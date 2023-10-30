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【加密市場一周】美制裁哈馬斯財源　包括加沙幣商

博客 08:00 2023/10/30

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美國制裁哈馬斯財源，包括一加沙幣商

上周，加密貨幣市場交易量上升至1004億美元。比特幣於周三報34,035美元，上升19.14%。以太幣一周上升13.6%，周三報1,787美元。

香港加强監管加密幣交易中介人

香港的金融監管機構延長了早前的指引，將現貨產品的銷售限制在專業投資者之間，允許中介機構向更廣泛的客戶提供服務。

這一監管變化是在對現貨比特幣交易所交易基金（ETF）的持續關注之際出現的。最近，摩根大通表示，美國可能會在幾個月內批准現貨比特幣ETF，而最終截止日期是2024年1月10日，這也是 Ark 21Shares 申請的最後截止日期。這也是在當局指責加密貨幣交易所 JPEX 沒有許可證運營，並逮捕人員，表示將公布許可證申請人的詳細信息之後出現的。

監管機構已經設定了一些條件以減輕風險。投資者必須通過一次性測試來證明他們的投資知識，並證明擁有足夠的淨資產。中介機構還需要向客戶提供風險披露聲明。香港在2023年6月實施了一個新的監管制度，接受加密貨幣交易平台許可證的申請，顯示了其成為虛擬資產中心的雄心。它在2023年8月授予了第一批許可證，允許交易所為零售客戶提供服務。這是在對加密貨幣長達18個月的敵對態度之後的一個大轉變。

美制裁哈馬斯財源 包括一加沙幣商

拜登政府宣布了對10名哈馬斯領袖和金融幫助者的新制裁，其中包括一名駐卡塔爾的行動人員，與伊朗有著密切聯繫。美國政府正在努力破壞哈馬斯這個被正式指定為恐怖組織的組織籌集資金和資助對以色列的襲擊。納斯拉拉被指控幫助轉移數百萬美元給哈馬斯的軍事部門，即伊茲·阿爾丁·阿爾·卡西姆旅的資金。總共有10名個人和實體，包括一家位於加薩地帶的比特幣交易公司，都受到了新的制裁。他解釋了政府的更廣泛方法，並請求私營部門協助監控哈馬斯的財務網絡。

以上介紹僅供參考，是否值得投資還請各位讀者自行判斷

信昇加密貨幣指數受整體加密貨幣市場消息及氣氛影響，周三報6,522點，一周上升16.5% ；信昇比特幣指數報8,193點，一周上升19.5%；信昇以太幣指數報15,336點，一周上升 14.2%; 信昇加密穩定幣報999.56點。信昇比特幣現價指數報33,923點，一周上升19.5%；信昇以太幣現價指數報1,785點，一周上升14.2%。

指數指數水平（點）(截至2023-10-25)一周變化
信昇加密貨幣指數6522+16.5% (+926)
信昇比特幣指數8193+19.5% (+1337)
信昇以太幣指數15336+14.2% (+1906)
信昇加密穩定幣指數999.56+0.00922% (+0.0922)
信昇比特幣現貨指數33923+19.5% (+5537)
信昇以太幣現貨指數1785+14.2% (+222)

*截至2023年8月30日，三隻指數均採用相同的起始日及基準水平（2018年12月3日為1000點）。

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撰文 : 陳雅芳 得利通（數字科技研究）研究員

欄名 : 得利數字

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