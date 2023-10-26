「鱷王」達里奧︰一個關鍵揭開別人動機　學會高層次思考　掌握大局

▲ 「鱷王」達里奧認為，人人某程度上都是「推銷員」，各有各的偏見與目的。懂得設身處地明白他們行事的動機，便能掌握世情大局。

世界最大對沖基金橋水基金（Bridgewater Associates）創辦人、現年74歲的「鱷王」達里奧（Ray Dalio）早前辭去橋水聯席投資總監的職務後，繼續以導師的身份留在公司，也活躍於社交網絡，踴躍評論政經大事，仍不時發表「心靈雞湯」。最近達里奧於Threads發帖表示，幾乎每個人的一言一行都有不可告人的動機，只要把它揭開，將有助掌握世情大局，對你的生活有利。

人人都是「推銷員」 各有各的偏見與目的

而要弄清楚他人動機，他指出只需問一個簡單問題：「當你聽到某人描述正在發生的事情時，問問自己：他們的偏見和目的為何？」

達里奧直言，這個問題幾乎適用於一切情境，包括購物、尋求建議、閱讀報紙或觀看新聞等。「因為大多數人（即使不是所有人）都試圖向你推銷某些東西，以助他們得到想要的東西。」

「鱷王」Ray Dalio︰提防説話太快的人 不要擔心顯得愚蠢 而「假裝你能了解」

學懂設身處地 即可掌握大局

達里奧表示，推銷員試圖讓你購買產品，因為他們會從中賺取佣金；儘管你工作表現出色，老闆仍拒絕升你職。在類似情況下，如果退後一步，並從對方的角度思考其動機，可能會對你做人處世有幫助。

「如果你牢記這個問題，並成功解答，你將能夠從更高的層面看待事物。」他又補充，如能識別出哪些人是真正朋友，或哪些是真正想幫助你的人，尤其是當中的聰明人，將大大改善你的生活。

達里奧的高層次思考領域

達里奧長期認為自己從「更高的層面」看待事物的能力，是他成功評估金融市場的主要原因。他在2018年的一段YouTube影片中表示，在處理財經以外的其他各種情況時也依靠這種思維，包括個人生活中的掙扎。

達里奧2019年在Facebook發帖形容這種超越自己和他人處境、並客觀地看待的能力為「更高層次的思維」。「更高層次的思維使你能夠研究和影響人生中發揮作用的因果關係，並利用它們來獲得你想要的結果。」

心理學專家：社交生活太有機心並非好事

但對別人過於猜忌也非好事。CNBC引用美國民調機構兼智庫皮尤研究中心（Pew Research Center）2019年發表的一份報告顯示，64%的美國成年人認為他們對彼此的信任正在減少。約半數受訪者（49%）表示，他們缺乏人際信任，是由於認為別人不像以前般可靠。

領導力和正向心理學研究員Diane Dreher於《今日心理學》（Psychology Today）撰文指出，沉迷於他人是否值得信賴，會影響一個人的身心健康，助長孤獨、焦慮和憂鬱等情緒。她補充，每個人都需要能夠信任的人，來為生活中帶來安穩、支持和一種社區意識。

相關文章：

5句常見的「理財廢話」 工作不會致富？理財教練︰這些建議只「為了讓你覺得自己做錯」

《馬斯克傳》作者：Elon Musk乞人憎、無同理心 卻助他當上世界首富

【炒股致富】他長揸此股40年 身家變成200億 還登上了富豪榜

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App