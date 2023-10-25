【宏觀分析】LGIM︰目前仍是「現金為王」　應棄股持債　3大警號美股或跌25%

▲ 英國最大資產管理公司LGIM強調「現金為王」，呼籲棄股持債，因美國經濟衰退風險太大，美股可能下跌25%。

美股近期回落，不少投資者打算吸納，但面對美國長債息率急升也望門興嘆。晨星（Morningstar）引述英國最大資產管理公司Legal and General Investment Management（LGIM）亞太區投資策略師Ben Bennett表示，美國經濟軟著陸的可能性低，當下最好避免投資股票，認為持有現金和優質債券更安全，而現金更是首選。

3個危險警號 揭示衰退來臨

Ben Bennett認為，在失業率低、勞動市場緊張和通脹難以擺脫的背景下，美國經濟衰退的機會大。再者，美聯儲取態長期鷹派，引發市場避險情緒再推高利率，其效應有滯後並未完全顯現。

他歸納出三個警號，揭示衰退的可能性遠高於軟著陸。首先是利率升至加息周期以來最頂點、美元相當堅挺，是今個年關面臨最大的下行壓力；其次是消費者情緒下滑；第三是部份市場存在信貸壓力。

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美股今年升太多 可能跌兩成半

被問及是否時候減持已發市場的股票，Ben Bennett同意目前應這樣部署。最大前題在於美股和歐股在2023年已升得太多，標指上揚一成，估值、定位和情緒均高，更容易受到潛在下行衝擊。

企得愈高，跌得愈傷。以經濟衰退的平均跌幅推算，Bennett預期美股可能下挫20%至25%。假使美國「爆冷」軟著陸、股市反彈，他也不覺得標指會有10%至15%的上行空間，相較目前20%至25%的下行風險，美股已不值搏。

現金為王 但高息債券亦可吼

Ben Bennett亦認同，固定收益產品在現況下更可取。美國現金的短期利率為5%。所以目前的確是「現金為王」（cash is king），一個人必須能夠鎖定5%以上回報，才會考慮放棄現金改持其他資產。

他也會在固定收益組合中增持一些長期利率產品，因為若然出現經濟衰退，較長期的利率會表現優良。

對於押注美國經濟將會軟著陸的投資者，Bennett建議現時可考慮新興市場的高息固定收益工具，認為其表現足以對沖上行風險。他強調，在目前的不明朗下，新興市場高息債券的回報將跑贏股市，是現金以外另一選項。

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