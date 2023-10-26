【電動車放緩】混能車更搶手　豐田董事長：人們認清事實　EV非減排「唯一答案」

▲ 全球電動車銷量增長放緩！豐田董事長表示，人們終於認清事實，就是EV非減排唯一答案。圖為豐田在東京日本移動展上展示的純電動 FT-Se 概念車。

美國近期面臨電動車滯銷，愈來愈多車主轉投混合動力汽車懷抱。《華爾街日報》（WSJ）引用市場研究公司Canalys數據指出，2023年上半年全球電動車銷量增長49%，較去年的63%增幅大為放緩。55%電動車都在中國銷售，但外國車廠的市場份額漸被中國本土製造商搶佔。有美國經銷商表示，首波願意試駕電動車的買家已經遠去，後來者則有見價格高昂和續航力有限而卻步。豐田（Toyota）董事長豐田章男長期認為汽車行業不應「瞓身」押注電動車，他最新表示，行內人已開始意識到電動車並非減少碳排放的「唯一答案」。

有很多方法實現「碳中和」

豐田章男身兼日本汽車工業協會（JAMA）會長職務，一直主張業界繼續投資混動汽車和電動車以外的其他選項，以對沖對電動車的押注。對於電動車需求回落，他在日本移動展（前稱東京車展）向WSJ等傳媒形容，碳中和是一座需要攀越的山峰，但有很多方法能夠實現這目標。

豐田章男明顯認為，民眾仍未準備好全面走向電動車。「我會繼續說出我所看到的現實。」

純電動車大量庫存 混能車更搶手

豐田北美銷售主管近日表示，混能車市場「異常火爆」，正在努力提升產能迎合需求。上月，豐田普銳斯（Toyota Prius）混能車的庫存僅支撐約一周，而其純電動車SUV bZ4X的庫存則有兩個多月。豐田香港代理早前宣佈，接受預訂日製bZ4X，在「一換一」計劃下的意向優惠價約40萬港元內，買家只須先付20,000港元訂金便可預留名額。據悉首批可於明年首季內到港交付。

外媒：電動車行業面臨減價戰等「4大硬傷」

WSJ指出，需要經常充電的電動車近期面臨高成本、資源緊絀和充電基礎設施不足等三大挑戰，而日本汽車製造商尤其是豐田，比西方同業更敢於直接討論這些硬傷。 高利率環境下，買家承擔能力日低，純電動車儘管不斷打折，車行的庫存仍愈積愈多。對西方或日本車廠來講，另一個盈利方面的硬傷是全球最大市場中國本土的製造商掀起的減價戰。

相關文章︰【神話破滅】約一半電動車車主或重回燃油車懷抱 三大原因不再鍾情EV

傳統車廠跟電動車「太貼」 紛紛「斬纜」

通用（GM）和本田（Honda）日前宣佈放棄一年半前建立的合作關係。兩間車廠原本計劃開發一系列配備GM專利Ultium電池的低價電動車，以長遠地節省成本。GM同時放棄2024年中期生產40萬輛電動車的目標，因為電動車市場的不確定性日增。該廠也推遲密西根州一間電動農夫車工廠的投產。另一老字號福特（Ford）據報亦考慮削減其電動F-150 Lightning農夫車的廠房生產班次。

日車廠堅持混動車 終遇「收成期」

日本車廠一向對電動車有所保留，豐田在此領域也起步甚遲，該廠和其他日系製造商一直「兩手準備」，依靠混動汽車作為過渡技術，並研究特斯拉（Tesla）和比亞迪（BYD）等電動車先驅的營運情況。

日廠這種審慎，體現在日本移動展的一幕「奇觀」：比亞迪、平治（Mercedes-Benz）和寶馬（BMW）等外國車廠都展出消費者即可購買的電動車型。但日廠展示的一系列概念電動車，不少要到本世紀後半葉才面世，較早的則有：豐田擬於未來數年推出的電動農夫車、電動Land Cruiser以及預定2026年上市的兩款概念EV；本田與Sony共同開發的Afeela EV原型車，其量產版本亦預定2026年發售。

相關文章：

【網絡熱話】月入3萬養車好奢侈？同你計下每月洗幾多 網民︰坐的士好過啦

汽車全保、三保比較 想極端天氣都有得賠？可買全保但貴3倍

黑雨汽車損壞 已有的士獲賠償 保聯劉佩玲︰打風揸車有得保 「不要再推卸說無保險」

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App