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休息方法有7種　你不會全擁有｜學懂去除疲勞　做有準備的人

個人增值 11:30 2023/10/27

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若然你每天早上一睜開眼，仍然覺得很累，可能是你沒認清7種疲勞形式及相應的7種休息方法。

2023年還剩下最後兩個月，或許你已經覺得很累了，明明睡了8小時，睡醒後仍覺疲倦？看着每日的港股市況，心很累；收到了稅單差餉單，錢包很累；電話總是彈出各種的訊息，大腦很累，各種的疲勞無日無之的侵襲我們。

若然你每天早上一睜開眼，仍然覺得很累，可能是你沒認清7種疲勞形式及相應的7種休息方法，大部分人可能只有一至兩種休息方法。讓我們重溫醫學博士Saundra Dalton-Smith的7種休息方法，學懂如何做個有準備的人。

長期倦怠的文化影響至深

Saundra Dalton-Smith認為，我們只要有睡覺，便以為自己有足夠休息，實際上是錯過了逼切需要的其他類型休息，結果是形成了一種高產出但長期疲勞的個人文化。我們正遭受休息不足的困擾，因為我們不了解休息的真正力量。

她認為，休息應該等於生活中七個關鍵領域的恢復︰

1. 身體上的休息

身體休息是最基本的，但身體休息其實也有分主動被動，每晚的睡眠或日間的小睡，只屬於被動的身體休息。而做一些有助身體恢復的活動，是主動的身體休息，這方面包括瑜珈、按摩或一些伸展運動，有助改善血液循環及身體的靈活性。

2. 精神上的休息

精神休息和身體休息一樣容易理解，有些人身體很疲勞了，躺下來後大腦卻運轉不停，即使有睡着，夢還是很多，隔天醒來感覺就像沒睡一樣，這便是精神休息不足。

我們應該每天都安排時間去做主動的身體休息，精神上同時要安靜下來，不要思考煩惱事情，讓大腦放慢速度。

3. 感覺上的休息

每天要戴着耳機聽歌才能睡着，早上一醒來就拿起電話看訊息，日間身處周圍都是噪音的辦公室，晚上在家也是煲劇、打機，你是這樣的人嗎？

若是這樣，你的感官會感到不知所措，因為它們一直沒有得到休息。

一些簡單事情可以令你得到感覺上的休息，簡單如中午飯後閉眼幾分鐘、每日選擇一段時間關閉所有電子產品，消除過度刺激的世界對感官所造成的損害。

4. 創造性的休息

日復一日的工作，無論有多挑戰性，聰明如你或已能掌握不同事物的規律，並以持之有效的方式去應對，但或許正因如此，你的腦袋變得機械化，他日面對嶄新的、突如其來的難題，一旦無法用現行方式去應對，大腦就好像梗塞了，想不通對策。

你需要的是創造性的休息，讓自己欣賞戶外美景，例如公園、草地、河流、海岸，都能為你提供創造性的休息，重新喚醒你內心的各種想法。

除了欣賞大自然，你可以透過享受藝術、逛博物館、看書、佈置自己的工作空間，總而言之，是各種能激發你內心的熱情與創意的事物。

5. 情緒上的休息

有這樣的一種人 ─ 每個人都認為他是最好的朋友，這種人是值得依賴的，如果你找他尋求幫助，他們會寧願給你不情願的「是」，也不會給你誠實的「不」。

這種人需要的是情緒上的休息。他們需要減少取悅他人的行為，他們需要有時間和空間去自由表達自己的感受。當被問到「你今天好嗎」的時候，他們需要真誠地回答︰「我不好。」

6. 社交上的休息

社交上的休息與情緒上的休息相關，如果你需要讓自己的情感去休息，那麼請必需體驗更多的社交休息。有時候一些人際關係可以令你恢復活力，但某些人際關係卻只會讓你疲憊不堪。我們沒必要、也不能夠取悅所有人，請專注於你最關心的、能助你變得更好的人際關係，讓自己的社交有充分的休息。

7. 心靈上的休息

這是連結你的身體和精神的能力，透過充分的心靈休息，人類才能感受到深刻的歸屬感、愛的感覺、接受和目的感。要獲得這一點，請從事一些偉大的事情，並在日常生活中多祈禱、冥想或更多參與社區活動。

無論做任何事，包括理財，你也需要以上7種休息的方式，讓自己的頭腦與身心都保持清醒，才能在不同事情上做最有準備的人、作出最適當的決策。

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