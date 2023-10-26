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未來太遙遠　新世代流行「軟儲蓄」︰寧滿足當下　不犧牲生活質素

退休規劃 20:30 2023/10/26

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Z世代年輕人正流行「軟儲蓄」趨勢，即把更多錢用在當下、更少為將來儲錢。

大多數人的目標可能是努力工作存錢、早日退休，但最新研究發現，年輕人之中正流行「軟儲蓄」趨勢，即把更多錢用在當下、更少為將來儲錢。

「軟儲蓄」︰滿足當下　不只為未來儲蓄

美國金融軟件公司Intuit的繁榮指數研究顯示，將體驗置於金錢之上的Z世代（生於1997年至2010年代初的人），正在引領這股「軟儲蓄」浪潮。儘管Z世代有興趣去探索學習儲蓄和投資，但方式比幾十年前的人要「軟」得多，其理財目的是爲了當下的個人成長和心理健康。他們寧願讓現在的自己感到更滿足，也不願為未知的未來儲蓄。

對Z世代來說，遙遠的未來風險太大。73%的Z世代表示，當前的經濟狀況讓他們在制定長期目標時猶豫不決，各世代均值則是63%。Z世代並不尋求提早退休，而且可能根本不打算退休。66%的Z世代表示，他們不確定自己是否有足夠的錢來退休，而各世代平均比例為58%。

軟儲蓄 VS 硬儲蓄

理財資訊網站Moneytalkgo.com指，優先考慮個人和心理健康的「軟儲蓄」，主旨是活在當下，盡量減少日常壓力，而不是無止盡地擔心未來。相比之下，財務獨立、提早退休（FIRE）運動是「硬儲蓄」的一個例子。FIRE强調極端的財務犧牲，為儘早停止工作的目標而從事副業、節衣縮食、專注加强投資組合，但同時可能付出犧牲生活品質的代價。

73%想生活質量更高 而非多存錢

研究指出，軟儲蓄是軟生活（低壓力的舒適生活方式）對財務的回應，生活品質對Z世代來說至關重要，甚至比財務或身體健康更重要。Z世代成功的主要動力中，工作與生活的平衡、追求愛好的能力、回饋他人的能力、浪漫關係分列第1~4位，財務健康、身體健康只排到第10、11。

Z世代希望金錢為他們服務，而不是相反。73%的Z世代表示，他們寧願擁有更好的生活質量，而不願在銀行存更多錢。三分之二的Z世代表示，當財務作為支持其他生活興趣的一種方式時，他們才對它感興趣。

僅52%感退休儲蓄對財務安全重要

Intuit指，Z世代的目標與前幾代人截然不同，對於成功發達的含義也有不同看法。與其他世代相比，Z世代沒那麽重視為退休儲蓄的能力。只有52%的Z世代認爲，「能為退休儲蓄」對財務安全很有必要，而千禧一代（生於1981~1996年的人）、X世代（生於1965~1980年的人）、嬰兒潮世代（生於1946~1964年的人）分別有58%、62%、 57%持此看法。

對「能為愛好花錢」更感興趣

年輕世代對「有錢去做熱愛的事情或愛好」等優先事項更感興趣。40%的Z世代和47%的千禧世代認爲，「能追求熱愛或愛好」是財務安全感之必需，而X世代和嬰兒潮世代的這一比例分別只有32%和20%。還有37%的Z世代和45%的千禧世代認爲，要感到財務安全，需具備「購買非必需品」的能力，X世代和嬰兒潮世代的這一比例分別為31%和25%。

重視身心健康、個人成長

Z世代認爲，日常生活中最重要的三件事是心理健康（56%）、持續的個人成長（48%）、身體健康（46%），其中對「持續的個人成長」的重視程度超過其他世代。

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