|5.1厘
|1萬元
|低0.5厘
|要
|平安壹賬通
|4.5厘
|4.5厘
|4.8厘（4個月）
|100元
|可
|毋需
|大眾銀行
|4.3厘
|4.6厘
|4.8厘
|1萬元
|低0.2厘
|毋需
|交銀香港
|4.15厘
|4.65厘
|4.8厘
|2萬元
|可
|毋需
|匯立銀行
|4.7厘
|4.0厘
|3.0厘
|10元
|可
|毋需
|創興銀行
|3.2厘
|3.23厘
|4.75厘
|5000元
|可
|毋需
|星展銀行
|4.15厘
|4.65厘
|4.65厘
|5萬元
|低0.05厘
|毋需
|東亞銀行
|3.85厘
|4.35厘
|4.6厘
|1萬元
|可
|要
|工銀亞洲
|3.8厘
|4.2厘
|4.6厘
|5萬元
|可
|毋需
|富融銀行
|3.5厘
|4.1厘
|4.6厘
|不設最低起存額
|可
|毋需
|上海商業銀行
|3.63厘
|4.38厘
|4.58厘
|1000元
|可
|毋需
|花旗銀行
|4.13厘
|4.41厘
|4.54厘
|不設最低起存額
|可
|毋需
|天星銀行
|4.05厘
|4.5厘
|4.5厘
|1000元
|可
|毋需
|中銀香港
|3.4厘
|4.5厘
|4.5厘
|1萬元
|不可
|毋需
|渣打銀行
|3.4厘
|4.5厘
|4.5厘
|1萬元
|不可
|毋需
|滙豐銀行
|／
|4.4厘
|4.5厘
|1萬元
|不可
|要
|恒生銀行
|／
|4.4厘
|4.5厘
|1萬元
|不可
|要
|Mox Bank
|4.25厘
|4.6厘
|2.0厘
|1元
|低逾1厘
|毋需
1萬元起存5.1厘 現有資金5.05厘
信銀國際的低門檻最高息，3個月存期，1萬元新資金有5.1厘，現有資金5.05厘，這屬於CITICdiamond（資產值要400萬元）客戶的優惠，然而若是一般客戶，1萬元新資金也有5厘，現有資金4.95厘。
零元起存、現有資金4.6厘
虛擬銀行富融（Fusion Bank）起存門檻最低，基本上是零元起存，不過該行最近減息，12個月存期減至4厘以下，6個月存期減至4.1厘，3個月存期則有4.6厘，同樣毋需新資金，屬零元起存之中最高息的。
12個月存期以匯立銀行最高，10元起存有4.7厘，同樣是新舊資金皆可。
平安壹賬通的12個月及6個月存期有4.5厘，4個月存期維持4.8厘不變，起存額僅100元，而且現有資金也可開立。
交銀香港最新加息後，一般客戶電子渠道的現有資金，2萬元起存，3個月4.8厘，6個月4.65厘。當中6個月存期，是低門檻之中最高息的，且毋需新資金。
3個月4.75厘僅5000元起存 可現有資金
大多數銀行目前均以3個月存期最高息，以瞄準年結資金。創興銀行的3個月存期，若是5000元起存，達4.75厘，現有資金可開立。
滙豐及恒生銀行近日加息，3個月存期都有4.5厘，1萬元可以起存，但留意需為新資金，而且滙豐的4.5厘需為高端理財客戶。
想知更多定存攻略，留意︰高息定期存款邊間好？一個懶人包睇晒
本文最後更新日期︰2023年12月14日
責任編輯︰廖毅然
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欄名 : 存款收息