若無首選支付方式　66%港人會放棄消費　欺詐頻繁　55%認為網購不吸引

▲ 支付平台Adyen的調查顯示，若然無法使用首選的支付方式，無論在線上或線下，有66%香港的消費者會放棄該次交易。

年底的節日旺季將至，零售商有什麼策略去迎接巨大的季節性消費需求？支付平台Adyen發表最新的白皮書顯示，準備好支付設備對零售商而言相當重要，因為這能直接提升顧客的忠誠度。白皮書引述數據指，若然無法使用首選的支付方式，無論在線上或線下，有66%香港的消費者會放棄該次交易。

Adyen指出，節日旺季的消費將帶來可觀的收入，而作為零售商，固然不希望顧客的購物旅程中，尤其是在結帳這最後階段出現任何問題。事實上，根據《Adyen香港零售報告2023》，香港的消費者表示，若然無法使用首選的支付方式，無論在線上或線下，他們將放棄該次交易（66%）。

另外，若然品牌的忠誠計劃能夠直接連接到他們的支付卡，67%受訪者更有可能在該品牌購物。換句話說，對於零售商來說，改進線上和實體店的結帳流程對於提高轉化率和確保客戶在節日季節之外保持客戶忠誠度至關重要。

結帳更流暢 有助保持客戶忠誠度

零售商希望保持回頭客的忠誠度，但也希望吸引新客戶在節日旺季過後回購。然而，本地消費者並不完全滿意他們現有參與的忠誠計劃。77%的消費者認為品牌需要改進如何回報消費者的購物行為，55%的消費者表示品牌的忠誠計劃很少提供他們實際需要或使用的東西。消費者的期望與零售商所提供的服務之間存在差距，根源問題在於欠缺設計個人化購物體驗所需的數據。對於零售商來說，策略性地利用支付數據制定促銷活動、服務和體驗實為關鍵。

欺詐風險高 逾半港人認為網購不吸引

雖然旺季購物能大幅推動銷量，但往往亦會導致相應的支付詐騙明顯增加，從而提高企業的營運成本。事實上，接近70%的零售商曾因欺詐和退款而面臨重大成本增加。這種風險也是消費者的擔憂，因為超過一半（55%）的本地消費者認為由於涉及欺詐風險，網購變得較不吸引。特別是在旺季，當顧客均進行較高金額的消費交易時，要區分欺詐者和真正的顧客可能變得很困難，或導致真正的顧客被封鎖。而透過利用適當的技術並建立有效的風險策略，零售商能夠保護自己和客戶免受各種欺詐類型的侵害。

Adyen認為，隨著線上和線下購物之間的界限幾乎消失，對零售商來說，讓實體店和網上購物成為統一的體驗尤其重要，特別是在銷售旺季，當客戶的耐心尤為有限。同樣重要的是，零售商應該充分利用節日銷售機會，鼓勵消費者在旺季之後成為忠誠的客戶。

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