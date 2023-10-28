【財富自由】53歲提早退休　靠股息生活　後悔20歲犯下3個理財錯誤

▲ 財富自由不是夢。53歲前律師提早退休靠股息生活，但仍後悔20歲犯下3個理財錯誤...

很多以提早退休為目標的人士，由於要在縮短的時間內賺取足夠的淨資產，必須精打細算，沒有多少犯錯的餘地。全無回報的重大投資或不必要的鉅額消費，可能會破壞財富增長，推遲退休計劃。

現年53歲的前稅務律師Alex Trias成功在41歲那年退休，目前與同樣提早退休的前護士妻子Noki以及女兒Evie居於葡萄牙里斯本，靠投資組合的股息來維持生活。他辭職前的年薪達六位數美元，也一如大多數FIRE族般節儉，包括從折扣店購買衣服、乘坐公共交通工具，並將家居用品數量保守在最低限度，以保持較低的生活成本。但對於自己20多歲時所做的一些事情，Trias仍感遺憾，認為要是沒有犯以下三個理財錯誤，他在財富自由的道路上會走得更順。

錯誤1：處處刻意追求「與眾不同」

特立獨行、標奇立異不代表有用，更不保證成功。Alex Trias接受CNBC訪問時表示，無論是在職業生涯還是個人財務方面，他也認識到偏離正軌並非總是值得：「在我20多歲的時候，我浪費太多時間和精力試圖變得極其有創意，而不是變得極其有能力。」

在Trias律師生涯早期，他從一位導師學到一個關於工作心態的教訓。該位導師將Trias的事務律師工作比喻為海鮮商販盡量地剝生蠔，儘管Trias把這刻板工作幻想成「正在尋找珍珠」會更有趣味，但對他來講，只要專注於「剝生蠔」這個唯一目的，工作便會更容易、更順利。

Trias意識到在法律工作中，一些做法有時被稱為「最佳實踐」（Best practices）是有其道理的。年少的他一度認為只有脫穎而出、或嘗試把一些經過時間考驗的策略重新構思，才能在職涯中取得進步。然而，他現在認為「如果沒有壞，就別修理」（If it ain’t broke, don’t fix it）這句古老格言比想像中更可取。

錯誤2：誤以為投資的「時機」比「習慣」更重要

真正的財富需要長時間、聚沙成塔地累積，短線回報難以依靠。Alex Trias表示，他在經濟上最大的遺憾不是支出，而是想法：「我以前一直想着在低位買入、等待，然後以高價沽出。我無法解釋這種心理框架造成的焦慮和浪費。」

Trias建議年輕投資者不要試圖掌握市場時機，而是養成儲蓄和投資的習慣：「真正有效的其中一個方法，是養成幾乎無意識的習慣。不論世界經濟發生何事，也不論你是否認為股票被高估，每次出糧時都重複地儲蓄和投資。」

Trias續指，日常投資者毋須時刻關注和擔心自己的投資，不值得為此浪費時間和承受壓力。他認為逐月甚至逐年地掛心淨資產，可能會適得其反：「不要太介懷最終結果，而是要專注於你正在形成的習慣。」

相關文章：未來太遙遠 新世代流行「軟儲蓄」︰寧滿足當下 不犧牲生活質素

錯誤3：高估自己的生活需求

有很多事物，是你認為你應當擁有，但其實你是完全沒有興趣。Alex Trias說，當他和家人第一次移居外國時，他驚訝發現一家人在物質和花費方面實際上的需求很少。

Trias一度認為，一家人要幸福，至少要有四間睡房和滿足一張物品清單；但值得慶幸的是過了沒多久，他就意識到自己可以靠更少的錢，過上幸福的生活。

他表示，他和太太已不需要任何他們原本想像退休必需的事物：「我們花了約六個月以更精簡的方式生活，才意識到我們不單止不需要它們，實際上更是不想要它們。」

也許一些人對舒適退休生活的想像是能夠請得起私人廚師、或每餐均在餐廳用膳等等。Trias建議大家，趁年輕時探索一下，找出自己真正想要的退休生活是如何模樣，然後思考如何才能實現這一目標，可能比你想像中還要容易。

相關文章：

為實現「提早退休」 年輕人寧願不辦婚禮 5年不外出用餐

退休人士最後悔一件事 長者如何應對生活成本飆升？

【退休遇債災】資產縮水點算好？專家︰債券非零風險 延長投資免蝕本

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經