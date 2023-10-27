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【股市危機已到】基金經理︰虛假牛市及人工智能騙倒市場　現在「為時已晚」

個人增值 12:12 2023/10/27

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有兩位曾多次警告市場會崩盤的投資者表示，股市崩潰已經來了。人們突然意識到他們被人工智慧和『牛市』的論述所欺騙，但現在為時已晚。

不只是港股低迷，美股巨頭也開始撐不下去，納指昨晚陷入調整區，有兩位曾多次警告市場會崩盤的投資者表示，股市崩潰已經來了。

他們是潮汐金融（Tidal Financial）的投資組合經理Michael Gayed以及莫特資本管理公司（Mott Capital Management）創辦人Michael Kramer。他們周三發表了一篇討論，談到「迫在眉睫的市場崩潰」。

「我們在國債中看到的情況應該會讓很多人感到緊張。我從來沒有見過這樣的情況，我自90年代中期以來一直在關注這個市場，但我沒見過這樣的情況。」Michael Kramer說。

要把5%資金留在貨幣市場

他說，考慮到美聯儲將利率提高了5厘，而每次預期加息時，市場都試圖領先於美聯儲，美國國債收益率如此之高是有道理的。當美聯儲開始「放慢加息速度」並暗示暫停加息時，市場也試圖重新猜測這一點。目前美國國債孳息率的飆升可能「已接近尾聲」，但可能還有一段路要走。他警告，標準普爾500指數「看起來尚未完全下跌」，不能排除跌至4,115點的可能性。周四，標指收報4,137點。

他認為投資人現在應該投資哪裡？Michael Kramer認為，加密貨幣的波動性太大，他堅持以貨幣市場帳戶作對沖工具，將5%左右資金留在那裡。「對我來說，這是對抗波動性的最佳對沖，為我提供流動性，讓我能夠在我選擇的情況下進出市場。」

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Michael Gayed亦在本周指出，多數股票表現不佳，與股市崩盤一致。美國國債經歷了令人不安的崩盤，顯示信貸事件和潛在的股市崩盤。他預測美國國債將出現空頭擠壓，而股市會崩盤。

虛假牛市讓人退出了流動性　現在為時已晚

儘管今年美股一度有好表現，但Michael Gayed多次強調，「這從來都不是新的牛市，而是歷史上最大的熊市反彈」，然而他說這觀點從來都不受歡迎。

他認為美國國債被拋售有可能演變成企業信貸事件，信用利差開始擴大，與傳統信用事件和股市崩盤中看到的情況一致，違約迫在眉睫。

「如果我是對的，人們突然意識到他們被人工智慧和『牛市』的論述所欺騙，虛假的牛市讓他們退出了流動性，現在為時已晚。」

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