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債市異常現象　「風險溢價」為零　顛覆傳統關係

外匯、商品、債券 08:00 2023/10/26

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美國的國債利率已升至5%，但本幣計價的新興市場債券利率也在5%左右，新興市場的「風險溢價」幾乎消失。

美國國債息率突破5厘恐造成蝴蝶效應，對新興市場帶來負面影響。近日，全球債市出現一個相當罕見的異常現象，以本幣計價的新興市場債券殖利率，已跌至美國國債以下。

長久以來，美國被認為是全球最安全的借款人，因此其國債利率是其他國家或企業借款人增加「風險溢價」的基礎。因為其他國家尤其是新興經濟體，金融市場欠發達、或許有資本管制、政府違約可能性也較高。

簡單而言，就是其他國家發債，都要比美債更高息，尤其是較高風險的新興市場，就要有較高的「風險溢價」以吸引投資者。一般而言，這風險溢價可以達到200至300基點。

美債也有5%　新興市場沒額外回報

如今，據彭博報導，美國的國債利率已升至5%，但本幣計價的新興市場債券利率也在5%左右，新興市場的經典風險溢價幾乎消失，投資者買安全的美債有5%收益，投資在風險較高的新興市場國家時，幾乎沒有額外回報。

這種不尋常現象並不表示人們對新興國家比美國更有信心，相反，可能對新興市場是負面訊號。彭博引述Ambrosia Capital固定收益分析師Richard Segal稱，「當利差為零甚至是負數時，投資者幾乎沒有動力去投資有額外風險的新興市場債券。」

法興新興市場研究主管Phoenix Kalen稱，對收益率溢價的消失感到擔憂，「考慮到美國利率的持續波動加劇，建議未來幾個月減持新興市場的本地債券。」

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