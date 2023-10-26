【JPEX案】虛擬資產原來都有保險？獲發牌平台是否100%安全？

▲ JPEX案引起大家對虛擬資產的憂慮，其實虛擬資產都有保險，不過選擇不多。

虛擬資產交易平台JPEX近日捲入詐騙案，事件發酵至今已有一個月，政府公布受害人數超過2500人，牽涉金額約15億元。事件發生後，大眾重新關注虛擬資產交易的安全性。自從2020年起，證監會開始對虛擬資產交易平台設立發牌機制，但是對於投資者而言，是否投資於獲發牌的機構就等於得到保障呢？

在虛擬資產平台營運者的監管諮詢文件中，證監會建議持牌平台營運者設有補償安排，以保障客戶在平台有機會出現的潛在風險，如平台遭黑客攻擊，或持牌平台營運者違約。有關安排包括第三者保險，或持牌平台營運者或與其屬同一公司集團的法團以信託方式撥出資金作有關用途，或兩者兼備。

不過市場上為個人或機構提供虛擬資產保障的保險公司並不多。10Life今天就跟大家探討一下保險公司面臨的挑戰，以及個別保險公司會如何為虛擬資產提供保障。

1. 甚麼是加密貨幣和NFT？市場有多大？

加密貨幣是應用區塊鏈技術的資產，常見的包括比特幣和以太幣，兩者市值分別5,500億美元和1,907億美元（註1）。值得留意，加密貨幣在全球主要國家及地區（包括香港）並非法定貨幣，只被視作虛擬商品。

至於另一種虛擬資產NFT，是透過區塊鏈認證擁有權及進行買賣。買賣紀錄於區塊鏈上有公開紀錄，無法竄改或刪除。NFT不能互換替代，也無法分割。根據區塊鏈研究機構Chainalysis數據，2021年以太坊區塊鏈上紀錄了442億美元的NFT交易。不過，在研究加密貨幣幣價追蹤網站CoinMarketCap、NFT Scan數據之後，Web3評論網站dappGambi指出，全球7.3萬個NFT之中，有7萬個市值接近零，即是95％的NFT收藏近乎毫無價值。

2. 加密貨幣和NFT的風險是甚麼？

對個人或機構而言，除了因為幣價或NFT價格大幅波動之外，另一風險來自盜竊。於2021年，約32億美元的加密貨幣被盜 ，不少盜竊與去中心化金融協議智能合約（smart contract）的漏洞有關，另外部份涉及加密貨幣交易所。



事實上，駭客入侵交易所時有聽聞，最著名的例子是交易所Mt. Gox。於2014年，Mt. Gox是當時世界上最大的比特幣交易所，佔市場上比特幣交易量超過70%。不過，它最後因駭客盜取850,000枚比特幣而倒閉。

3. 保險公司提供甚麼類型的保障？

在外國，部份交易所都會購買保險，例如英國保險服務供應商勞合社（Lloyd’s）為Coinbase提供線上錢包保障，針對駭客盜竊。此外，它亦為Crypto.com保護其託管機構Ledger Vault的離線錢包，涵蓋物理損壞或破壞，以及第三方盜竊。



在香港，OneDegree承保HKbitEX的姊妹公司數字資產託管服務平台ON1ON，包括因下列原因導致的私鑰失竊及盜用：自然事件引致錢包實體損毀、網絡安全威脅、員工盜竊。「私鑰」（Private Key）可以理解為，在存取或支付加密貨幣時，所需要的密碼。於2022年4月，OneDegree亦透過與慕尼黑再保險合作，將其加密貨幣保險保障範圍涵蓋至NFT。

另外，保險科技平台YAS也打算針對NFT提供微保險，涵蓋NFT被盜和遺失所帶來的損失，產品會先接受機構客戶投保，再開放予零售客戶，但還未公佈正式推出日期。

4.為何虛擬資產保險發展遲緩？

現時只有少數保險公司提供針對虛擬資產盜竊的保障，並且主要向機構提供。保險公司未有大舉進入虛擬資產保險市場，主要是擔心核保風險（見表1）。

▲ 虛擬資產保險核保時的考慮因素

5.獲發牌虛擬資產交易平台是否100%安全？

政府於2022年尾揚言有意將香港打造成國際虛擬資產中心，其中一步就是要建立有效的監管制度，從而建構一套完善的交易系統。而暫時只有兩間虛擬資產交易平台成功取得由香港證監會發出牌照，分別是OSL Exchange以及 HashKey Exchange。不過，即使投資者在獲得證監會發出牌照的平台上交易，其虛擬資產也未必獲得保障。因為在技術上，虛擬資產始終有失竊風險，所以投資者在交易上並非絕對安全，加上虛擬資產難有實際資產支持，價格容易大升或大跌，從投資角度，投資者亦會有一定風險。

6. 元宇宙如何影響保險業？

「元宇宙」（Metaverse）是虛擬空間，用家可以透過虛擬化身（Avatar）在那裡互動，較大型的元宇宙平台包括Sandbox、Decentraland、NFT Worlds。

宇宙上的虛擬物品（如土地）的產權，可以NFT確認。有保險行業專家預測，保障元宇宙中的個人和財產，例如免受盜竊、勒索軟件等風險，將會是需求。

另一方面，元宇宙未來的監管亦存在一定變數。花旗的一份報告中表示，如元宇宙真的成為互聯網的新趨勢，或會吸引全球監管機構、政策制定者和政府更嚴格審查。交易所和錢包的反洗錢條例、去中心化金融的使用、加密資產、產權等問題都必須得到解決。

註：

1. 數據來源：CoinMarketCap.com。價格日期及時間：2023年10月17日，下午2時40分。

2. 本文最後更新日期：2023年10月17日

【文章來源：10Life；原題：【JPEX世紀騙局】獲發牌虛擬資產交易平台是否100%安全？甚麼是虛擬資產保險？】

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