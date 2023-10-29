男性每周多3.5小時MeTime　女生為自己留出時間的5種方法

▲ 男性比女性每周多3.5小時MeTime 女性為自己留出時間的5種方法

常有輿論認爲當今已不存在男女不平等，但實際上在許多家庭中，丈夫有更多時間享受看球賽、獨自旅行等個人休閒活動，而同時妻子卻仍需要處理各種瑣碎的家庭事務。最新研究表明，家務、情感勞動分工的不平衡，導致女性的MeTime（留給自己的休閒時間）被擠佔，造成性別差距。

男性比女性每周多3.5小時MeTime

《華爾街日報》引述皮尤中心的數據指，即使在夫妻雙方收入相似的婚姻中，男性每周的MeTime仍會比女性多3.5小時。

商業雜誌Inc.的專欄認爲，男女在家務、認知勞動量上的差距，造成了空閒時間方面的性別鴻溝。美國勞工統計局的數據顯示，女性比男性花在家務上的時間更多，平均每天多出47分鐘。

女性承擔更多認知勞動

同時，女性也比男性承擔更多情感或認知勞動，這些通常是「看不見」的心理任務，用以維持家庭，例如操心填補兒童保育方面的空白、記得為即將到來的生日派對買禮物、研究帶孩子去看哪個牙醫或報名哪個興趣班。哈佛大學研究員Allison Daminger對性別與認知勞動進行了研究，發現在受訪的32對夫婦中，有26位妻子比丈夫完成了更多認知勞動。

每天空閒少於2小時 快樂更少

《華爾街日報》稱，每天空閒時間少於兩小時的人，會更少快樂。而花時間興趣愛好能提高適應力、創造力，甚至工作效率。研究表明，不平等的分工會破壞婚姻關係。因此，縮小Metime的性別差距至關重要。

為自己留出時間的5種方法

女性如何為自己留出更多時間？《華爾街日報》和Inc.提出了幾個建議：

1. 每天安排一段Metime。每天留出15~30分鐘來培養久違的愛好，甚至只是和朋友打個電話。

2. 不清空To-do list也可放鬆。不要等到無事可做時才為自己花時間做休閒活動，因為你很可能永遠不會無事可做。

3. 藉他人監督建立責任感。如果你花錢報了一個興趣班或與朋友制定了具體計劃，就不太可能錯過屬於自己的時間。有了他人的監督，可以幫助你履行「把自己放在首位」的承諾。

4. 使用時間追蹤工具。有受訪女性向《華爾街日報》表示，在使用時間追蹤App後，頭幾個月的數據讓她意識到自己每天的工作有多麼繁重，她於是重新調整了日程安排，以便有更多Metime。

5. 將認知勞動納入家庭待辦清單。許多伴侶其實願意為另一半提供更多幫助，但未意識到有多少家庭事務需要處理。雙方要在家庭待辦清單中包括以下任務：計劃、研究、討論決定誰做什麽。

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