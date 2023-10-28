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金錢能買到幸福嗎？經濟學家： 年入60萬元已達「幸福感飽和點」

個人增值 09:00 2023/10/28

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金錢能買到幸福嗎？經濟學家： 年入60萬元已達幸福感飽和點

用金錢可以買到幸福嗎？想更快樂，是否必須賺更多錢？經濟學家認爲，錢確實能買幸福，但愈有錢愈難買，收入達到某一水平後，幸福感可能達到飽和點，再也不會增加。

愈富有愈難買幸福

斯德哥爾摩大學哲學教授Erik Angner在《選擇經濟學：如何做對決策，讓人生更富足、幸福、美好》中稱，金錢是可以買到幸福。如果某人從一貧如洗突然變得腰纏萬貫，幸福感會上升，且很可能大幅上升。Angner引述幸福經濟學之父R.Easterlin指：「平均而言，收入最高者比收入最低者過得更幸福。」大多數經濟學家認爲，如果你一開始就很窮，或至少尚未很有錢，那麼用錢確實能買到幸福。

不過，花1美元能買到的幸福感，會在你變富後愈來愈低。如果你一貧如洗，每天得到1美元可能攸關生死。如果你是常常擔心入不敷出的窮人，些微的資金能讓你付清一些帳單、減輕債務，提升幸福感。但若你很有錢，這只不過是個可以被四捨五入的零頭，對你的影響微乎其微。

年入60萬元已達幸福感飽和點

至於幸福是否有極限，經濟學家各持不同意見。一些學者認爲，一旦收入達到一個「飽和點」（satiation point），幸福感就不再會增加。例如據諾貝爾經濟學獎得主Daniel Kahneman和Angus Deaton估算，美國的飽和點約為年收入7.5萬美元（約58.66萬港元），略高於美國家庭的平均收入。

但Betsey Stevenson等學者認爲幸福沒有極限：儘管1美元可以買到的幸福感更少了，但不管你多富有，金錢仍能繼續買幸福。

用「機會成本法」獲得幸福

Erik Angner表示，雖然金錢可以買到幸福，但獲得幸福的方式並不只是賺更多錢，而是要看為了多賺那些錢，你必須犧牲什麼，即付出「機會成本」（opportunity cost）。某樣東西的機會成本，就是在你選擇那樣東西時，所放棄的最好事物。例如，你去看某部電影，就不能在那段時間、用那筆錢去看其他電影或做其他事。看那部電影的機會成本，指的是其他選擇中最好的那個選項。

你可能需要更努力工作、加班或跳槽，才能升職加薪。無論選擇什麼，勢必會放棄一些東西。如果加班，那你陪伴家人、睡眠、休閒的時間就會變少，而這些都是能提高幸福感的活動。加班賺多一點錢所提高的幸福感，和減少家庭活動、睡眠、休閒所失去的幸福感，將兩者進行比較，你才能知道這麽做是否值得。只有在前者高於後者時，加班才是理性的選擇。

正面情緒多過負面 幸福才能「盈利」

據Kevin Brown的暢銷書《幸福，不悔的快樂》，哈佛最熱門選修課「關於幸福的課程」授課教師Tal Ben-Shahar指出：人生像商業一樣，也有盈利和虧損。看待人生時，可以將負面情緒當作支出，將正面情緒當作收入。當正面情緒多於負面情緒時，人們在幸福方面就能盈利了。

結合快樂與意義

他認爲，幸福應是快樂與意義的結合。一個幸福的人，必須有一個能帶來快樂和意義的明確目標，然後努力地去追求。Shahar還送給學生10個實現幸福的貼士：遵從內心的熱情、多和朋友們在一起、學會失敗、全然接受自己、簡化生活、有規律地鍛煉、睡眠、慷慨、勇敢、表達感激。

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